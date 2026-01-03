हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममरे हुए इंसान की निंदा करने से क्या होता है? जानिए शास्त्रों में इसे लेकर क्या कहा गया है?

मरे हुए इंसान की निंदा करने से क्या होता है? जानिए शास्त्रों में इसे लेकर क्या कहा गया है?

मरने के बाद क्यों किसी की बुराई या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? इसे लेकर हमारे तमाम धर्मों और हिंदू पौराणिक शास्त्रों और ग्रंथों में क्या बात कही गई है? आइए जानते हैं इसके बारे में स्पष्ट तरीके से?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 03 Jan 2026 05:23 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

शास्त्र कहते हैं कि, किसी की भी मृत्यु होने के बाद उसकी निंदा करने से बचना चाहिए. भले ही उन्होंने अपने जीवनकाल में हमें दुख या कष्ट क्यों न दिया हो. जब उनकी उपस्थिति हमारे बीच न हो, तो भी हमें उनका अपमान करने से बचना चाहिए. कोशिश करें कि, उनके बारे में बात न कि जाए या फिर उनसे जुड़ी अच्छी यादों को ही याद करना चाहिए. 

ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही वो आज शारीरिक तौर पर हमारे साथ नहीं हैं, हमारा उनके साथ हमारा कार्मिक लिंक हमेशा एक्टिवेटेड रहता है. अगर हम उनकी निंदा या उनपर हंसते हैं, तो हमारा भावनात्मक संबंध उनसे जुड़ा रहता है.

मनुस्मृति में किसी निंदा करना घोर अपराध

मनुस्मृति के अनुसार, किसी की भी निंदा करना घोर अपराध है, खासकर किसी मृत व्यक्ति का मजाक उड़ाने से नर्क में भी जगह नहीं मिलती है. प्राचीन शास्त्रों में भी इसका स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है.

महाभारत के शांति पर्व में भी युधिष्ठिर को भीष्म पितामह से यही सीख मिली कि मृत व्यक्ति का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए. 

ऐसा करने से हमारी ऊर्जा नकारात्मक होती है. हमारी हीलिंग करने की शक्ति बाधा होती है. उन्होंने जीते जी बेशक गलत आदतों को नहीं छोड़ा लेकिन उनकी बुराइयां करके हम उनसे अच्छे कैसे हो सकते हैं? इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसपर हंसना या मजाक बनाने से बचना चाहिए. 

किसी के मरने के बाद बुराई क्यों नहीं करनी चाहिए?

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं होता है. ऐसे में उसकी बुराई करने से आपको मजा तो आ सकता है, लेकिन ये कायरता का काम है.

किसी के मरने के बाद आप उसके बारे में क्या बोलते हैं, इससे उस मृत व्यक्ति का नहीं बल्कि आपकी मानसिकता का असर दिखता है.

वह इंसान भले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो, लेकिन उसके अपने लोग अभी भी जीवित हैं. आपके द्वारा कही गई अपमानजनक बातें उन्हें पीड़ा पहुंचा सकती है. 

प्रत्येक इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है. मरने के बाद मात्र बुराई को गिनना अधूरा सच है. इतिहास और समय तय करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा था, न कि भावनाओं में कही गई बातें. 

प्रत्येक धर्म इस बात पर विश्वास करता है कि, मृत व्यक्ति की बुराई भूलकर भी नहीं करनी चाहिए. मरने के बाद इंसान सांसारिक मोह माया से ऊपर चला जाता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 03 Jan 2026 05:23 PM (IST)
Hinduism Dead Dead Body

Frequently Asked Questions

किसी के मरने के बाद उसकी केवल बुराई गिना अधूरा सच क्यों है?

क्योंकि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं. इतिहास और समय तय करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा था, न कि भावनाओं में कही गई बातें.

