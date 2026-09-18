Aaj Ka Tula Rashifal 18 September 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि तुला होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 2रे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, संचित पूंजी, फाइनेंस, वाणी, कुटुंब व वित्तीय प्रोफाइल स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज फाइनेंस और धन संचय से जुड़ी सभी गतिविधियों में आपको जबर्दस्त आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए वित्तीय मजबूती, बिक्री में बढ़ोतरी और सामाजिक साख हासिल करने का रहेगा. बाजार में विभिन्न व्यापारिक पार्टियों और ग्राहकों के साथ आपका आपसी तालमेल काफी बेहतर रहेगा, जिसके सकारात्मक प्रभाव से उत्पादों की बिक्री (Sales) में अप्रत्याशित वृद्धि के मजबूत योग बन रहे हैं. सामाजिक और राजनीतिक स्तर (Social & Political Level) पर बिजनेसमैन जनहित में कुछ ऐसा खास और अनूठा कार्य करेंगे, जिससे बाजार व समाज में आपकी लोकप्रियता में भारी इजाफा होगा. बिजनेस में फाइनेंस संबंधी गतिविधियों, बजट और नकदी प्रवाह पर विशेष ध्यान देना आपकी समग्र आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ व बेहतर बनाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन एक्स्ट्रा इनकम के अवसरों, प्रोजेक्ट्स पर फोकस और करियर ग्रोथ का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के लिए अतिरिक्त आय (Extra Income) के नए व वैध रास्ते खुलेंगे, जिससे आपकी वित्तीय प्रोफाइल काफी मजबूत और स्थिर हो जाएगी. पारिजात और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को करियर में तेजी से आगे बढ़ने के शानदार मौके मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र के कामकाज में पिछले कुछ समय से लगातार आ रही अड़चनें और रुकावटें आज पूरी तरह दूर हो जाएंगी; साथ ही उच्चाधिकारियों की ओर से कोई बहुत अच्छी और उत्साहवर्धक खबर भी आपको मिल सकती है. एंप्लॉयड पर्सन अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित (Focus) करने में सक्षम रहेंगे, जिससे कार्य की गुणवत्ता निखरेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 2रे चंद्रमा का संचरण पारिवारिक मधुरता और प्रेम में विनम्रता बरतने का संदेश दे रहा है. आज आपके और आपकी बहन के बीच आपसी तालमेल, समझ और सामंजस्य में जबर्दस्त वृद्धि होगी; पारिवारिक मसलों पर बहन का पूरा सहयोग मिलेगा. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में आपको अपने लवर (प्रेमी) के साथ बहुत ही विनम्रता, कोमलता और संवेदनशीलता से बातचीत करने की जरूरत है; आवेश या जल्दबाजी में कही गई बात रिश्ते में खिंचाव ला सकती है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी फिटनेस को संतुलित रखने और खान-पान में सावधानी बरतने का रहेगा. खेल के मैदान पर स्पोर्ट्स पर्सन की ओवरऑल सेहत तो बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन उन्हें अपनी दैनिक डाइट (Diet) और खान-पान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए; तैलीय, गरिष्ठ या बाहर के भोजन से बचें ताकि मैदान पर आपका स्टैमिना और फुर्ती बनी रहे.

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण से मन शांत और वित्तीय संतोष से परिपूर्ण रहेगा. हालांकि, खान-पान में अनियमितता के चलते गले या पेट से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. शुक्रवार के दिन सुपाच्य, ताजा और सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करें और अपनी शारीरिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं.

शुभ रंग: ग्रे (स्लेटी)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प, मखाना या खीर का भोग लगाएं. 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 2रे चंद्रमा के धन लाभ और मालव्य योग की पूर्ण शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिष्ठान, फल या भोजन का दान करें; इससे पारिजात व प्रीति योग से एक्स्ट्रा इनकम के नए रास्ते खुलेंगे, फाइनेंस की स्थिति मजबूत होगी, करियर की रुकावटें मिटेंगी और बहन के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे.

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