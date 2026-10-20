Aaj Ka Panchang: दशहरे पर आज सुबह नवमी की पूजा होगी और दोपहर में विजयादशमी मनाई जाएगी. 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को नई दिल्ली-NCR में नवमी तिथि दोपहर 12:50 बजे तक है. इसके बाद दशमी शुरू होगी. नवरात्रि व्रत का पारण भी दोपहर 12:50 बजे के बाद किया जाएगा.

जिन घरों में नवमी का हवन बाकी है, वहां आज सुबह इसे किया जा सकता है. इसके बाद दशहरे की पूजा की तैयारी करें. शमी और अपराजिता पूजा के लिए दोपहर में विजय मुहूर्त मिलेगा. इस तरह आज पूजा की तैयारी में तिथि बदलने का समय खास ध्यान रखने वाला है.

दशहरा आज है, फिर सुबह नवमी क्यों?

सुबह पंचांग देखने पर नवमी तिथि मिलेगी, लेकिन इससे दशहरे की तारीख नहीं बदलती. विजयादशमी के निर्णय में अपराह्न के समय दशमी तिथि का होना महत्वपूर्ण है. आज दोपहर 12:50 बजे दशमी शुरू हो रही है और अपराह्न में भी रहेगी. श्रवण नक्षत्र शाम तक है. इसी आधार पर नई दिल्ली-NCR में दशहरा आज मनाया जाएगा.

दशमी तिथि 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे तक रहेगी. हालांकि, केवल अगले दिन दशमी होने से दशहरा अगले दिन नहीं हो जाता. त्योहार के लिए संबंधित पूजा काल में तिथि देखी जाती है.

नवमी का हवन और नवरात्रि का पारण कब करें?

नवमी पर हवन करने वाले परिवारों के लिए आज सुबह 6:25 से दोपहर 12:50 बजे तक का समय दिया गया है. यदि कल हवन नहीं कर पाए थे तो आज नवमी तिथि रहते पूजा और हवन पूरा कर सकते हैं.

नौ दिनों का नवरात्रि व्रत रखने वालों के लिए पारण दोपहर 12:50 बजे के बाद है. सुबह हवन पूरा हो जाने और व्रत खोलने के समय में यही अंतर ध्यान रखना है. जिन परिवारों में व्रत के संकल्प और पारण की अलग परंपरा है, वे अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पूरी करें.

दशहरे की पूजा का विजय मुहूर्त क्या है?

आज दशहरे की अपराह्न पूजा का समय दोपहर 1:14 से 3:30 बजे तक है. इसी के भीतर विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक मिलेगा. शमी और अपराजिता पूजा जैसी दशहरे की परंपराएं अपराह्न में निभाई जाती हैं.

पूजा की तैयारी करते समय राहुकाल भी देख लें. आज यह दोपहर 2:56 बजे शुरू होगा. यानी विजय मुहूर्त राहुकाल से पहले पूरा हो जाएगा, जबकि अपराह्न पूजा के समय का अंतिम हिस्सा राहुकाल में आएगा.

विजय मुहूर्त पूजा के लिए है. रावण दहन देखने जाने वाले अपने क्षेत्र की रामलीला का कार्यक्रम अलग से पता करें.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- मंगलवार

मास- आश्विन, पूर्णिमांत और अमांत दोनों

पक्ष- शुक्ल पक्ष

तिथि- नवमी दोपहर 12:50 बजे तक, फिर दशमी

नक्षत्र- श्रवण शाम 6:02 बजे तक, फिर धनिष्ठा

योग- शूल 21 अक्टूबर की रात 12:50 बजे तक, फिर गण्ड

करण- कौलव दोपहर 12:50 बजे तक, फिर तैतिल

चंद्र राशि- मकर

सूर्य राशि- तुला

सूर्योदय सुबह 6:25 बजे

सूर्यास्त शाम 5:47 बजे

चंद्रोदय- दोपहर 2:23 बजे

चंद्रास्त- 21 अक्टूबर की रात 1:22 बजे

चंद्रमा आज राशि नहीं बदलेगा. शाम 6:02 बजे श्रवण से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. तैतिल करण 21 अक्टूबर की रात 1:36 बजे तक रहेगा, इसके बाद गर करण शुरू होगा.

आज के शुभ समय और राहुकाल

आज रवि योग पूरे दिन रहेगा. सुबह की पूजा और दूसरे कार्यों की योजना के लिए प्रमुख समय यहां देख सकते हैं.

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:44 से 5:34 बजे

अमृत काल- सुबह 6:35 से 8:21 बजे

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 बजे

गोधूलि मुहूर्त- शाम 5:47 से 6:12 बजे

राहुकाल- दोपहर 2:56 से शाम 4:21 बजे

यमगण्ड- सुबह 9:15 से 10:40 बजे

गुलिक काल- दोपहर 12:06 से 1:31 बजे

दुष्टमुहूर्त- सुबह 8:41 से 9:27 बजे और रात 10:50 से 11:41 बजे

वर्ज्य- रात 10:19 से 21 अक्टूबर की रात 12:02 बजे

निशिता मुहूर्त रात 11:41 बजे से 21 अक्टूबर की रात 12:31 बजे तक रहेगा.

आज की 3 जरूरी बातें

- नवमी का हवन करना है तो दोपहर 12:50 बजे से पहले पूरा करें.

- नवरात्रि व्रत का पारण दोपहर 12:50 बजे के बाद है.

- दशहरे की पूजा का विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक है.

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