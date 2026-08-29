29 अगस्त को 18 घंटे का त्रिपुष्कर योग, किन कामों की पुनरावृत्ति मानी गई है शुभ और किनकी अशुभ?
29 अगस्त को आज सुबह 10 बजे से त्रिपुष्कर योग शुरू हो गया है जो 30 अगस्त तक रहेगा.क्या है इसका महत्व, इसमें कौन से कार्य करना शुभ होता है कौन सा अशुभ.
Tripushkar Yog: 29 अगस्त 2026 शनिवार को करीब 18 घंटे तक त्रिपुष्कर योग रहेगा. पंचांग के अनुसार इस दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 9:56 बजे से 30 अगस्त की सुबह 3:42 बजे तक रहेगा. इस दौरान कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है.
ज्योतिष और मुहूर्त परंपरा में त्रिपुष्कर योग को ऐसा समय माना जाता है जिसमें किए गए कार्य के परिणाम की पुनरावृत्ति होने की मान्यता है. इसी वजह से इस योग में शुभ कार्य शुरू करने की सलाह दी जाती है, जबकि ऐसे कामों से बचने को कहा जाता है जिनका दोहराव व्यक्ति नहीं चाहता.
कैसे बनता है त्रिपुष्कर योग ?
त्रिपुष्कर योग तीन पंचांग तत्वों के विशेष संयोग से बनता है. इसमें कुछ निर्धारित तिथियों, रविवार, मंगलवार या शनिवार जैसे वार और विशेष नक्षत्रों का संयोग माना जाता है. 29 अगस्त को शनिवार, कृष्ण द्वितीया और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का संयोग होने से यह योग बन रहा है.
पंचांग के अनुसार 29 अगस्त को द्वितीया तिथि सुबह 9:56 बजे से शुरू होती है और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र अगले दिन तड़के 3:42 बजे तक रहता है. इसलिए त्रिपुष्कर योग की अवधि भी इसी समय तक मानी गई है.
किन कामों की पुनरावृत्ति शुभ मानी जाती है ?
- त्रिपुष्कर योग में ऐसे शुभ कार्य किए जा सकते हैं जिनके अच्छे परिणाम बार-बार मिलना लाभकारी हो.
- मान्यता के अनुसार इस समय नया व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति या वाहन खरीदना, निवेश से जुड़े शुभ निर्णय लेना शुभ है.
- धन-संपत्ति से जुड़े सकारात्मक कार्य और किसी अच्छे काम की शुरुआत करना भी अनुकूल माना जाता है.
- हालांकि विवाह, गृह प्रवेश या बड़े धार्मिक संस्कार जैसे कार्यों के लिए पूरी कुंडली और अन्य मुहूर्त तत्वों का विचार किया जाता है.
किन कामों से बचना चाहिए?
त्रिपुष्कर योग का मूल विचार ही कार्य के परिणाम के दोहराव से जुड़ा है इसलिए हानि, विवाद, झगड़ा, दुर्घटना, अनावश्यक खर्च, इस समय करने से बचना चाहिए. परंपरागत ज्योतिष में माना जाता है कि इस योग में होने वाली नकारात्मक घटनाओं के दोहराव की आशंका रहती है. पंचांग भी त्रिपुष्कर योग को ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त बताता है जो शुभ हों और नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बचने की सलाह देता है.
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