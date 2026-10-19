Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल 19 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से पद प्राप्ति में रुकावट, मैनेजमेंट की गलती से डील हाथ से फिसलने का डर

आज का तुला राशिफल 19 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से पद प्राप्ति में रुकावट, मैनेजमेंट की गलती से डील हाथ से फिसलने का डर

आज का तुला राशिफल 19 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से पद प्राप्ति में रुकावट, मैनेजमेंट की गलती से डील का खतरा, ऑफिस में अलर्ट रहें, फिटनेस पर ध्यान दें! पढ़ें महानवमी का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Oct 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग, अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव सुख, मानसिक स्थिति, सरकार से लाभ, उच्च पद में अड़चन, मैनेजमेंट सतर्कता व घरेलू शांति स्थान) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज शासन-प्रशासन या सरकार में किसी उच्च पद की प्राप्ति होते-होते अचानक किसी तकनीकी कारण या अंतिम क्षणों में अटक सकती है; धैर्य रखें और निराश न हों. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए मैनेजमेंट पर कड़ी नजर रखने, विदेशी प्रॉडक्ट्स में कड़ी मेहनत करने और सामाजिक दायरा पुनर्गठित करने का रहेगा.

मैनेजमेंट टीम की गलती से डील फिसलने का खतरा: बिज़नेस में आज कोई बहुत बड़ी और मुनाफेदार डील फाइनल होने के कगार पर होगी; लेकिन आपकी मैनेजमेंट टीम या स्टाफ की किसी छोटी सी तकनीकी या प्रक्रियात्मक गलती के चलते वह डील आपके हाथ से निकल सकती है, इसलिए हर कागजात और बातचीत की खुद समीक्षा करें.

विदेशी प्रॉडक्ट डीलर्स को करनी होगी कड़ी मशक्कत: विदेशी कंपनियों के उत्पादों या इंपोर्टेड सामानों की डीलिंग करने वाले व्यापारियों को अपनी अपेक्षित आमदनी और मुनाफा हासिल करने के लिए आज सामान्य से कहीं अधिक कड़ी मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ेगी.

सामाजिक स्तर पर बदलाव की जरूरत: सामाजिक और व्यावसायिक छवि को और बेहतर बनाने के लिए आपको अपने संपर्कों, तौर-तरीकों और सामाजिक गतिविधियों में कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वर्कस्पेस पर अलर्ट रहने, प्रमोशन लिस्ट में नाम न होने से मन मसोसने और सोशल मीडिया से दूरी बनाने का रहेगा.

वर्कस्पेस पर रहें पूरी तरह अलर्ट: कार्यस्थल पर हर काम पूरी सावधानी और पारदर्शिता के साथ करें; कोई ईर्ष्यालु सहकर्मी बॉस या उच्चाधिकारियों के सामने आपके बारे में कोई गलत, भ्रामक या अधूरी जानकारी पेश कर आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है.

प्रमोशन लिस्ट में नाम न होने से टूटेगा दिल: वर्कप्लेस पर जारी होने वाली नई पदोन्नति या प्रमोशन लिस्ट में आपका नाम फिर से शामिल न होने से आपका दिल टूट सकता है और गहरा मानसिक आघात लग सकता है; लेकिन इसे अपनी असफलता न मानें, अपना धैर्य और निष्ठा बनाए रखें.

सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचें: ऑफिस में काम के दौरान बार-बार मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत से पूरी तरह बचें; इससे न सिर्फ आपका ऑफिशियल काम लेट होगा, बल्कि सीनियर्स की फटकार भी सुननी पड़ सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा पार्टनर संग रूठने-मनाने के सिलसिले और घरेलू तालमेल बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

लव व लाइफ पार्टनर का चलेगा रूठना-मनाना: वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आज का दिन थोड़ी भावनात्मक उठापटक भरा रहेगा; छोटी-छोटी बातों को लेकर आपके लव पार्टनर और जीवनसाथी के बीच दिनभर रूठने-मनाने का दौर चलता रहेगा, मीठी बातों से माहौल को हल्का रखें.

महानवमी पर घर में लाएं सकारात्मक ऊर्जा: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन पर्व पर मां सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन करें; इससे मन की उदासी और घरेलू अशांति दूर होगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन फिटनेस और वजन पर ध्यान देने का है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उनका बढ़ता वजन और मोटापा (Obesity) उनकी खेल उपलब्धियों और मैदान के प्रदर्शन के बीच एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है; तुरंत अनुशासित वर्कआउट और डाइट अपनाएं. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चौथे चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, सुस्ती, मानसिक तनाव और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, चुनरी, नारियल और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे चौथे भाव के चंद्रमा से उपजी पद-प्रतिष्ठा की बाधाएं और मानसिक निराशा दूर होगी, मालव्य योग से आर्थिक स्थिति संभलेगी, मैनेजमेंट की गलतियां रुकेंगी और करियर में नई दिशा मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
आज अष्टमी शुरू होते ही भद्रा भी लगेगी, दोपहर में सर्वार्थ सिद्धि योग, क्या देवी की पूजा पर पड़ेगा असर?
आज अष्टमी शुरू होते ही भद्रा भी लगेगी, दोपहर में सर्वार्थ सिद्धि योग, क्या देवी की पूजा पर पड़ेगा असर?
धर्म
विजयादशमी 2026 कब है? 20 या 21 अक्टूबर को लेकर दूर करें कन्फ्यूजन, नोट करें प्रदोष काल का समय
20 अक्टूबर 2026 को होगा रावण का दहन, मनाई जाएगी विजयादशमी; जानें शस्त्र पूजन और रावण दहन का शुभ मुहूर्त
धर्म
महाअष्टमी की अंजलि सुबह जल्दी क्यों देनी होगी? संधि पूजा छूट जाए तो क्या करें?
महाअष्टमी अंजलि 2026: सुबह जल्दी क्यों पहुंचें? संधि पूजा छूटे तो क्या करें
धर्म
Aaj Ka Panchang 18 October 2026: सुबह 8:27 बजे लगेगी अष्टमी, फिर दुर्गाष्टमी का व्रत कल क्यों?
Aaj Ka Panchang 18 October 2026: सुबह 8:27 बजे लगेगी अष्टमी, फिर दुर्गाष्टमी का व्रत कल क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस हिंसक प्रदर्शन: ट्रंप ने इमिग्रेशन को ठहराया जिम्मेदार- 'उनके दिलों में...'
फ्रांस हिंसक प्रदर्शन: ट्रंप ने इमिग्रेशन को ठहराया जिम्मेदार- 'उनके दिलों में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुजुर्ग मुस्लिम महिला का हुआ निधन तो गांव वालों ने रोक दी रामलीला, बिजनौर में एकता की मिसाल
बुजुर्ग मुस्लिम महिला का हुआ निधन तो गांव वालों ने रोक दी रामलीला, बिजनौर में एकता की मिसाल
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा ने चुनी NZ टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट प्लेइंग XI; कुलदीप को किया इग्नोर
चेतेश्वर पुजारा ने चुनी NZ टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट प्लेइंग XI; कुलदीप को किया इग्नोर
बॉलीवुड
फायरिंग में टाइगर श्रॉफ को हाथ में लगी चोट, हॉस्पिटल से निकलने की वीडियो आई सामने
फायरिंग में टाइगर श्रॉफ को हाथ में लगी चोट, हॉस्पिटल से निकलने की वीडियो आई सामने
इंडिया
'भारत के लिए रची गई थी बांग्लादेश-फ्रांस जैसी हिंसक साजिश', किरेन रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा हमला
'भारत के लिए रची गई थी बांग्लादेश-फ्रांस जैसी हिंसक साजिश', रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा हमला
इंडिया
अमित शाह 20 अक्टूबर को जाएंगे पंजाब, नशाखोरी-कानून व्यवस्था पर AAP सरकार पर साधा निशाना
अमित शाह 20 अक्टूबर को जाएंगे पंजाब, नशाखोरी-कानून व्यवस्था पर AAP सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
CJP के खिलाफ उतरी ‘लाल हिट जनता पार्टी’, चेतावनी देते हुए कहा- 'दशहरे से...'
CJP के खिलाफ उतरी ‘लाल हिट जनता पार्टी’, चेतावनी देते हुए कहा- 'दशहरे से...'
एग्रीकल्चर
कैसे करें काले गुड़ के बिजनेस की शुरुआत, किस गन्ने से बनता है यह?
कैसे करें काले गुड़ के बिजनेस की शुरुआत, किस गन्ने से बनता है यह?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget