Mahakaleshwar Jyotirlinga 8 March 2026 Darshan: आज, 8 मार्च 2026, रविवार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है. दिन की शुरुआत स्वाति नक्षत्र और ध्रुव योग के प्रभाव में हो रही है, जबकि तुला राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं. यह समय महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है.

शिव भक्तों के लिए आज का दिन मानसिक शांति के साथ आध्यात्मिक लाभ का अवसर भी लाने वाला है.

स्वाति नक्षत्र में महाकालेश्वर की आरती बेहद खास

महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की आरती का वातावरण काफी दिव्य और अनोखा होता है. शंखनाद और घंटियों की आवाज के बीच भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा के समक्ष भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं.

स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आज की आरती का विशेष महत्व है, जिससे भक्तों के मनोबल में वृद्धि होती है और मानसिक तनाव दूर होता है.

ध्रुव योग का होना पैसा और करियर के मामले में स्थिरता की ओर संकेत करता है.

आरती के दौरान भक्त शिव का करें ध्यान

आरती के दौरान भक्त अपने मन, वचन और कार्य के जरिए शिवजी को स्मरण करते हैं. तुला राशि में चंद्रमा के गोचर की वजह से आज पारिवारिक सौहार्द और संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. महाकालेश्वर की आरती में शामिल होकर लोगों ने सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करते हैं, बल्कि अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी अनुभव करते हैं.

भक्तों का सुझाव है कि, आरती के दौरान ध्यान और मंत्र-जाप करें. “ॐ नमः शिवाय” का जाप करने के साथ मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें. ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

इस आरती का अनुभव सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति के नजरिए से भी खास है. आज के दिन महाकालेश्वर में दर्शन करने वाले भक्तों को शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होगी.

