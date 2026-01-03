Ayodhya Ram Mandir Viral Video: अयोध्या की पावन धरा से आया यह वीडियो सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों के अटूट विश्वास की एक जीती-जागती कहानी है. यह वीडियो गवाह है कि प्रभु की महिमा से पूरी सृष्टि और पशु-पक्षी भी अछूते नहीं हैं.

वीडियो की शुरुआत में ही दिल को छू लेने वाला एक दृश्य दिखाई देता है. अयोध्या के भव्य मंदिर में जहां रामलला के दर्शन के लिए दरबार में हजारों भक्त खड़े हैं. तभी वहां एक मोर बड़े ही शांत भाव से दरबार में प्रवेश करता है.

आमतौर पर यह देखा जाता है कि मोर भीड़-भाड़ काे देख कर भाग जाते हैं लेकिन रामलला के दर्शन के लिए यह मोर प्रतिमा की तरफ आगे बढ़ता है. वह बड़े ही आदर के साथ प्रभु की सुंदर झांकी की ओर बढ़ता है.

मोर के भाव को देख कर ऐसा लगता है कि वह प्रतिदिन राम दरबार में हाजिरी लगाने आता है. मोर की भक्ति और आत्मविश्वास देख कर वहां खड़े भक्त भी चकित रह जाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by India informs (@indiainforms_)

चोंच में माला थामे आगे बढ़ता है मोर

इस वीडियो का सबसे भावुक कर देने वाला पल तब आता है, जब मोर अपनी चोंच में एक पुष्प माला थामे हुए दिखाई देता है. वह अपनी गर्दन झुकाकर बड़े ही समर्पित भाव से उस माला को भगवान के समीप ले जाता है.

यह देखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता कि एक पक्षी किस तरह पूरी विनम्रता के साथ प्रभु को अपनी भेंट अर्पित कर रहा है. मोर का यह समर्पण देखकर मंदिर में उपस्थित हर श्रद्धालु की आंखें भर आईं.

भक्तों का उल्लास और श्रद्धा का सैलाब

जैसे ही मोर माला चढ़ाता है. पूरा मंदिर परिसर 'जय श्री राम' के उद्घोष से गूंज उठता है. वीडियो में हम देख सकते हैं कि वहां मौजूद लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध और भावुक हैं. कोई श्रद्धा से हाथ जोड़ रहा है, तो कोई इस अलौकिक पल को अपने हृदय में बसा लेने की कोशिश कर रहा है.

पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है मोर

भारतीय संस्कृति में मोर को अत्यंत पवित्र और दिव्यता का प्रतीक माना गया है. भगवान कृष्ण के मुकुट की शोभा बढ़ाने वाला यह पक्षी आज भगवान राम के दरबार में सेवा कर रहा है.

राम दरबार का यह दृश्य देख कर यह सहज कहा जा सकता है कि जब मन में आस्था और भक्ति का ज्वार उमड़ता है तो प्रकृति के सभी रूपों में ईश्वर ही नजर आते हैं. इस से स्पष्ट है कि प्रकृति के कण-कण में ईश्वर विराजमान है. खासकर, रामदरबार का सभी दर्शन के लिए व्याकुल हैं.

आज यह वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी के दिल को छू रहा है. लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि यह प्रभु श्रीराम का साक्षात संकेत है कि वे अपने हर भक्त पर कृपा बनाएं रखते हैं. और हर जीव की सेवा को स्वीकार करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.