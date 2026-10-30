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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 30 October 2026: बिजनेस में दिखेगा कूटनीति का दम, ऑफिस में AI टूल्स से चमकेगा काम!

Aaj Ka Tula Rashifal 30 October 2026: बिजनेस में दिखेगा कूटनीति का दम, ऑफिस में AI टूल्स से चमकेगा काम!

Aaj Ka Tula Rashifal 30 October 2026: 9वें चंद्रमा का प्रभाव, पैतृक व्यापार में जबरदस्त मुनाफा, नई नौकरी का ईमेल और लव लाइफ में सावधानी. जानें तुला का दैनिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 30 Oct 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा व आध्यात्मिक उन्नति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आप एक न्यायप्रिय और सिद्धांतवादी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे; आपकी सकारात्मक सोच और नैतिक सूझबूझ आपको हर क्षेत्र में सही मार्गदर्शन प्रदान करेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

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दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शिव योग (मेष, कर्क, तुला व मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ व अमृत का चौघड़िया)

दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक (महत्वपूर्ण नए कार्यों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

खानदानी कारोबार में तालमेल और ऊर्जा का संचार: नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी न्यायप्रिय सोच व्यापार में बड़ा लाभ दिलाएगी. पारिवारिक और पैतृक व्यवसाय में सभी सदस्यों के साथ बेहतरीन तालमेल बना रहेगा, जिससे लाभ का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ेगा. आप दिनभर उच्च ऊर्जा और नए उत्साह के साथ काम संभालेंगे.

प्रोडक्ट लॉन्चिंग और कूटनीति से मुनाफा: अगर आप किसी नए उत्पाद या सेवा को बाजार में उतारने की रूपरेखा बना रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी कूटनीतिक सूझबूझ काम आएगी और आयात-निर्यात (Import-Export) से जुड़े सौदों में मोटा मुनाफा हाथ लगेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

AI टूल्स और नई तकनीक से बढ़ेगी कार्यकुशलता: नौकरीपेशा लोगों के लिए दफ्तर में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को अपनाने का सही समय है, जिससे आपकी वर्क एफिशिएंसी में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा. आपकी बेहतरीन सॉफ्ट स्किल्स के दम पर लंबे समय से फंसा हुआ जटिल प्रोजेक्ट सफलता से पूरा हो जाएगा.

नई नौकरी का बुलावा और फेस्टिव मौके: कार्यस्थल पर अपनी साख मजबूत करने के लगातार प्रयास रंग लाएंगे. जो जातक नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें किसी प्रतिष्ठित संस्थान से ऑफर लेटर या सकारात्मक ईमेल मिल सकता है. फेस्टिव सीजन आपके लिए करियर में कई नए रास्ते खोलने जा रहा है.

परिवार, प्रेम, शिक्षा व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

रिश्तों में संतुलन और शाम का हल्का तनाव: दांपत्य और पारिवारिक जीवन सहज गति से आगे बढ़ेगा. लेकिन शाम के समय प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी के चलते हल्की तनातनी हो सकती है. संतान की किसी पुरानी बात या तस्वीर के सामने आने से आपके चेहरे के भाव अचानक बदल सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखें.

छात्रों में जबरदस्त उत्साह: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र पूरे जोश, लगन और चुस्ती के साथ अपने लक्ष्य में जुटे रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम रहेगा, बस मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

शुक्रवार का विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा पाने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद या हल्के गुलाबी वस्त्र पहनें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व सफेद चंदन अर्पित करें. 

शाम के समय किसी कन्या या जरूरतमंद महिला को मिश्री, सफेद मिठाई या खीर भेंट करें तथा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इससे पारिवारिक कलह दूर होगी और व्यापार व नौकरी में आर्थिक उन्नति का मार्ग खुलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Oct 2026 03:30 AM (IST)
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