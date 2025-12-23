हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVinayak Chaturthi 2026 Date List: साल 2026 में विनायक चतुर्थी की पूरी लिस्ट, देखें गणेश चतुर्थी कब है

Vinayak Chaturthi 2026 Date List: साल 2026 में विनायक चतुर्थी की पूरी लिस्ट, देखें गणेश चतुर्थी कब है

Vinayak Chaturthi 2026 List: गणेश जी को संकष्टी और विनायक चतुर्थी दोनों समर्पित है. साल 2026 में विनायक चतुर्थी कब-कब मनाई जाएगी, कब है गणेश उत्सव की शुरुआत यहां जानें पूरी लिस्ट

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 23 Dec 2025 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

Vinayak Chaturthi 2026 List: सालभर में 24 चतुर्थी व्रत किया जाता है,12 संकष्टी चतुर्थी तो 12 विनायक चतुर्थी. अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है. कई स्थानों पर विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. इस व्रत करने और इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख-समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ-साथ ज्ञान एवं बुद्धि प्राप्ति होती है. अगले साल 2026 में विनायक चतुर्थी कब-कब है देखें पूरी लिस्ट.

साल 2026 विनायक चतुर्थी की लिस्ट

गणेश जयंती (माघ माह) 22 जनवरी 2026
ढुढिराज चतुर्थी (फाल्गुन माह) 21 फरवरी 2026
वासुदेव चतुर्थी (चैत्र माह) 22 मार्च 2026
संकर्षण चतुर्थी (वैशाख चतुर्थी) 20 अप्रैल 2026
वरदा चतुर्थी (अधिकमास) 20 मई 2026
प्रद्युम्न चतुर्थी (ज्येष्ठ माह) 18 जून 2026
अनिरुद्ध चतुर्थी (आषाढ़ माह) 17 जुलाई 2026
दूर्वा चतुर्थी (सावन माह) 16 अगस्त 2026
गणेश चतुर्थी (भाद्रपद माह) गणेश उत्सव शुरू 14 सितंबर 2026
कपर्दिश चतुर्थी (अश्विन माह) 14 अक्टूबर 2026
लाभ चतुर्थी (कार्तिक माह) 13 नवंबर 2026
कृच्छु चतुर्थी (मार्गशीर्ष माह) 13 दिसंबर 2026

विनायक चतुर्थी पूजा विधि

विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत होकर स्नान करें. इसके बाद घर या मंदिर की साफ-सफाई करके भगवान गणेश की पूजा करें. पूजा के समय गणेश भगवान के मंत्रों का जाप जरूर करें. इसके बाद पूजा में पुष्प, मिठाई, फल, धूप, चंदन और पान का पत्ता इत्यादि चढ़ाएं. फिर धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की कथा सुनें। इसके बाद गणेश जी की आरती करके प्रसाद सभी में बांट दें. शाम के समय इसी विधि से दोबारा गणेश भगवान की पूजा करें। ये व्रत फलाहार कर रखा जाता है.

Kanya Pujan: नवरात्रि के अलावा कन्या पूजन कब-कब कर सकते हैं, शास्त्रों में इसका क्या महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 09:57 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Vinayak Chaturthi 2026 Chaturthi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
Advertisement

वीडियोज

Gujarat Fire News: गुजरात के लड़की गोदाम में लगी भीषण आग, देखें तस्वीरें | Hindi News | Breaking
Top News: देखिए 6 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election: राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
राज्यसभा में बदलेगा नंबर गेम, 2026 में 75 सीटों पर होगा चुनाव, अकेले यूपी से 10 सीटें होंगी खाली
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
राज ठाकरे ने भाई उद्धव के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! MNS बोली- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती...'
इंडिया
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
शशि थरूर ने क्यों की नीतीश सरकार की तारीफ, बिहार को लेकर कही ये बड़ी बात, कांग्रेस को फिर लगेगा बुरा!
क्रिकेट
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
पहली पत्नी की निधन के सात साल बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रचाई शादी, दूसरी वाइफ 18 साल उम्र में छोटी
बॉलीवुड
'पतले होने की वजह से होती थीं ट्रोल, नाक बदलने की मिलती थी सलाह', माधुरी दीक्षित का खुलासा, बोलीं- 'तेजाब के बाद सब बदल गया'
'पतले होने की वजह से होती थीं ट्रोल, नाक बदलने की मिलती थी सलाह', माधुरी दीक्षित का खुलासा
जनरल नॉलेज
Budget 2026: कौन तैयार करता है देश का बजट तैयार, जानें क्या होती है प्रकिया?
कौन तैयार करता है देश का बजट तैयार, जानें क्या होती है प्रकिया?
ट्रेंडिंग
Video: गधे पर लगातार चांटे बरसा रहा था मालिक, बेजुबान ने ऐसा सिखाया सबक कि लगाने लगा गुहार- वीडियो वायरल
गधे पर लगातार चांटे बरसा रहा था मालिक, बेजुबान ने ऐसा सिखाया सबक कि लगाने लगा गुहार- वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए... पढ़ें अटल बिहारी वाजपेयी के ये फेमस कोट्स
इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए... पढ़ें अटल बिहारी वाजपेयी के ये फेमस कोट्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget