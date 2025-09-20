Surya Grahan 2025 Time Live: साल 2025 में कुल चार ग्रहण लगें, जिसमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण शामिल थे. साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कल रविवार, 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है.

इससे पहले 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था. 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जोकि भारत में दिखाई नहीं देगा.

लेकिन फिर भी इस ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के प्रारंभ और समापन का समय क्या रहेगा. सूर्य ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी.

सूर्य ग्रहण के आरंभ और समापन का समय

रविवार 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण रात 10 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगा. इस दिन आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी, जिसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है.

ग्रहण की शुरुआत लगभग रात 11:00 बजे होगी और देर रात 3 बजकर 23 मिनट तक रहेगी. ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 26 मिनट होगी. देर रात 1 बजकर 11 मिनट पर सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा. जब ग्रहण को सवा दो घंटे बीत जाएंगे तो मोक्ष प्रारंभ हो जाएगा.

भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं

21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा इसलिए ग्रहण का सूतक भी यहां मान्य नहीं होगा और आप सारे धार्मिक कार्य कर सकेंगे. जिस समय सूर्य ग्रहण लगेगा तब भारत में देर रात रहेगी और लोग सो रहे होंगे.

इसलिए उठकर स्नान-दान अवश्य करें, जिससे कि ग्रहण का दुष्प्रभाव न पड़े. हालांकि ज्योतिष की माने तो ग्रहण का असर राशियों पर पड़ता है. इसलिए इस ग्रहण का भी राशियों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा.

कहां-कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण

सूर्य ग्रहण भारत और कुछ एशियाई देशों में नहीं दिखाई देगा. लेकिन अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड और समीपवर्ती दक्षिण प्रशांत क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा. ऑस्ट्रेलिया में भी आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा.

