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आज का तुला राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से गूढ़ विद्याओं में रुचि, मालव्य योग का प्रभाव, मैन्युफैक्चरिंग में बरतें सावधानी

आज का तुला राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से गूढ़ विद्याओं में रुचि, मैन्युफैक्चरिंग में बरतें सावधानी, वित्तीय हिसाब में रखें ध्यान! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Oct 2026 03:50 AM (IST)
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Tula Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, सिद्धि योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी शोध, गूढ़ विद्याएं, अचानक बदलाव, गुप्त विषय, वित्तीय सतर्कता व आत्ममंथन स्थान) में संचरण करेंगे. 8वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपकी रुचि शोध (Research), रहस्यमयी विषयों, दर्शन और गूढ़ विद्याओं में काफी बढ़ेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए दस्तावेजों की जांच, मैन्युफैक्चरिंग में सतर्कता और आलस्य त्यागने का रहेगा.

दस्तावेजों की गहन जांच: बिजनेस में किसी भी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या पेपर संबंधी कार्य में हस्ताक्षर (Sign) करने से पहले उसकी नियम व शर्तों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें; जल्दबाजी में कोई भी कागजी फैसला न लें.

मैन्युफैक्चरिंग में सावधानी जरूरी: व्यापार में मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े कार्यों पर अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. काम में आलस्य से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही से न केवल बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि बाजार में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान पर भी धब्बा लग सकता है.

फाइनेंशियल हिसाब में सतर्कता: लेन-देन या खातों के मिलान में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न रहने दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक भटकाव से बचने, घर और काम को अलग रखने तथा वित्तीय गणनाओं में सतर्कता बरतने का रहेगा.

ऑफिस में मानसिक भटकाव से बचें: कार्यस्थल पर किसी घरेलू समस्या या पारिवारिक बात की वजह से मन में भटकाव या भ्रम की स्थिति बन सकती है; किंतु अपने लक्ष्य से भ्रमित न हों, अन्यथा इसका सीधा नकारात्मक असर आपकी कार्यक्षमता और परफॉर्मेंस पर पड़ेगा. घर की बातों को घर तक ही सीमित रखें, यही आपके करियर व आजीविका के लिए हितकर रहेगा.

वित्तीय हिसाब-किताब में गलतफहमी की आशंका: एंप्लॉयड पर्सन विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऑफिस के वित्तीय कार्यों, बिलिंग, बजट या कैश के हिसाब-किताब में किसी प्रकार की गलतफहमी या चूक हो सकती है; इसलिए हर आंकड़े को दोबारा क्रॉस-चेक जरूर करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 8वें चंद्रमा और मालव्य योग का प्रभाव दांपत्य में मधुरता और रिश्तेदारों के आगमन की खुशी लेकर आया है.

पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता: अष्टम भाव के चंद्रमा के बावजूद मालव्य योग के प्रभाव से दांपत्य जीवन में आपसी समझ, संवेदनशीलता और प्रेम की मधुरता बनी रहेगी.

रिश्तेदारों के आने से खुशी: घर में किसी नजदीकी और प्रिय रिश्तेदार के अचानक आगमन से पूरे परिवार में चहल-पहल, रौनक और खुशी भरा माहौल रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन आलस्य को त्यागकर पूरी तरह एक्टिव (सक्रिय) रहने का है. छात्र अध्ययन में किसी भी प्रकार का आलस्य न करें; आलस्य प्रगति के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर देता है, जबकि आपकी निरंतर सक्रियता और अनुशासन कठिन से कठिन विषय और परीक्षा के रास्ते को भी सुगम बना देते हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, अनिद्रा, पेट में गैस या कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. ऑफिस और घर के तनाव को दिमाग पर हावी न होने दें, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त नींद लें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए केले के वृक्ष की जड़ में जल, थोड़ा कच्चा दूध, हल्दी व चने की दाल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव और मानसिक भटकाव दूर होंगे, मालव्य योग से दांपत्य में सुख रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान से बचाव होगा और हिसाब-किताब में शुद्धता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Oct 2026 03:50 AM (IST)
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