18 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 08:29 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात महाअष्टमी (शारदीय नवरात्र का आठवां दिन, मां महागौरी पूजा / दुर्गाष्टमी) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 12:49 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग, अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज शाम 07:33 बजे तक धनु राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, सहजता, नई डीलरशिप, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, हारी बाजी जीतना व व्यक्तिगत जीवन स्थान) में संचरण करेंगे; इसके बाद चंद्रमा मकर राशि (चौथे भाव) में प्रवेश करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वभाव से बेहद सहज, संवेदनशील, भावुक और दूसरों की आंतरिक भावनाओं व मनोदशा को बहुत आसानी से भांपने और समझने वाले बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए नए डीलरों के साथ नेटवर्क विस्तार, फेस्टिव मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने और योजनाओं को गुप्त रखने का रहेगा.

नए डीलर का जुड़ना रहेगा फायदेमंद: बाजार में छाई जबर्दस्त तेजी और त्योहारी मांग को देखते हुए बिजनेसमैन के नेटवर्क में किसी नए और प्रतिष्ठित डीलर का जुड़ना व्यापार के लिए काफी ठीक और मुनाफेदार साबित हो सकता है; इससे सप्लाई चेन और माल की पहुंच मजबूत होगी.

फेस्टिव सीजन मार्केटिंग पर फोकस है सुनहरा मौका: व्यापारियों के लिए आगामी त्योहारी सीजन से संबंधित मार्केटिंग, विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार पर पूरा कंसंट्रेशन (एकाग्रता) बनाए रखना बेहद जरूरी है; यह समय अपने ब्रांड को स्थापित करने और बिक्री को कई गुना बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर सिद्ध होगा.

योजनाओं को रखें गोपनीय: आप किसी भी व्यापारिक काम को बहुत सच्ची लगन, ऊर्जा और गर्मजोशी से पूरा करने की कोशिश करेंगे; लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी भविष्य की व्यापारिक योजनाओं और रणनीतियों को पूरी तरह अपने तक ही सीमित रखें, दूसरों के सामने खुलासा न करें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भाग्योदयकारी, पद-प्रतिष्ठा में इजाफा, उच्चाधिकारियों संग आइडिया शेयर करने और हारी बाजी जीतने का रहेगा.

एंप्लॉयड पर्सन का होगा भाग्योदय, बढ़ेगा कद व पद: नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्योदयकारी (Fortunate) रहने वाला है; संस्थान में आपकी कार्यशैली और निष्ठा के चलते आपके पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और आधिकारिक कद में जबर्दस्त वृद्धि होगी.

हायर ऑफिशियल्स संग शेयर करें ग्रोथ आइडिया: कंपनी और संस्थान की ग्रोथ को लेकर अपने नए और आधुनिक आइडियाज उच्चाधिकारियों (Higher Officials) के साथ बेझिझक शेयर करें; इससे प्रबंधन में आपकी सीधी पहुंच (Approach) और साख मजबूत होगी.

हारी बाजी को जीतने में होंगे कामयाब: नौकरी और आधिकारिक प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आज आपको बेहद सुखद और उत्साहवर्धक नतीजे मिलेंगे; आप अपनी सूझबूझ, निरंतर प्रयासों और रणनीतिक कौशल के दम पर लगभग बिगड़ चुकी या हारी हुई बाजी को भी शानदार ढंग से अपने पक्ष में जीतने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा दूसरों की कही-सुनी बातों से बचने और निजी जीवन में शांति बनाए रखने की सलाह दे रहा है.

बेवजह की बातों से निजी जीवन खराब करने से बचें: किसी बाहरी व्यक्ति, तीसरे पक्ष या सुनी-सुनाई फालतू बातों में आकर अपने मधुर निजी जीवन और दांपत्य संबंधों को खराब करने से पूरी तरह बचें; अपने जीवनसाथी और परिवार पर पूरा भरोसा रखें और किसी भी भ्रम को आपसी संवाद से तुरंत दूर करें.

दुर्गाष्टमी पर घर में रहेगा सौहार्द: महाअष्टमी के पावन अवसर पर मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन के आयोजन से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने और चुनौतियों का डटकर सामना करने का है. किसी महत्वपूर्ण मैच या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी गजब के आत्मविश्वास (Confidence) से लबरेज रहेंगे; हालांकि मैदान पर कुछ कड़े मुकाबले और अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपका धैर्य आपको विजय दिलाएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान रहेगा. गर्मजोशी से काम करने के दौरान शाम को हल्की शारीरिक थकान हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां महागौरी के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि के पावन अवसर पर मां महागौरी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत/गुलाबी पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ देवी महागौर्यै नमः' अथवा 'श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः. महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही रविवार होने के कारण तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और महाअष्टमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम में वृद्धि होगी, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिगड़े काम बनेंगे, नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए डीलरों से व्यापार चमकेगा और निजी जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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