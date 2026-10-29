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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2026 Moonrise Time in Delhi: करवा चौथ पर दिल्ली में कितने बजे निकलेगा चांद? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Delhi: करवा चौथ पर दिल्ली में कितने बजे निकलेगा चांद? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Delhi: जानें करवा चौथ पर दिल्ली में चांद निकलने का समय, करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त और करवा चौथ व्रत खोलने का सही समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 29 Oct 2026 04:51 PM (IST)
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Karwa Chauth Moonrise Time in Delhi: करवा चौथ पर चांद निकलने का इंतजार व्रत रखने वालों को दिनभर रहता है. इस बार चंद्रोदय के अलग-अलग समय को लेकर भी सवाल उठ रहा है. कहीं रात 7 बजकर 57 मिनट का जिक्र है तो कहीं 8 बजकर 17 मिनट का. ऐसे में दिल्ली में व्रत रखने वाले लोग किस समय की तैयारी करें?

हिंदूं पंचांग के अनुसार गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में चंद्रोदय रात 8 बजकर 17 मिनट पर होगा. चांद के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जा सकता है. हालांकि आपके घर से चांद दिखाई देने में कुछ देर लग सकती है.

7:57 बजे या 8:17 बजे, दिल्ली के लिए कौन सा समय?

नई दिल्ली के लिए हिंदूं पंचांग में करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रात 8:17 बजे दिया गया है. वहीं, एक अन्य वेबसाइट पर चांद निकलने का समय 7:57 बजे लिखा है, लेकिन वहां उस समय के साथ शहर स्पष्ट नहीं किया गया है. इसलिए उसे दिल्ली का समय मानना सही नहीं होगा.

अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का समय बदलता है. इसके अलावा गणना के तरीकों में अंतर के कारण भी पंचांगों में कुछ मिनट का फर्क मिल सकता है. उदाहरण के लिए, एक अन्य पंचांग वेबसाइट ने नई दिल्ली के लिए रात 8:12 बजे का समय दिया है. ऐसे में दिल्ली में व्रत रखने वाले अपने स्थान के लिए चुने गए पंचांग का समय देखें और चांद के दर्शन के बाद परिवार की परंपरा के अनुसार व्रत खोलें.

करवा चौथ 28 या 29 अक्टूबर को?

भारत में करवा चौथ का व्रत गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को रखा जाएगा. हिंदूं पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को देर रात 1 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और उसी दिन रात 10 बजकर 9 मिनट पर समाप्त होगी. चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि रहेगी.

दिल्ली में करवा चौथ पूजा का मुहूर्त

हिंदूं पंचांग के अनुसार, नई दिल्ली के लिए व्रत और पूजा का समय इस प्रकार है-

करवा चौथ- गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026
सूर्योदय- सुबह 6:31 बजे
पूजा मुहूर्त- शाम 5:38 से 6:56 बजे तक
चंद्रोदय- रात 8:17 बजे

ये समय नई दिल्ली के लिए हैं. दूसरे शहरों में पूजा और चंद्रोदय के समय अलग हो सकते हैं.

चंद्रोदय के बाद भी चांद दिखने में देर क्यों होती है?

पंचांग में दिया चंद्रोदय का समय वह अनुमानित समय है, जब चंद्रमा स्थानीय क्षितिज के ऊपर आता है. लेकिन ऊंची इमारतों, पेड़ों, धुंध या बादलों की वजह से घर या छत से चांद कुछ देर बाद दिखाई दे सकता है. इसलिए रात 8:17 बजे चांद न दिखे तो इसका मतलब यह नहीं कि पंचांग का समय गलत है.

करवा चौथ का व्रत कैसे खोलते हैं?

परंपरा के अनुसार, शाम को करवा चौथ की पूजा और व्रत कथा के बाद चंद्रमा के उदय होने की प्रतीक्षा की जाती है. चांद दिखने पर उसे जल से अर्घ्य दिया जाता है. कई परिवारों में चलनी से चंद्रमा और फिर पति को देखने की परंपरा है. इसके बाद जल ग्रहण कर व्रत खोला जाता है. पूजा की विधि और रीति परिवार के अनुसार अलग हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 04:51 PM (IST)
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