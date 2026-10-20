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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Dussehra Wishes 2026: विजयादशमी पर प्रियजनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं संदेश, देखें लिस्ट

Happy Dussehra Wishes 2026: विजयादशमी पर प्रियजनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं संदेश, देखें लिस्ट

Happy Dussehra 2026 Wishes: 20 अक्टूबर को दशहरा है, जो सच्चाई की जीत का त्योहार है. इस पावन दिन पर अपने अपनों को ये प्यारे संदेश भेजकर विजयादशमी की शुभकामनाएं दें.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 20 Oct 2026 07:41 AM (IST)
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Happy Dussehra 2026 Wishes in Hindi: अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की विजय का महापर्व दशहरा इस साल दो अलग-अलग तारीखों को लेकर चर्चा में है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि दो दिन रहने के कारण कई जगह 20 अक्टूबर तो कुछ राज्यों में 21 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जा रही है.

पूजा, शस्त्र पूजन और रावण दहन से पहले सही तारीख और शुभ मुहूर्त जानना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं आपके शहर में यह पर्व कब मनाया जाएगा.  शुभ दशहरा 2026!

दशहरा के इस पावन अवसर पर अगर आप भी अपने करीबियों, रिश्तेदारों, दोस्तो और परिवारवालों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां देखिए दशहरा के टॉप 10 मैसेज Happy Dussehra 2026 Hindi Wishes Images, Quotes, Status, Messages.

विजय का पर्व है सच्चाई का प्रतीक
हर दिन बजे आपकी जिंदगी में उजाले का संगीत.
विजयादशमी 2026 की हार्दिक बधाई.


Happy Dussehra Wishes 2026: विजयादशमी पर प्रियजनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं संदेश, देखें लिस्ट

रावण की तरह हर बुराई को जलाओ
अपने मन के भीतर भलाई जगाओ.
विजयादशमी की शुभकामना


Happy Dussehra Wishes 2026: विजयादशमी पर प्रियजनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं संदेश, देखें लिस्ट

जले अहंकार और लोभ की ज्वाला,
सजे आपके जीवन में प्रेम का सुंदर प्याला.
विजयादशमी पर्व की शुभकामना.


Happy Dussehra Wishes 2026: विजयादशमी पर प्रियजनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं संदेश, देखें लिस्ट

दशहरा लाए नया उजाला,
हर कोना जगमगाए निराला.
रावण सा हर दुख मिट जाए,
आपका हर सपना सच हो जाए.


Happy Dussehra Wishes 2026: विजयादशमी पर प्रियजनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं संदेश, देखें लिस्ट

सत्य और धर्म की है पहचान,
राम जी का इसमें है सम्मान.
दशहरे पर करें बुराई का अंत,
जीवन बने खुशियों का संत.


Happy Dussehra Wishes 2026: विजयादशमी पर प्रियजनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं संदेश, देखें लिस्ट

राम की मर्यादा जीवन में उतारो,
सीता जैसी श्रद्धा को संवारो.


Happy Dussehra Wishes 2026: विजयादशमी पर प्रियजनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं संदेश, देखें लिस्ट

दशहरे पर यही है संदेश,
सत्य और धर्म का करो हमेशा विशेष.
शुभ दशहरा 2026


Happy Dussehra Wishes 2026: विजयादशमी पर प्रियजनों को भेजें ये 10 खास शुभकामनाएं संदेश, देखें लिस्ट

राम जी की लीला है न्यारी,
दशहरा देता शिक्षा सारी.

सदा अच्छाई को अपनाओ,
बुराई को जीवन से हटाओ.

जब तक इंसान प्रभु राम के पथ पर चलेगा
तब तकक हर आतंकी रावण ऐसे ही जलेगा.
हैप्पी विजयादशमी 2026

ये भी पढ़ें: पापांकुशा एकादशी 2026: पूजा में तुलसी दल चढ़ाने का क्या है नियम? जानें व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 20 Oct 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Dussehra 2026 Vijayadashami 2026 Happy Dussehra 2026 Dussehra 2026 Wishes
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