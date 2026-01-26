एक्सप्लोरर
घर बैठे ऐसे बना सकते हैं कहवा पाउडर, पीने के बाद रजाई से हो जाएगी नफरत
कश्मीर की वादियों से निकली ये खास चाय सिर्फ पीने में ही लाजवाब नहीं होती, बल्कि सेहत के लिए भी किसी आयुर्वेदिक काढ़े से कम नहीं मानी जाती है.
सर्दियों के मौसम में अगर कोई ड्रिंक शरीर को अंदर से गर्म रखे, इम्यूनिटी बढ़ाए और साथ ही स्वाद में भी जबरदस्त हो, तो वो कश्मीरी कहवा है . कश्मीर की वादियों से निकली ये खास चाय सिर्फ पीने में ही लाजवाब नहीं होती, बल्कि सेहत के लिए भी किसी आयुर्वेदिक काढ़े से कम नहीं मानी जाती. ग्रीन टी, केसर और मसालों से बनी कश्मीरी कहवा सर्दी, थकान और तनाव को दूर करने में मदद करती है. अच्छी बात ये है कि अब आपको इसे पीने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, आप इसे घर बैठे आसानी से बना सकते हैं.
26 Jan 2026
