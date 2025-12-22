हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVedas: क्या वेद देते हैं हिंसक शादी में रहने की सलाह? रिलेशनशिप कोच ने बताई असलियत

Vedas: क्या वेद देते हैं हिंसक शादी में रहने की सलाह? रिलेशनशिप कोच ने बताई असलियत

Vedas: वेदों में विवाह को पवित्र, नैतिक और आध्यात्मिक संस्कार माना जाता है. लेकिन वेदों में कहीं भी हिंसा, अत्याचार या अपमान को विवाह का हिस्सा नहीं माना गया है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 Dec 2025 04:57 PM (IST)
Vedas: शादियां पूरे रीति-रिवाज के साथ संपन्न होती हैं. लेकिन हर शादी सफल नहीं होती. पति-पत्नी के बीच हल्की-फुल्की नोंकझोंक कभी-कभी बड़े विवाद और कई बार तो हिंसा का रूप भी ले लेती है. लेकिन महिलाएं इस हिंसा को कई बार यह मानकर भी सह जाती हैं कि, वेद और प्राचीन धर्म ग्रंथों में शादी को कभी न टूटने वाला बंधन बताया गया है.  

पुराने धार्मिक ग्रंथों में आमतौर पर शादी को अंतिम सांस तक न टूटने वाला बंधन माना जाता है. हिंदू धर्म में विवाह को एक नहीं बल्कि सात जन्मों का बंधन कहा जाता है, जिससे महिलाओं को धार्मिक फर्ज के नाम पर सबसे मुश्किल हालात में भी रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है. वेद कभी भी महिलाओं को हिंसन विवाह में बने रहने को नहीं कहता और ना ही हिंसा सहने की सीख लेता है. रिलेशनशिप कोच कैश रुपरेलिया ने अपने इंस्टा पेज पर इस बारे में विस्तारपूर्वक बताया है-

 
 
 
 
 
कैश रुपरेलिया के अनुसार, जब आप वेदों को गहराई से पढ़ते हैं, तो असल में वो इससे बिल्कुल अलग है. वेद कोई कट्टर धर्म नहीं है, वेद चेतना के विकास के लिए बनाई गई जीवन शैली है. वेदों में शादी को एक आध्यात्मिक साझेदारी और एक साथ मिलकर एक ऊंचे मकसद को पूरा करने की आपसी जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता था. पति-पत्नी से आत्म-ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए अपने-अपने कर्तव्य निभाने की उम्मीद की जाती थी.

वैदिक सिद्धांत के अनुसार, धर्म, सत्य और पवित्रता ही शादी को बांधता है. जहां धर्म नहीं है, वहां सच्ची शादी नहीं है. दुर्व्यवहार, क्रूरता और पत्नी को छोड़ देना साझेदारी के मूल आध्यात्मिक मकसद का उल्लंघन करते हैं. अगर पति अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौज करता है, हेरफेर करता है या अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए.

पौराणिक समय से ही वेद हमेशा धर्म, मकसद, पवित्रता और सच्चाई के पक्ष में रहे हैं. वेद कभी भी डर वाले कंट्रोल, दबदबे या धार्मिक हेरफेर के पक्ष में नहीं थे. कैश रुपरेलिया के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता चेतना के विकास की सेवा करती है, न कि पितृसत्तात्मक कंट्रोल सिस्टम की.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 22 Dec 2025 04:57 PM (IST)
Hindu Marriage Vedas Relationship Tips Marriage Life
