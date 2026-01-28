VIDEO: प्रेमानंद से मिलकर द ग्रेट खली ने किया ऐसा सवाल, महाराज जी बोले- तुम्हें जेल हो जाएगी

The Great Khali Meet Premanand Maharaj: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी से आम लोगों के साथ ही सेलिब्रिटी और जानी-मानी हस्तियां मिलने आते हैं. प्रेमानंद महाराज अपनी प्रेम और भक्ति के संदेश अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों भक्तों के प्रेरणास्रोत बन चुके हैं. उनके प्रवचन सुनने बड़े-बड़े सितारे पहुंचते हैं और महाराज जी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जिसकी फोटो-वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है.

बीते साल WWE के मशहूर रेसलर द ग्रेट खली भी प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए परिवार सहित उनके दरबार पहुंचे. हालांकि इससे पहले भी वे महाराज से मिलने आए थे. लेकिन इस बार वे पूरे परिवार पत्नी और दोनों बच्चों के साथ पहुंचे थे. महाराज से खली ने ऐसा सवाल किया, जिसके जवाब में वे बोले- तुम्हें जेल हो जाएगी. इसका वीडियो पर इनदिनों सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा में है और तेजी से वायरल हो रहा है.

द ग्रेट खली ने महाराज से किया सवाल

द ग्रेट खली ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और पूछा कि, हमें किसके लिए जीना चाहिए, परिवार के लिए, संसार के लिए या अपने लिए. खली के सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी बोले- आफका जीवन किसके लिए है, पहले मुझे इसका जवाब दो. खली वे मुझे नहीं मालूम. महाराज जी ने कहा, आप भगवान के लिए जी रहे हो और आप उन्हीं के अंश हो. खली जिसका नाम है, वह तुम नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारा ढांचा है. जब मां के गर्भ में तुम थे तब तुम्हारा नाम खली नहीं था, जब बाहर आए तब इस ढांचे को खली का नाम दिया गया.

महाराज जी ने उदाहरण देते हुए खली को समझाया कि, तुम्हारा अधिकार इस शरीर को नष्ट करना नहीं है, अभी कानून कार्रवाई में यदि यह साबित हो जाए कि, आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें जेल हो जाएगी. इसलिए यह जान लो कि आप और हम सभी सिर्फ भगवान के लिए ही जी रहे हैं.