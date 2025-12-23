हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kottankulangara Devi Mandir: आस्था की अनोखी मिसाल! इस मंदिर में पुरुष महिलाओं की तरह सज-धज कर करते हैं पूजा

Kottankulangara Devi Mandir: आस्था की अनोखी मिसाल! इस मंदिर में पुरुष महिलाओं की तरह सज-धज कर करते हैं पूजा

Kottankulangara Devi Mandir: केरल के कोल्लम का कोट्टनकुलंगरा देवी मंदिर अनोखी आस्था का केंद्र है, जहां पुरुष भक्त सोलह श्रृंगार कर स्त्री वेश में देवी की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kottankulangara Devi Mandir: भारत में कई अनोखे मंदिर हैं, जिनकी अलग-अलग अनोखी परंपरा है. केरल के कोल्लम जिले में स्थित कोट्टनकुलंगरा श्रीदेवी मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के कारण देश-विदेश में चर्चा का केंद्र है. यहां देवी की आराधना से पहले पुरुष श्रद्धालुओं को महिलाओं की तरह सोलह श्रृंगार करना अनिवार्य माना जाता है.

साड़ी, चूड़ियां, बिंदी और पारंपरिक आभूषण पहनकर वे देवी भाग्यवती की पूजा करते हैं. यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और अपनी विशेष परंपरा ‘चमायाविलक्कू’ के लिए प्रसिद्ध है. इस अनुष्ठान में पुरुष महिला वेश में दीपक लेकर देवी की आराधना करते हैं और नौकरी, विवाह, स्वास्थ्य व पारिवारिक सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. यह परंपरा श्रद्धा और आस्था का प्रतीक मानी जाती है.

चाम्याविलक्कू उत्सव की खास पहचान

हिंदू धर्म में हर त्योहार की अपनी-अपनी खास परंपराएं होती हैं, जिन्हें लोग उत्सव के साथ मनाते हैं. ऐसा ही एक अनोखा त्योहार है, जो हर साल 23 और 24 मार्च को मंदिर में चाम्याविलक्कू उत्सव मनाया जाता है. इस दौरान हजारों पुरुष महिलाओं की तरह सजे-धजे रूप में मंदिर पहुंचते हैं.

फिर दीप जलाकर पूजा करते हैं. बताया जाता है कि हर वर्ष 5,000 से अधिक श्रद्धालु इस अनोखे उत्सव में हिस्सा लेते हैं. मलयालम महीने मीनम में होने वाला यह अनुष्ठान केवल इसी मंदिर में होता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है.

स्वयं प्रकट हुई थी देवी 

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मंदिर में स्थापित देवी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी. यह केरल का इकलौता मंदिर माना जाता है, जिसके गर्भगृह पर न तो छत है और न ही कलश. लोगों का विश्वास है कि देवी की प्रतिमा हर साल कुछ इंच आकार में बढ़ जाती है, जिससे आस्था और गहरी होती जाती है.

परंपरा से जुड़ी रोचक कथाएं

एक मान्यता के अनुसार वर्षों पहले कुछ चरवाहों ने यहां महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर एक पत्थर पर फूल चढ़ाए थे. उसके बाद उसमें दिव्य शक्ति प्रकट हुई. दूसरी कथा के अनुसार, जब पत्थर पर नारियल फोड़ा गया तो उसमें से खून निकलने लगा. इसके बाद लोगों की आस्था बढ़ी और पूजा की शुरुआत हुई. इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के कारण यह परंपरा हजारों सालों से निभाई जा रही है.

पुरूषों के लिए अलग मेकअप रूम 

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में विशेष मेकअप रूम बनाए गए हैं, ताकि पुरुष आसानी से श्रृंगार कर सकें. अनोखी पूजा पद्धति, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, दीपों का जुलूस और गहरी आस्था के कारण कोट्टनकुलंगरा श्रीदेवी मंदिर आज भी हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है. मान्यता है कि जो पुरुष महिला के वेश में पूजा अर्चना करते हैं, उनकी पूजा से देवी जल्द प्रसन्न् होती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 23 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Chamayavilakku Festival Kottankulangara Devi Temple
Embed widget