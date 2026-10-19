Tula Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग, अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव सुख, मानसिक स्थिति, सरकार से लाभ, उच्च पद में अड़चन, मैनेजमेंट सतर्कता व घरेलू शांति स्थान) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज शासन-प्रशासन या सरकार में किसी उच्च पद की प्राप्ति होते-होते अचानक किसी तकनीकी कारण या अंतिम क्षणों में अटक सकती है; धैर्य रखें और निराश न हों. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए मैनेजमेंट पर कड़ी नजर रखने, विदेशी प्रॉडक्ट्स में कड़ी मेहनत करने और सामाजिक दायरा पुनर्गठित करने का रहेगा.

मैनेजमेंट टीम की गलती से डील फिसलने का खतरा: बिज़नेस में आज कोई बहुत बड़ी और मुनाफेदार डील फाइनल होने के कगार पर होगी; लेकिन आपकी मैनेजमेंट टीम या स्टाफ की किसी छोटी सी तकनीकी या प्रक्रियात्मक गलती के चलते वह डील आपके हाथ से निकल सकती है, इसलिए हर कागजात और बातचीत की खुद समीक्षा करें.

विदेशी प्रॉडक्ट डीलर्स को करनी होगी कड़ी मशक्कत: विदेशी कंपनियों के उत्पादों या इंपोर्टेड सामानों की डीलिंग करने वाले व्यापारियों को अपनी अपेक्षित आमदनी और मुनाफा हासिल करने के लिए आज सामान्य से कहीं अधिक कड़ी मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ेगी.

सामाजिक स्तर पर बदलाव की जरूरत: सामाजिक और व्यावसायिक छवि को और बेहतर बनाने के लिए आपको अपने संपर्कों, तौर-तरीकों और सामाजिक गतिविधियों में कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ सकते हैं.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन वर्कस्पेस पर अलर्ट रहने, प्रमोशन लिस्ट में नाम न होने से मन मसोसने और सोशल मीडिया से दूरी बनाने का रहेगा.

वर्कस्पेस पर रहें पूरी तरह अलर्ट: कार्यस्थल पर हर काम पूरी सावधानी और पारदर्शिता के साथ करें; कोई ईर्ष्यालु सहकर्मी बॉस या उच्चाधिकारियों के सामने आपके बारे में कोई गलत, भ्रामक या अधूरी जानकारी पेश कर आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है.

प्रमोशन लिस्ट में नाम न होने से टूटेगा दिल: वर्कप्लेस पर जारी होने वाली नई पदोन्नति या प्रमोशन लिस्ट में आपका नाम फिर से शामिल न होने से आपका दिल टूट सकता है और गहरा मानसिक आघात लग सकता है; लेकिन इसे अपनी असफलता न मानें, अपना धैर्य और निष्ठा बनाए रखें.

सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचें: ऑफिस में काम के दौरान बार-बार मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत से पूरी तरह बचें; इससे न सिर्फ आपका ऑफिशियल काम लेट होगा, बल्कि सीनियर्स की फटकार भी सुननी पड़ सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा पार्टनर संग रूठने-मनाने के सिलसिले और घरेलू तालमेल बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

लव व लाइफ पार्टनर का चलेगा रूठना-मनाना: वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आज का दिन थोड़ी भावनात्मक उठापटक भरा रहेगा; छोटी-छोटी बातों को लेकर आपके लव पार्टनर और जीवनसाथी के बीच दिनभर रूठने-मनाने का दौर चलता रहेगा, मीठी बातों से माहौल को हल्का रखें.

महानवमी पर घर में लाएं सकारात्मक ऊर्जा: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन पर्व पर मां सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन करें; इससे मन की उदासी और घरेलू अशांति दूर होगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन फिटनेस और वजन पर ध्यान देने का है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उनका बढ़ता वजन और मोटापा (Obesity) उनकी खेल उपलब्धियों और मैदान के प्रदर्शन के बीच एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है; तुरंत अनुशासित वर्कआउट और डाइट अपनाएं. विद्यार्थियों के लिए दिन अपनी पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चौथे चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, सुस्ती, मानसिक तनाव और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, चुनरी, नारियल और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे चौथे भाव के चंद्रमा से उपजी पद-प्रतिष्ठा की बाधाएं और मानसिक निराशा दूर होगी, मालव्य योग से आर्थिक स्थिति संभलेगी, मैनेजमेंट की गलतियां रुकेंगी और करियर में नई दिशा मिलेगी.

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