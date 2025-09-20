हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Swapna Shastra: सपने में खुद को खाना खाते या बनाते देखना, किस बात का है संकेत!

Swapna Shastra: सपने में खुद को खाना खाते या बनाते देखना, किस बात का है संकेत!

Eating in dream: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में खुद को खाना खाते देखना या खुद से खाना बनाना इसके कई अलग संकेत हो सकते हैं. स्वपन्न शास्त्र के अनुसार जानिए इनका क्या मतलब होता है/

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Sep 2025 07:07 PM (IST)

Eating food in Dream: हर व्यक्ति आमतौर पर सपने देखता है. सपने में कुछ चीजों का देखकर व्यक्ति डर भी जाता है तो कुछ चीजों को देखकर उसको अच्छा अनुभव होता है.

वहीं स्वप्न शास्त्र अनुसार सुबह के समय देखा गया स्वप्न अति शुभ माना जाता है. ऐसे में अब बात आती है कि, जब आप खुद को सपने में खाते देखते हैं, आइए जानें स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में खुद को खाना खाते हुए देखना शुभ संकेत है या अशुभ.

सपने में खाना बनाते हुए देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में खुद को खाना बनाते हुए देखना एक शुभ संकेत है, जिसका अर्थ है कि, आपकी योजनाएं सफल होंगी और आने वाले समय में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. यह सपना अक्सर किसी शुभ समाचार के मिलने या किसी मनोरथ के पूर्ण होने का भी सूचक होता है.

आप दूसरों के लिए खाना बता रहे हैं, तो यह आपके दयालु स्वभाव और दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखने की भावना को दर्शाता है. चावल या रोटी जैसे भोजन का सपने में दिखना भी धन लाभ, इच्छा पूर्ति और जीवन में खुशी आने का संकेत माना जाता है.

सपने में दूसरों को खाना खाते देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में दूसरों को खाना खाते देखना एक शुभ संकेत है. इसका अर्थ है कि, आपको परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा, किसी धार्मिक या शुभ कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा और रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है.

यह सपना आपके मन की संतुष्टि और आने वाले सुखद समय का भी संकेत देता है. यह सपना बताता है कि, आपको घर-परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा. कोई रुका हुआ काम भी बन सकता है, और सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं.

सपने में दूसरों को खाते देखना यह दर्शाता है कि, जीवन में सुखद समय आने वाला है और आप अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं.

सपने में खुद को खाना खाते देखना

अगर आप सपने में खुद को खाना खाते देखते हैं, तो यह शुभ और सकारात्मक माना जाता है. यह सपना आने वाले समय में सफलता, स्वास्थ्य में सुधार, धन लाभ और मानसिक संतुष्टि का संकेत देता है. हालांकि, अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो यह सपना बीमारी से राहत मिलने और स्वास्थ्य में सुधार का संकेत हो सकता है.

यह सपना आर्थिक लाभ या धन की प्राप्ति का भी संकेत दे सकता है. आने वाला समय आपके लिए आशातीत सफलता भरा हो सकता है और मन में संतुष्टि का भाव रहेगा. सपने में खुद को खाना खाते देखने का अर्थ यह भी है कि आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 20 Sep 2025 07:07 PM (IST)
Dream Eating Swapna Shastra
Embed widget