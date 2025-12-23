हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममंगलवार के उपाय: नीरज की ज़िंदगी बदली, शराब और गुस्से से मिली मुक्ति! जानें कैसे?

मंगलवार के उपाय: नीरज की ज़िंदगी बदली, शराब और गुस्से से मिली मुक्ति! जानें कैसे?

Mangalwar Upay: नीरज अपने जीवन में गलत आदतों में फंस चुका था. थक हारकर उसने ज्योतिषाचार्य से मिलने का निर्णय लिया. एस्ट्रोलॉजर ने नीरज को मंगलवार से जुड़े दो उपाय बताए जिसने उसकी जिंदगी बदल दी.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 23 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mangalwar Upay: नीरज (काल्पनिक नाम) अपनी जिंदगी से काफी ऊब चुका था. उसे लगता था कि जीवन उसके हिसाब से नहीं चल रहा है. नौकरी में मन न लगना, घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर सब पर गुस्सा करना. उसे मालूम नहीं था कि, उसकी सबसे बड़ी समस्या उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है.

एक मंगलवार, बिना सोचे-समझे वह अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चला गया. किसी बात को लेकर नीरज और उसके दोस्तों में बहस हो गई. बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला थाने तक पहुंच गया. उसी शाम, मजबूरी में वह एक पुराने ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचा. इसकी वजह आस्था नहीं, बल्कि डर था. 

ज्योतिषाचार्य ने जब नीरज की कुंडली देखी तो उन्होंने कोई हैरानी नहीं हुई, सिर्फ एक सवाल पूछा?

'मंगलवार के दिन तुम क्या खाते-पीते हो और किस हाल में रहते हो?'

ज्योतिषाचार्य के इस सवाल पर नीरज शांत हो गया.

ज्योतिषाचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, 'मंगल तुम पर हावी है. मंगलवार के दिन तुम वही करते हो जो तुम्हारे स्वभाव को भड़काने का काम करता है. तुम्हारी यही सबसे बड़ी गलती है.'

इसके अलावा ज्योतिषाचार्य ने नीरज को कोई टोटका नहीं, बल्कि एक उपाय बताया-

  • प्रत्येक मंगलवार शराब और मांस का सेवन करने से बचों.
  • सूर्योदय से पहले उठकर हनुमान जी के 11 नामों का जाप करें. 

नीरज को यह सुनकर मन में हंसी आई. उसे लहा इतने छोटे उपाय से क्या ही हो जाएगा?

घर जाते समय उसने इन उपायों को 5 मंगलवार तक करने का वादा किया. पहला मंगलवार बीता कोई चमत्कार नहीं हुआ.

दूसरा मंगलवार भी यूं हीं बीत गया, लेकिन तीसरे मंगलवार को उसने महसूस किया कि, वह कुछ भी जवाब देने से पहले सोचने लगा है. 

पांचवां मंगलवार आते-आते उसने महसूस किया कि, उसी ऑफिस में, वही हालात, वही लोग थे लेकन उसका रिएक्शन बदल चुका था. 

तीन महीने बाद उसी ऑफिस में, जहां वह विवाद में फंसा रहता था, उसे जिम्मेदारी दी जाने लगी. 

नीरज को ज्योतिषाचार्य की बात तब समझ में आई कि, मंगल को कभी दबाया नहीं जाता, दिशा दी जाती है. गलती उसमें नहीं, बल्कि उसकी आदतों में थी और मंगलवार ने उसे जीवन जीने का सही आईना दिखा दिया.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 23 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Embed widget