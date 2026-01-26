हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलघर बैठे ऐसे बना सकते हैं कहवा पाउडर, पीने के बाद रजाई से हो जाएगी नफरत

घर बैठे ऐसे बना सकते हैं कहवा पाउडर, पीने के बाद रजाई से हो जाएगी नफरत

कश्मीर की वादियों से निकली ये खास चाय सिर्फ पीने में ही लाजवाब नहीं होती, बल्कि सेहत के लिए भी किसी आयुर्वेदिक काढ़े से कम नहीं मानी जाती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Jan 2026 10:20 PM (IST)
कश्मीर की वादियों से निकली ये खास चाय सिर्फ पीने में ही लाजवाब नहीं होती, बल्कि सेहत के लिए भी किसी आयुर्वेदिक काढ़े से कम नहीं मानी जाती है.

सर्दियों के मौसम में अगर कोई ड्रिंक शरीर को अंदर से गर्म रखे, इम्यूनिटी बढ़ाए और साथ ही स्वाद में भी जबरदस्त हो, तो वो कश्मीरी कहवा है . कश्मीर की वादियों से निकली ये खास चाय सिर्फ पीने में ही लाजवाब नहीं होती, बल्कि सेहत के लिए भी किसी आयुर्वेदिक काढ़े से कम नहीं मानी जाती. ग्रीन टी, केसर और मसालों से बनी कश्मीरी कहवा सर्दी, थकान और तनाव को दूर करने में मदद करती है. अच्छी बात ये है कि अब आपको इसे पीने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत नहीं, आप इसे घर बैठे आसानी से बना सकते हैं.

1/6
कश्मीरी कहवा एक खास तरह की हर्बल चाय है, जो ग्रीन टी, केसर, दालचीनी, इलायची और अदरक से बनाई जाती है. सर्दियों में इसे पीने से शरीर गर्म रहता है और ठंड का असर कम होता है. यही वजह है कि कश्मीर में इसे रोजाना पिया जाता है.
कश्मीरी कहवा एक खास तरह की हर्बल चाय है, जो ग्रीन टी, केसर, दालचीनी, इलायची और अदरक से बनाई जाती है. सर्दियों में इसे पीने से शरीर गर्म रहता है और ठंड का असर कम होता है. यही वजह है कि कश्मीर में इसे रोजाना पिया जाता है.
2/6
कश्मीरी कहवा पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन टी पत्तियां, इलायची, अदरक इन तीनों चीजों को हल्का-सा दरदरा पीस लें. ध्यान रखें पाउडर बहुत बारीक न हो. इसके बाद ये पाउडर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें. इससे जब भी चाहें, तुरंत कहवा बना सकते हैं.
कश्मीरी कहवा पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन टी पत्तियां, इलायची, अदरक इन तीनों चीजों को हल्का-सा दरदरा पीस लें. ध्यान रखें पाउडर बहुत बारीक न हो. इसके बाद ये पाउडर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें. इससे जब भी चाहें, तुरंत कहवा बना सकते हैं.
Published at : 26 Jan 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Kashmiri Kahwa Kashmiri Kahwa Powder Kahwa Recipe Healthy Winter Beverage Kahwa Powde

लाइफस्टाइल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
बिहार
नीट छात्रा मौत मामला: DNA टेस्ट के लिए परिवार का सैंपल लेने पर भड़के सांसद पप्पू यादव, 'अरे बेशर्मों…'
DNA टेस्ट के लिए परिवार का सैंपल लेने पर भड़के सांसद पप्पू यादव, 'अरे बेशर्मों…'
आईपीएल 2026
WPL First Century: नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dating की अफवाहों के बीच Lollapalooza फेस्टिवल में Disha–Talwiinder हाथों में हाथ डाले नजर आए
Seedha Sawal: सनातन की लड़ाई पर सबसे बड़ी बहस! | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya | BJP
Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य, मंदिर और मूर्ति...भिड़े अखिलेश-योगी | Avimukteshwaranand
Padma Awards 2026: Dharmendra Ji से लेकर Alka Yagnik तक, सिनेमा के सितारों को सम्मान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
दो कूबड़ वाले बर्फीले ऊंट, शिकारी ब्लैक काइट्स, रिपब्लिक डे परेड में ये देख पाकिस्तान की बढ़ी धड़कन
बिहार
नीट छात्रा मौत मामला: DNA टेस्ट के लिए परिवार का सैंपल लेने पर भड़के सांसद पप्पू यादव, 'अरे बेशर्मों…'
DNA टेस्ट के लिए परिवार का सैंपल लेने पर भड़के सांसद पप्पू यादव, 'अरे बेशर्मों…'
आईपीएल 2026
WPL First Century: नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
नैट साइवर ब्रंट ने WPL का सबसे पहला शतक जड़ रचा इतिहास, RCB के खिलाफ किया ये कारनामा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
इंडिया
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने पाकिस्तान को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने PAK को दिया झटका, आसमान में गरजे ऑपरेशन सिंदूर वाले फाइटर जेट
इंडिया
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
नौकरी
UCO बैंक में निकली 173 पदों पर SO की भर्ती, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई
UCO बैंक में निकली 173 पदों पर SO की भर्ती, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Republic Day Viral Video: वर्दी में थिरके BSF जवान, बॉर्डर 2 के गाने पर दिखा देशभक्ति का जबरदस्त अंदाज
Republic Day Viral Video: वर्दी में थिरके BSF जवान, बॉर्डर 2 के गाने पर दिखा देशभक्ति का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget