Wazifa: इस्लाम में वजीफा क्या है और कैसे किया जाता है? जानिए कुरान में इसके क्या हैं फायदे?

Wazifa in Islam: इस्लाम में, 'वजीफा' का अर्थ है, किसी खास उद्देश्य के लिए कुरान की आयतों या दुआओं को बार-बार पढ़ना और अल्लाह की याद (जिक्र) करना. यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य अल्लाह की रहमत और मदद पाना है,

खासकर कठिन समय में या किसी विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए. वजीफा को परीक्षा में सफलता या किसी भी प्रकार की परेशानी दूर करने के लिए भी किया जाता है.

वजीफा क्या है?

इस्लाम में, 'वजीफा' एक अरबी शब्द है जिसके कई अर्थ हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका मतलब कुरान की आयतों, हदीसों या खास दुआओं का नियमित पाठ करना है, जिसे खास मकसद हासिल करने के लिए किया जाता है.

इसका उद्देश्य अल्लाह से मदद पाना और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होता है, जैसे किसी परीक्षा में सफलता या मुश्किलों को दूर करना.

वजीफा में क्या पढ़ा जाता है?

इस्लाम में, वजीफा कुरान की आयतों, दुआओं और नबवी हदीसों के पाठ से मिलकर बनता है, जो किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, जैसे कि मुश्किलों का हल या आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना.

कुरान की आयतें

कुरान से विशिष्ट आयतों का पाठ किया जाता है, जैसे सूरह अल-फातिहा या सुरक्षा के लिए 3 कुल (सूरह इखलास, फज्र, और नास)

दुआएं

अल्लाह से मदद और रहमत के लिए विशेष दुआएं पढ़ी जाती हैं, जैसे कि "हसबुनल्लाहु व नि'मल वकील, नि'मल मौला व नि'मल नसीर" (हमें अल्लाह ही काफी है, वह बेहतरीन कारसाज़, बेहतरीन मालिक और बेहतरीन मददगार है).

हदीसें

पैगंबर मुहम्मद (PBUH) की बताई हुई दुआएं और प्रार्थनाएं भी वजीफा का हिस्सा हो सकती हैं.

अमल

वजीफा करने की प्रक्रिया को अमल भी कहा जाता है. इसमें किसी भी आयत या दुआ को एक निश्चित संख्या में और एक खास तरीके से पढ़ना शामिल होता है.

वजीफा करने का तरीका

इस्लाम में वजीफा करने के लिए, पाक-साफ होकर, एकांत में बैठें और सच्चे दिल से दुआ करें. वजीफे के दौरान किसी से बात न करें और मोबाइल साइलेंट रखें. वजीफा कुरान की आयतों, हदीस और दुआओं का पाठ करने से जुड़ा है.

वजीफा करने से पहले वुजू करें और नमाज अदा करें. अल्लाह की रजा के लिए नेक नियत से वजीफा करें और बिदअत (नवाचार) से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.