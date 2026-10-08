Tula Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शुक्ल योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, प्रसिद्धि, विदेशी संबंध, व्यावसायिक विस्तार, पारिवारिक सुख व शुभ व्यय स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको अपनी आय (Income), धन अर्जन के साधनों और आर्थिक समृद्धि को लेकर समाज व बाजार में विशेष ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए विदेशी कंपनियों से विवाद सुलझाने, युवा उद्यमियों के नए संपर्कों और बड़ा काम नवरात्र में शुरू करने का रहेगा.

विदेशी कंपनियों से गतिरोध समाप्त: बिजनेसमैन के मल्टीनेशनल या विदेशी कंपनियों (Foreign Companies) के साथ लंबे समय से चल रहे व्यावसायिक गतिरोध, भुगतान संबंधी रुकावटें या कॉन्ट्रैक्ट विवाद आज पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, जिससे राहत मिलेगी.

युवा उद्यमी बढ़ाएं अनुभवी लोगों से मेल-मिलाप: नए व युवा उद्यमियों (Young Entrepreneurs) को इंडस्ट्री के अनुभवी और वरिष्ठ लोगों से मेल-जोल बढ़ाने का सक्रिय प्रयास करना चाहिए; वर्तमान में स्थापित किए गए ये उच्च संपर्क भविष्य में आपके व्यापार के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे.

बड़ा काम नवरात्र में करें: बिजनेस में अपनी आंतरिक योजनाओं और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए समय बहुत अनुकूल है; किंतु किसी बिल्कुल नए बड़े प्रोजेक्ट या बड़े निवेश की शुरुआत करने के लिए वर्तमान समय उचित नहीं है, क्योंकि अभी श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) चल रहा है, इसलिए इसे आगामी नवरात्र में शुरू करना ही आपके लिए अधिक शुभ और फलदायी रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस से गंभीर मुद्दों पर चर्चा, मार्केटिंग में नए लाभदायक संबंधों के निर्माण और मेहनत के अनुरूप सफलता का रहेगा.

सीनियर व बॉस के साथ गंभीर चर्चा: एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर अपने उच्चाधिकारियों (Seniors & Boss) के साथ कंपनी की भावी रणनीतियों, पॉलिसी बदलावों या गंभीर आधिकारिक मुद्दों पर चर्चा करने में व्यस्त रहेंगे; आपकी सलाह को महत्व मिलेगा.

मार्केटिंग में बनेंगे नए मजबूत संबंध: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के बाजार में नए और असरदार संबंध बनेंगे; ये नए नेटवर्क भविष्य में बेहद लाभदायक सिद्ध होंगे और आपके कार्यों में शत-प्रतिशत सफलता की प्रबल संभावना बनेगी.

व्यस्तता और मेहनत के अनुरूप परिणाम: वर्कस्पेस पर आप आधिकारिक जिम्मेदारियों को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे; आपकी लगन और मेहनत के ठीक अनुरूप आपको उत्तम सफलता और सराहना प्राप्त होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से एकादश चंद्रमा घर में सुखद शाम, मांगलिक व्यय और पारिवारिक उन्नति के अवसर लेकर आया है.

परिवार के साथ खुशनुमा शाम: दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद शाम का समय आप अपने परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ बेहद प्यारा, शांत और आत्मीय पल बिताते हुए गुजारेंगे.

शुभ कार्यों पर धन व्यय व उन्नति: घर में किसी मांगलिक प्रसंग या शुभ कार्यों पर धन का सदुपयोग (व्यय) होगा; पारिवारिक स्तर पर सभी सदस्यों के लिए उन्नति और प्रगति के नए व शुभ अवसर निर्मित होंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन दिनचर्या में अनुशासन और शारीरिक संतुलन साधने का है. स्पोर्ट्स पर्सन और छात्रों को पढ़ाई व खेल के साथ-साथ अपने खान-पान (Diet) पर विशेष ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम व वर्कआउट को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए; यह संतुलन आपकी एकाग्रता और स्टैमिना को मजबूत करेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा और शुक्ल योग से स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम को हल्की थकावट या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. ताजा व सुपाच्य भोजन लें, जंक फूड से पूरी तरह बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक ताजगी के लिए कुछ देर ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प, केला और चने की दाल-गुड़ अर्पित करें.

चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के निवारण हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद ब्राह्मण, कन्या या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से इनकम और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी, मालव्य व शुक्ल योग से विदेशी कंपनियों के विवाद हल होंगे, मार्केटिंग में नई सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

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