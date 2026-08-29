Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म29 अगस्त को 18 घंटे का त्रिपुष्कर योग, किन कामों की पुनरावृत्ति मानी गई है शुभ और किनकी अशुभ?

29 अगस्त को 18 घंटे का त्रिपुष्कर योग, किन कामों की पुनरावृत्ति मानी गई है शुभ और किनकी अशुभ?

29 अगस्त को आज सुबह 10 बजे से त्रिपुष्कर योग शुरू हो गया है जो 30 अगस्त तक रहेगा.क्या है इसका महत्व, इसमें कौन से कार्य करना शुभ होता है कौन सा अशुभ.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 29 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

Tripushkar Yog: 29 अगस्त 2026 शनिवार को करीब 18 घंटे तक त्रिपुष्कर योग रहेगा. पंचांग के अनुसार इस दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 9:56 बजे से 30 अगस्त की सुबह 3:42 बजे तक रहेगा. इस दौरान कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है.

ज्योतिष और मुहूर्त परंपरा में त्रिपुष्कर योग को ऐसा समय माना जाता है जिसमें किए गए कार्य के परिणाम की पुनरावृत्ति होने की मान्यता है. इसी वजह से इस योग में शुभ कार्य शुरू करने की सलाह दी जाती है, जबकि ऐसे कामों से बचने को कहा जाता है जिनका दोहराव व्यक्ति नहीं चाहता.

कैसे बनता है त्रिपुष्कर योग ?

त्रिपुष्कर योग तीन पंचांग तत्वों के विशेष संयोग से बनता है. इसमें कुछ निर्धारित तिथियों, रविवार, मंगलवार या शनिवार जैसे वार और विशेष नक्षत्रों का संयोग माना जाता है. 29 अगस्त को शनिवार, कृष्ण द्वितीया और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का संयोग होने से यह योग बन रहा है.

पंचांग के अनुसार 29 अगस्त को द्वितीया तिथि सुबह 9:56 बजे से शुरू होती है और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र अगले दिन तड़के 3:42 बजे तक रहता है. इसलिए त्रिपुष्कर योग की अवधि भी इसी समय तक मानी गई है.

किन कामों की पुनरावृत्ति शुभ मानी जाती है ?

  • त्रिपुष्कर योग में ऐसे शुभ कार्य किए जा सकते हैं जिनके अच्छे परिणाम बार-बार मिलना लाभकारी हो.
  • मान्यता के अनुसार इस समय नया व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति या वाहन खरीदना, निवेश से जुड़े शुभ निर्णय लेना शुभ है.
  • धन-संपत्ति से जुड़े सकारात्मक कार्य और किसी अच्छे काम की शुरुआत करना भी अनुकूल माना जाता है.
  • हालांकि विवाह, गृह प्रवेश या बड़े धार्मिक संस्कार जैसे कार्यों के लिए पूरी कुंडली और अन्य मुहूर्त तत्वों का विचार किया जाता है.

किन कामों से बचना चाहिए?

त्रिपुष्कर योग का मूल विचार ही कार्य के परिणाम के दोहराव से जुड़ा है इसलिए हानि, विवाद, झगड़ा, दुर्घटना, अनावश्यक खर्च, इस समय करने से बचना चाहिए. परंपरागत ज्योतिष में माना जाता है कि इस योग में होने वाली नकारात्मक घटनाओं के दोहराव की आशंका रहती है. पंचांग भी त्रिपुष्कर योग को ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त बताता है जो शुभ हों और नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बचने की सलाह देता है.

September 2026 Festival Calendar: जन्माष्टमी से पितृपक्ष तक, सितंबर में कब कौन सा व्रत-त्योहार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 29 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Tripushkar Yog
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
29 अगस्त को 18 घंटे का त्रिपुष्कर योग, किन कामों की पुनरावृत्ति मानी गई है शुभ और किनकी अशुभ?
29 अगस्त को 18 घंटे का त्रिपुष्कर योग, किन कामों की पुनरावृत्ति मानी गई है शुभ और किनकी अशुभ?
धर्म
एक दिन कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी, दोनों व्रत रखने वाली महिलाएं संकल्प और पारण कैसे करें?
एक दिन कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी, दोनों व्रत रखने वाली महिलाएं संकल्प और पारण कैसे करें?
धर्म
रक्षाबंधन के बाद राखी कब उतारें? इसे कूड़े में फेंकने से पहले जान लें सही नियम
रक्षाबंधन के बाद राखी कब उतारें? इसे कूड़े में फेंकने से पहले जान लें सही नियम
धर्म
जन्माष्टमी के लिए लकड़ी का झूला पंचक में खरीद सकते हैं? कान्हा की तैयारी से पहले जान लें नियम
पंचक में घर ले आए कान्हा का लकड़ी का झूला तो क्या करें? जन्माष्टमी से पहले जान लें नियम
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में तबाही की चेन रिएक्शन: 5140 मीटर से टूटा ग्लेशियर, 180 KM/H की रफ्तार से आया सैलाब
नेपाल में तबाही की चेन रिएक्शन: 5140 मीटर से टूटा ग्लेशियर, 180 KM/H की रफ्तार से आया सैलाब
पंजाब
'किस चीज का घमंड है', सलमान खान पर भड़का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई
'किस चीज का घमंड है', सलमान खान पर भड़का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई
क्रिकेट
IPL में किस टीम से खेलते हैं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन? जानें कितने करोड़ में बिके थे
IPL में किस टीम से खेलते हैं पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन? जानें कितने करोड़ में बिके थे
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
इंडिया
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
शिक्षा
CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी, 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी
CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी, 31 अगस्त को मिलेगी आंसर कॉपी
ऑटो
8 लाख तक सस्ती मिलेगी EV, अब इन गाड़ियों पर भी BaaS का फायदा
8 लाख तक सस्ती मिलेगी EV, अब इन गाड़ियों पर भी BaaS का फायदा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget