महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन 8 मार्च 2026: स्वाति नक्षत्र और ध्रुव योग में शिव आरती का खास अनुभव! देखें वीडियों

Mahakaleshwar Jyotirlinga: सृष्टि के मालिक महाकाल के दर्शन मात्र से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है. उनका दर्शन किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है. देखिए 8 मार्च 2026 की महाकालेश्वक की आरती.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Mar 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

Mahakaleshwar Jyotirlinga 8 March 2026 Darshan: आज, 8 मार्च 2026, रविवार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है. दिन की शुरुआत स्वाति नक्षत्र और ध्रुव योग के प्रभाव में हो रही है, जबकि तुला राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं. यह समय महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और आराधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है.

शिव भक्तों के लिए आज का दिन मानसिक शांति के साथ आध्यात्मिक लाभ का अवसर भी लाने वाला है. 

Panchang 8 March 2026: आज रंग पंचमी, देवी-देवताओं संग होली खेलने का शुभ मुहूर्त और पंचांग देखें

स्वाति नक्षत्र में महाकालेश्वर की आरती बेहद खास 

महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की आरती का वातावरण काफी दिव्य और अनोखा होता है. शंखनाद और घंटियों की आवाज के बीच भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा के समक्ष भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं. 

स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आज की आरती का विशेष महत्व है, जिससे भक्तों के मनोबल में वृद्धि होती है और मानसिक तनाव दूर होता है. 

ध्रुव योग का होना पैसा और करियर के मामले में स्थिरता की ओर संकेत करता है. 

आरती के दौरान भक्त शिव का करें ध्यान

आरती के दौरान भक्त अपने मन, वचन और कार्य के जरिए शिवजी को स्मरण करते हैं. तुला राशि में चंद्रमा के गोचर की वजह से आज पारिवारिक सौहार्द और संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. महाकालेश्वर की आरती में शामिल होकर लोगों ने सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करते हैं, बल्कि अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी अनुभव करते हैं. 

भक्तों का सुझाव है कि, आरती के दौरान ध्यान और मंत्र-जाप करें. “ॐ नमः शिवाय” का जाप करने के साथ मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें. ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ जीवन में सुख-शांति बनी रहती है. 

इस आरती का अनुभव सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति के नजरिए से भी खास है. आज के दिन महाकालेश्वर में दर्शन करने वाले भक्तों को शिवजी की कृपा जरूर प्राप्त होगी.

Aaj Ka Rashifal 8 March 2026: स्वाति नक्षत्र, पंचमी तिथि और तुला के चंद्रमा का असर, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 07:07 AM (IST)
Mahakaleshwar Jyotirlinga Mahakal Aarti UJJAIN
