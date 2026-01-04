नए साल 2026 पर भक्तों के लिए खुशखबरी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ₹500 में स्पेशल कॉम्बो ऑफर

Vaishno Devi: नए साल 2026 में वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (Shrine Board) की ओर से भक्तों के लिए एक विशेष न्यू ईयर कॉम्बो ऑफर पेश किया गया है. इस खास पैकेज की कीमत ₹500 रखी गई है.

श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पूरे देशभर के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है. मान्यता है कि माता रानी के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं. हर साल करोड़ों श्रद्धालु त्रिकुटा पर्वत पर स्थित इस पवित्र धाम वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यहां से मिलने वाला प्रसाद भक्तों के लिए अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है.

कॉम्बो में क्या-क्या रहेगा

500 रुपये के इस स्पेशल कॉम्बो में भक्तों को एक वॉल कैलेंडर, एक टेबल कैलेंडर और एक 2026 की डायरी दी जा रही है, जिन पर माता वैष्णो देवी की पावन छवियां और धार्मिक संदेश भी अंकित हैं. इसके साथ ही प्रसाद स्वरूप दो पैकेट पंच मेवा (Panch Mewa Prasad) भी शामिल है. श्राइन बोर्ड का उद्देश्य नए साल 2026 पर इस कॉम्बो के जरिए भक्तों तक माता रानी का आशीर्वाद सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाना है.

बता दें कि, माननीय उपराज्यपाल ने 2026 के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पंचांग कैलेंडर और डायरी का अनावरण किया.

कैसे पा सकते हैं वैष्णों देवी प्रसाद

आप घर बैठ इस आधिकारिक वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाकर भी प्रसाद ऑर्डर कर सकते हैं.

Jai Mata Di…!!!



Begin the sacred journey of 2026 with the divine grace of Shri Mata Vaishno Devi ji.

The Shrine Board presents an exclusive combo of Wall Calendar, Table Calendar, Diary–2026, along with two pouches of sacred Panch Mewa Prasad. All in one package for just… pic.twitter.com/o61qbTdbin — Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) January 3, 2026

श्री माता वैष्णो देवी श्राइम बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए पोस्ट भी किया गया है. पोस्ट में बताया गया है कि, “श्री माता वैष्णो देवी जी की दिव्य कृपा से 2026 की पवित्र यात्रा शुरू करें. श्राइन बोर्ड वॉल कैलेंडर, टेबल कैलेंडर, डायरी-2026 के साथ पवित्र पंच मेवा प्रसाद के दो पाउच का एक एक्सक्लूसिव कॉम्बो पेश कर रहा है. यह सब एक ही पैकेज में सिर्फ ₹500 में.”

