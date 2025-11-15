हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मUtpanna Ekadashi 2025: एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत हो, तो कैसे करें एकादशी व्रत पारण जानें नियम

Utpanna Ekadashi 2025: एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत हो, तो कैसे करें एकादशी व्रत पारण जानें नियम

Utpanna Ekadashi 2025: 16 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण किया जाएगा, इस दिन प्रदोष व्रत भी है, ऐसे में एकादशी का व्रत कैसे खोलें, क्या है नियम और विधि जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

Utpanna Ekadashi 2025: आज मार्गशीर्ष मास के कृष्णपक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत है. उत्पन्ना एकादशी का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा माना जाता है क्योंकि इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी.

साथ ही भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं इस मास को अपना स्वरूप बताया है. उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है. उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण 16 नवंबर 2025 को किया जाएगा.

उत्पन्ना एकादशी से हुई इस व्रत की शुरुआत

पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से ही एकादशी देवी प्रकट हुई थी और मुर राक्षस का वध किया था. देवी के अवतरण पर भगवान विष्णु ने कहा था कि आज से जो भी मनुष्य इस तिथि पर व्रत करेगा और मेरे साथ तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी.

उत्पन्ना एकादशी 2025 व्रत पारण समय

उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण 16 नवंबर 2025 को दोपहर 01:10 से दोपहर 03:18 के बीच किया जाएगा.

एकादशी व्रत पारण के दिन प्रदोष हो तो कैसे खोलें व्रत ?

कई भक्तगण एकादशी व्रत के साथ-साथ प्रदोष व्रत भी करते हैं. आमतौर पर एकादशी और प्रदोष व्रत के बीच क दिन का अंतर होता है. कई लोगों को ये संशय रहता है कि यदि एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा हो तो एकादशी व्रत का पारण कैसे करें.

ऐसी स्थिति में केवल जल से प्रतीकात्मक एकादशी पारण करने तथा वास्तविक व्रत पारण किये बिना ही प्रदोष व्रत करने का सुझाव दिया जाता है.

  • कैसे खोलें व्रत - एकादशी व्रत पारण मुहूर्त में खोलना चाहिए. भूलकर भी हरि वासर में नहीं खोलना चाहिए इससे व्यक्ति पाप का भागी बनता है.
  • व्रत पारण से पहले करें ये काम - एकादशी व्रत पारण से पहले विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करें और दान जरुर दें.
  • व्रत पारण में क्या खाएं, क्या नहीं - एकादशी व्रत पारण में तुलसी दल ग्रहण करें, उसके बाद पानी और फिर प्रदोष व्रत न हो तो सात्विक भोजन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 15 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Embed widget