26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
Republic Day Parade Rehearsal: 26 जनवरी से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि गणतंत्र दिवस की असली परीक्षा होती है. इसी दिन तय होता है कि 26 जनवरी की परेड कितनी फ्लॉलेस और यादगार बनेगी.
हर साल 26 जनवरी को देश की सबसे भव्य परेड होती है, लेकिन उससे तीन दिन पहले दिल्ली में एक ऐसा नजारा दिखता है, जो किसी बड़े आयोजन से कम नहीं होता. सैकड़ों जवान, सजे-धजे टैंक, झांकियां और सख्त सुरक्षा व्यवस्था… यह सब देखकर लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि जब यह सिर्फ रिहर्सल है, तो असली परेड कैसी होगी? दरअसल फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य परेड में कई अहम फर्क होते हैं, जिन्हें जानना दिलचस्प है.
Published at : 22 Jan 2026 02:32 PM (IST)
