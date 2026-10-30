Aaj Ka Vrishchik Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव (आयु, संकट, अचानक बदलाव, गूढ़ रहस्य व अनुसंधान स्थान) में संचरण कर रहे हैं.

अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आपको बनते कार्यों में अप्रत्याशित अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है; कुछ अनचाहे फलों की प्राप्ति होते-होते रह सकती है, इसलिए हर कदम पर अतिरिक्त सतर्कता और धैर्य की आवश्यकता रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शिव योग (मेष, कर्क, तुला व मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ व अमृत का चौघड़िया)

दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक (महत्वपूर्ण नए कार्यों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

कर्ज से दूरी और स्थिरता की चुनौती: अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण कई बनते हुए कामों में अचानक रुकावट आ सकती है. व्यापार के विस्तार के लिए आज किसी भी प्रकार का नया कर्ज या उधारी लेने से बचें, अन्यथा यह आगे चलकर गंभीर संकट बन सकता है. बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए कारोबार में स्थिरता बनाए रखना ही आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

आत्मनिर्भर निर्णय और अप्रत्याशित खर्चे: कारोबारी मामलों में दूसरों की सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय सभी अहम फैसले खुद ही लें, ताकि बाद में पछतावा न हो. नए व्यापारियों को त्योहारी सीजन के चलते अचानक सामने आने वाले अप्रत्याशित खर्चों (Unexpected Expenditure) का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने बजट की सीमा तय रखें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्क फ्रॉम होम में सतर्कता और तकनीकी संतुलन: कुछ विशेष परिस्थितियों के चलते आज आपको घर से काम (Work From Home) करना पड़ सकता है. दफ्तर के मुकाबले घर से काम करते वक्त मानवीय गलतियां होने की आशंका अधिक रहेगी, जिससे मन में चिड़चिड़ापन आ सकता है. धैर्य बनाए रखें, लगातार कोशिशों से काम पटरी पर लौट आएगा.

ऑफिस पॉलिटिक्स से बचाव और आलस्य का त्याग: दफ्तर में विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने या तनाव का माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. किसी भी वाद-विवाद में पड़ने से बचें और अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें. अपने काम में रत्ती भर भी आलस्य न आने दें, वरना वरिष्ठ अधिकारी नाराज हो सकते हैं.

परिवार, प्रेम, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

गोपनीय बातों का खुलना और घरेलू तनाव: घर-परिवार में आपकी कोई निजी या गोपनीय बात अचानक सबके सामने आ सकती है, जिससे कुछ असहज और अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. बात को शांति और परिपक्वता से संभालें.

छात्रों के लिए सेहत की चेतावनी: प्रतियोगी व सामान्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए. मौसमी बीमारियों या पेट से जुड़ी तकलीफों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि स्वास्थ्य में गिरावट आपकी पढ़ाई के शेड्यूल को बाधित कर सकती है.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 5

शुक्रवार का विशेष अचूक उपाय: अष्टम चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को शांत करने के लिए आज के दिन मां दुर्गा को लाल गुड़हल का पुष्प और बताशा अर्पित करें. पक्षियों के लिए पीने के पानी और दाने का प्रबंध करें.

किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल मसूर की दाल का दान करें. 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' का जप करते हुए कार्यक्षेत्र के लिए निकलें; इससे विरोधियों के षड्यंत्र विफल होंगे और अनचाहे आर्थिक नुकसान से रक्षा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.