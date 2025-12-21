Prasad: बचे हुए प्रसाद का क्या करें? बर्बाद होने से बचाने के लिए जानें आसान और सम्मानजनक उपाय!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







What to do leftover Prasad: हिंदू धर्म में प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि आशीर्वाद, भावना और भक्ति का प्रतीक है. किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले प्रसाद को श्रद्धापूर्वक तैयार किया जाता है और पूजा समाप्त होने के बाद लोगों में वितरित किया जाता है.

कभी-कभी प्रसाद बच जाता है , तो कभी-कभी खराब हो जाता है. कभी सोचा है कि, बचे हुए प्रसाद का क्या करना चाहिए?

बचे हुए प्रसाद को बिना किसी गलती या उलझन के संभालने के कुछ आसान और सम्मानजनक उपाय हैं. इस लेख की मदद से जानिए कि आप बचे हुए प्रसाद का क्या कर सकते हैं.

ठोस प्रसाद का क्या करना चाहिए?

प्रसाद में अगर लड्डू, मिठाई, फल या मेवे जैसी सूखी चीजें हैं, तो आप उन्हें बाद के लिए सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं. अगर प्रसाद में मिठाई है तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि, वह कितने दिनों तक खराब नहीं होने वाल है.

कुछ मिठाई कई दिनों तक फ्रेश रह सकती है, जबकि कई ऐसी मिठाई भी होती है, जो एक से दो दिन बाद खराब हो जाती है. यदि प्रसाद में फल है तो उसे कुछ दिन के अंदर ही खा लें या फिर फ्रूट सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें.

अनाज से जुड़े बचे हुए प्रसाद का क्या करें?

अगर आपने प्रसाद में खीर, हलवा, चावल, पूड़ी या सब्जी जैसा प्रसाद बनाया है तो कोशिश करें कि, उसे 24 घंटे के अंदर ही खा लें. ऐसा इसलिए क्योंकि पका हुआ खाना बड़ी जल्दी खराब होता है. अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो फ्रिज में रख सकते हैं.

फ्रिज में रखने से पहले प्रसाद को टाइट कंटेनर में बंद करके रखें. ऐसा करने के से यह 24 से 30 घंटे तक खराब नहीं होगा. परोसने से पहले इसे अच्छे से गर्म कर लें. कई भारतीय परिवारों में बचें हुए प्रसाद को रात के खाने या अगली सुबह नाश्ते के तौर पर खाया जाता है.

फूल, पत्तियां या माला के प्रसाद का क्या करें?

यदि प्रसाद में फूल, पत्तियां या मालाएं शामिल हैं, तो आप उन्हें एक से दो दिनों तक मंदिर में रख सकते हैं. इसके बाद वे मुरझाने लगेंगे. उसके बाद, आप उन्हें किसी के पेड़ के नीचे जाकर ऐसी जगह रख दें, जहां प्रसाद पर किसी का पैर न लगें या फिर आप इस मिट्टी में खाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऐसा करने से फूल प्राकृतिक रूप से घूल जाएंगे और बर्बाद होने से बच जाएंगे. कई लोग पूजा में इस्तेमाल हुए फूलों के लिए घर में अलग गमला रखते हैं. यह उपाय पवित्र होने के साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है.

चरणामृत और जलयुक्त प्रसाद का क्या करें?

चरणामृत या गंगाजल जैसे जलयुक्त प्रसाद पौधों के आसपास छिड़कना सही माना जाता है. कई लोग इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर भी डालते हैं. कोशिश करें कि ये गंदे पानी या सिंक होल में न जाए.

बचा हुआ प्रसाद दैनिक पूजा का हिस्सा है. इसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है. प्रसाद को साफ सुथरा और श्रद्धा-सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए.

