26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात

गणतंत्र दिवस परेड भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाला यह आयोजन देश का सबसे बड़ा औपचारिक समारोह माना जाता है.