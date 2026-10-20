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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 20 October 2026: दशहरे पर सुबह नवमी, दोपहर में दशमी, कब करें हवन और पूजा?

Aaj Ka Panchang 20 October 2026: दशहरे पर सुबह नवमी, दोपहर में दशमी, कब करें हवन और पूजा?

Aaj Ka Panchang 20 October 2026: आज का पंचांग, दशहरे का विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक. जानें नवमी हवन, नवरात्रि पारण, राहुकाल और दिल्ली-NCR के शुभ समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 20 Oct 2026 06:17 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang: दशहरे पर आज सुबह नवमी की पूजा होगी और दोपहर में विजयादशमी मनाई जाएगी. 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को नई दिल्ली-NCR में नवमी तिथि दोपहर 12:50 बजे तक है. इसके बाद दशमी शुरू होगी. नवरात्रि व्रत का पारण भी दोपहर 12:50 बजे के बाद किया जाएगा.

जिन घरों में नवमी का हवन बाकी है, वहां आज सुबह इसे किया जा सकता है. इसके बाद दशहरे की पूजा की तैयारी करें. शमी और अपराजिता पूजा के लिए दोपहर में विजय मुहूर्त मिलेगा. इस तरह आज पूजा की तैयारी में तिथि बदलने का समय खास ध्यान रखने वाला है.

दशहरा आज है, फिर सुबह नवमी क्यों?

सुबह पंचांग देखने पर नवमी तिथि मिलेगी, लेकिन इससे दशहरे की तारीख नहीं बदलती. विजयादशमी के निर्णय में अपराह्न के समय दशमी तिथि का होना महत्वपूर्ण है. आज दोपहर 12:50 बजे दशमी शुरू हो रही है और अपराह्न में भी रहेगी. श्रवण नक्षत्र शाम तक है. इसी आधार पर नई दिल्ली-NCR में दशहरा आज मनाया जाएगा.

दशमी तिथि 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे तक रहेगी. हालांकि, केवल अगले दिन दशमी होने से दशहरा अगले दिन नहीं हो जाता. त्योहार के लिए संबंधित पूजा काल में तिथि देखी जाती है.

नवमी का हवन और नवरात्रि का पारण कब करें?

नवमी पर हवन करने वाले परिवारों के लिए आज सुबह 6:25 से दोपहर 12:50 बजे तक का समय दिया गया है. यदि कल हवन नहीं कर पाए थे तो आज नवमी तिथि रहते पूजा और हवन पूरा कर सकते हैं.

नौ दिनों का नवरात्रि व्रत रखने वालों के लिए पारण दोपहर 12:50 बजे के बाद है. सुबह हवन पूरा हो जाने और व्रत खोलने के समय में यही अंतर ध्यान रखना है. जिन परिवारों में व्रत के संकल्प और पारण की अलग परंपरा है, वे अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पूरी करें.

दशहरे की पूजा का विजय मुहूर्त क्या है?

आज दशहरे की अपराह्न पूजा का समय दोपहर 1:14 से 3:30 बजे तक है. इसी के भीतर विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक मिलेगा. शमी और अपराजिता पूजा जैसी दशहरे की परंपराएं अपराह्न में निभाई जाती हैं.

पूजा की तैयारी करते समय राहुकाल भी देख लें. आज यह दोपहर 2:56 बजे शुरू होगा. यानी विजय मुहूर्त राहुकाल से पहले पूरा हो जाएगा, जबकि अपराह्न पूजा के समय का अंतिम हिस्सा राहुकाल में आएगा.

विजय मुहूर्त पूजा के लिए है. रावण दहन देखने जाने वाले अपने क्षेत्र की रामलीला का कार्यक्रम अलग से पता करें.

आज का पंचांग एक नजर में

वार- मंगलवार
मास- आश्विन, पूर्णिमांत और अमांत दोनों
पक्ष- शुक्ल पक्ष
तिथि- नवमी दोपहर 12:50 बजे तक, फिर दशमी
नक्षत्र- श्रवण शाम 6:02 बजे तक, फिर धनिष्ठा
योग- शूल 21 अक्टूबर की रात 12:50 बजे तक, फिर गण्ड
करण- कौलव दोपहर 12:50 बजे तक, फिर तैतिल
चंद्र राशि- मकर
सूर्य राशि- तुला
सूर्योदय सुबह 6:25 बजे
सूर्यास्त शाम 5:47 बजे
चंद्रोदय- दोपहर 2:23 बजे
चंद्रास्त- 21 अक्टूबर की रात 1:22 बजे

चंद्रमा आज राशि नहीं बदलेगा. शाम 6:02 बजे श्रवण से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. तैतिल करण 21 अक्टूबर की रात 1:36 बजे तक रहेगा, इसके बाद गर करण शुरू होगा.

आज के शुभ समय और राहुकाल

आज रवि योग पूरे दिन रहेगा. सुबह की पूजा और दूसरे कार्यों की योजना के लिए प्रमुख समय यहां देख सकते हैं.

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:44 से 5:34 बजे
अमृत काल- सुबह 6:35 से 8:21 बजे
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 बजे
गोधूलि मुहूर्त- शाम 5:47 से 6:12 बजे
राहुकाल- दोपहर 2:56 से शाम 4:21 बजे
यमगण्ड- सुबह 9:15 से 10:40 बजे
गुलिक काल- दोपहर 12:06 से 1:31 बजे
दुष्टमुहूर्त- सुबह 8:41 से 9:27 बजे और रात 10:50 से 11:41 बजे
वर्ज्य- रात 10:19 से 21 अक्टूबर की रात 12:02 बजे

निशिता मुहूर्त रात 11:41 बजे से 21 अक्टूबर की रात 12:31 बजे तक रहेगा.

आज की 3 जरूरी बातें

- नवमी का हवन करना है तो दोपहर 12:50 बजे से पहले पूरा करें.
- नवरात्रि व्रत का पारण दोपहर 12:50 बजे के बाद है.
- दशहरे की पूजा का विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 20 Oct 2026 06:17 AM (IST)
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