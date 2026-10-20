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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDussehra 2026: दशमी दोपहर 12:50 बजे से, फिर आज ही क्यों होगा रावण दहन? समझें धर्मशास्त्र का नियम

Dussehra 2026: दशमी दोपहर 12:50 बजे से, फिर आज ही क्यों होगा रावण दहन? समझें धर्मशास्त्र का नियम

Dussehra 2026 Ravan Dahan: दशमी 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 बजे शुरू होगी. फिर दशहरा आज ही क्यों मनाया जा रहा है? समझें अपराह्न, श्रवण नक्षत्र और शाम के रावण दहन का अंतर.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 20 Oct 2026 01:28 PM (IST)
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Dussehra 2026: आज 20 अक्टूबर की सुबह नवमी तिथि और शाम को दशहरे का उत्सव. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब दशमी दोपहर 12:50 बजे शुरू हो रही है, तो रावण दहन आज ही क्यों? क्या दशहरा अगले दिन मनाना चाहिए, जब सूर्योदय के समय दशमी होगी?

इस उलझन का जवाब विजयादशमी के पर्व-निर्णय में मिलता है. दशहरा तय करने के लिए सिर्फ सूर्योदय की तिथि नहीं देखी जाती. अपराह्न में दशमी की मौजूदगी और श्रवण नक्षत्र का संयोग भी महत्वपूर्ण है. धर्मसिंधु के 'विजयादशमीनिर्णय' में इन्हीं स्थितियों के आधार पर दिन चुनने का विधान मिलता है.

आज दशमी कब से कब तक है?

पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 बजे से 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे तक रहेगी. इसलिए आज शाम दशमी तिथि मौजूद होगी. दोपहर में तिथि शुरू होने और शाम को रावण दहन होने के बीच कोई तिथि-संबंधी विरोध नहीं है.

असल सवाल यह है कि दशमी दो तारीखों में होने के बावजूद विजयादशमी के लिए 20 अक्टूबर का चयन क्यों किया गया है.

धर्मशास्त्र में क्या है दिन चुनने का नियम?

धर्मसिंधु में विजयादशमी का निर्णय करते समय अपराह्न में दशमी की व्याप्ति, यानी उस अवधि में तिथि की मौजूदगी, देखी गई है. दो दिनों में दशमी मिलने पर श्रवण नक्षत्र का संयोग भी निर्णय में भूमिका निभाता है. इसलिए हर स्थिति में केवल 'उदयातिथि' देखकर दशहरा तय करना अधूरा तरीका होगा.

इस वर्ष 20 अक्टूबर को अपराह्न के दौरान दशमी और श्रवण, दोनों मौजूद हैं. श्रवण नक्षत्र आज शाम 6:02 बजे समाप्त होगा, जबकि दशमी अगले दिन दोपहर तक चलेगी. यही पंचांगीय स्थिति 20 अक्टूबर को विजयादशमी मनाने के निर्णय को समझाती है.

दोपहर की पूजा और शाम के रावण दहन का समय अलग क्यों?

विजयादशमी पर होने वाले सभी अनुष्ठानों को एक ही समय में समेटना भ्रम पैदा करता है. अपराजिता पूजा, शमी पूजा और सीमोल्लंघन के लिए अपराह्न का विशेष महत्व है. निर्णयसिंधु के विजयादशमी प्रकरण में भी अपराह्न को मुख्य कर्मकाल और प्रदोष को गौण काल बताया गया है.

दूसरी ओर रावण दहन रामलीला और दशहरा उत्सव की प्रचलित सार्वजनिक परंपरा है, जिसका आयोजन सामान्यतः सूर्यास्त के बाद होता है. इसलिए दोपहर की पूजा का मुहूर्त समाप्त होने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि शाम का रावण दहन अनुचित हो गया. पूजा का निर्धारित समय और सार्वजनिक दहन का आयोजन समय अलग संदर्भ रखते हैं.

आज पूजा के लिए क्या समय है?

दिल्ली के लिए पंचांग में 20 अक्टूबर को ये समय दिए गए हैं:

अपराह्न पूजा काल- दोपहर 1:14 से 3:30 बजे
विजय मुहूर्त- दोपहर 1:59 से 2:45 बजे

ये दिल्ली NCR के स्थानीय समय हैं. दूसरे शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार पूजा की अवधि बदल सकती है. इस दोपहर वाले विजय मुहूर्त को पूरे देश के रावण दहन का अनिवार्य समय बताना सही नहीं होगा.

क्या 21 अक्टूबर को उत्सव मनाना गलत होगा?

पंचांग में विजयादशमी 20 अक्टूबर और बंगाल विजयादशमी 21 अक्टूबर को अलग-अलग दर्ज हैं. इसलिए दुर्गा पूजा से जुड़ी क्षेत्रीय परंपरा और उत्तर भारत के दशहरा आयोजन को एक ही नियम में रखकर किसी एक को गलत कहना उचित नहीं है.

आज शाम रावण दहन को लेकर मुख्य बात स्पष्ट है, उस समय दशमी तिथि रहेगी. सुबह नवमी होने के कारण शाम का दशहरा उत्सव अमान्य नहीं हो जाता. धर्मशास्त्रीय निर्णय समझने के लिए तिथि के साथ उस अनुष्ठान का निर्धारित काल भी देखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 20 Oct 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
Ravan Dahan Dussehra 2026
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