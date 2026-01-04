हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मनए साल 2026 पर भक्तों के लिए खुशखबरी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ₹500 में स्पेशल कॉम्बो ऑफर

नए साल 2026 पर भक्तों के लिए खुशखबरी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ₹500 में स्पेशल कॉम्बो ऑफर

Vaishno Devi: नए साल 2026 पर वैष्णी देवी भक्तों के लिए खुशखबरी है. वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से 500 रुपये का स्पेशल कॉम्बो ऑफर पेश किया गय है. जानें इस कॉम्बो में क्या-क्या रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Jan 2026 11:47 AM (IST)
Vaishno Devi: नए साल 2026 में वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (Shrine Board) की ओर से भक्तों के लिए एक विशेष न्यू ईयर कॉम्बो ऑफर पेश किया गया है. इस खास पैकेज की कीमत ₹500 रखी गई है.

श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पूरे देशभर के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है. मान्यता है कि माता रानी के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं. हर साल करोड़ों श्रद्धालु त्रिकुटा पर्वत पर स्थित इस पवित्र धाम वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यहां से मिलने वाला प्रसाद भक्तों के लिए अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है.

कॉम्बो में क्या-क्या रहेगा

500 रुपये के इस स्पेशल कॉम्बो में भक्तों को एक वॉल कैलेंडर, एक टेबल कैलेंडर और एक 2026 की डायरी दी जा रही है, जिन पर माता वैष्णो देवी की पावन छवियां और धार्मिक संदेश भी अंकित हैं. इसके साथ ही प्रसाद स्वरूप दो पैकेट पंच मेवा (Panch Mewa Prasad) भी शामिल है. श्राइन बोर्ड का उद्देश्य नए साल 2026 पर इस कॉम्बो के जरिए भक्तों तक माता रानी का आशीर्वाद सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाना है.

बता दें कि, माननीय उपराज्यपाल ने 2026 के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पंचांग कैलेंडर और डायरी का अनावरण किया.

कैसे पा सकते हैं वैष्णों देवी प्रसाद

आप घर बैठ इस आधिकारिक वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाकर भी प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं.

श्री माता वैष्णो देवी श्राइम बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए पोस्ट भी किया गया है. पोस्ट में बताया गया है कि, “श्री माता वैष्णो देवी जी की दिव्य कृपा से 2026 की पवित्र यात्रा शुरू करें. श्राइन बोर्ड वॉल कैलेंडर, टेबल कैलेंडर, डायरी-2026 के साथ पवित्र पंच मेवा प्रसाद के दो पाउच का एक एक्सक्लूसिव कॉम्बो पेश कर रहा है. यह सब एक ही पैकेज में सिर्फ ₹500 में.”

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 04 Jan 2026 11:47 AM (IST)
Vaishno Devi Mata Vaishno Devi Shrine Board New Year 2026 Vaishno Devi Prasad Calendar 2026
