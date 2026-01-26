घर बैठे ऐसे बना सकते हैं कहवा पाउडर, पीने के बाद रजाई से हो जाएगी नफरत

कश्मीरी कहवा एक खास तरह की हर्बल चाय है, जो ग्रीन टी, केसर, दालचीनी, इलायची और अदरक से बनाई जाती है. सर्दियों में इसे पीने से शरीर गर्म रहता है और ठंड का असर कम होता है. यही वजह है कि कश्मीर में इसे रोजाना पिया जाता है.