हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मस्त्री की नाभि को क्यों नहीं छूना चाहिए? जानें इसके पीछे शास्त्रों का चौंकाने वाला रहस्य

स्त्री की नाभि को क्यों नहीं छूना चाहिए? जानें इसके पीछे शास्त्रों का चौंकाने वाला रहस्य

शास्त्रों में स्त्री की नाभि को लक्ष्मी का निवास कहा गया है. ऐसे में क्या किसी औरत की नभी को छूना चाहिए या नहीं और इस पर शास्त्र क्या कहते हैं आइए जानते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 28 Sep 2025 12:49 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

मानव शरीर को शास्त्रों में मंदिर कहा गया है और उसके हर अंग को किसी न किसी देवता का स्थान. इन्हीं में नाभि का स्थान सर्वोच्च माना गया है.

नाभि गर्भ से जीवन का पहला संबंध है. गर्भावस्था में शिशु की नाल यहीं से जुड़ती है, इसी कारण इसे जीवन का मूल केंद्र माना गया है. आयुर्वेद कहता है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं जो पूरे शरीर में ऊर्जा और रक्त प्रवाह करती हैं.

चरक संहिता में कहा गया है कि नाभिः प्राणस्य मूलम् अर्थात् नाभि को प्राण का मूल स्थान माना गया है. यही कारण है कि नाभि को छेड़ना या अशुद्ध भाव से स्पर्श करना शरीर और आत्मा दोनों के लिए दोषकारी समझा गया है.

धर्मशास्त्र और पुराणों में नाभि को लक्ष्मी का निवास कहा गया है. स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था जिस पर ब्रह्मा प्रकट हुए. श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णन है कि तस्य नाभ्यां महासंभूतं पद्मं लोकसमृद्धये अर्थात् विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल ही लोकसमृद्धि का कारण बना. यही कारण है कि नाभि को लक्ष्मी ऊर्जा का आसन कहा गया है.

लोकमान्यता है कि स्त्री की नाभि गृहलक्ष्मी की शक्ति का प्रतीक होती है. विवाहोपरांत स्त्री को गृहलक्ष्मी कहा जाता है और उसकी नाभि को धन व सौभाग्य का द्वार. विष्णु धर्मसूत्र में यह उल्लेख मिलता है कि “लक्ष्मी नाभिस्थिता” अर्थात् लक्ष्मी नाभि केंद्र में वास करती हैं.

इसी मान्यता के आधार पर स्त्री की नाभि का अपमान करना लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है. यदि कोई अशुद्ध भाव से नाभि को छूता है या उसमें उंगली डालता है तो यह केवल शारीरिक अशुद्धता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से अलक्ष्मी का कारण भी माना गया है.

स्त्री की नाभि को छेड़ना क्यों दोषकारी है? इसका उत्तर केवल धार्मिक मान्यता में ही नहीं, आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी छिपा है. सुश्रुत संहिता में लिखा है कि नाभि देशे व्यथाभावः सर्वशरीरदुःखकारणम् अर्थात् नाभि क्षेत्र में विकार पूरे शरीर को पीड़ा देता है.

जब नाभि का संतुलन बिगड़ता है तो पाचन, अग्नि और मानसिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ता है. यही कारण है कि शारीरिक दृष्टि से भी नाभि को छेड़ना संक्रमण और रोग का कारण बन सकता है.

धार्मिक दृष्टि से इसके परिणाम और भी गहरे बताए गए हैं. यदि नाभि का अपमान होता है तो लक्ष्मी जी घर से विमुख हो जाती हैं. परिवार में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है, दांपत्य जीवन में तनाव आ सकता है और मानसिक अशांति का वातावरण बन सकता है.

अनेक पुराणों में अलक्ष्मी का उल्लेख आता है, जो कलह और दुर्भाग्य का प्रतीक है. पद्म पुराण में कहा गया है कि यत्र स्त्रीः न सन्मान्याः तत्र लक्ष्मीर्न तिष्ठति अर्थात् जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी का वास भी नहीं होता. स्त्री की नाभि का अपमान इसी श्रेणी में आता है.

यदि भूलवश या अज्ञानवश ऐसा दोष हो गया हो तो शास्त्र इसके उपाय भी बताते हैं. शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का प्रिय है. इस दिन माता को कमल का फूल, धूप और दीप अर्पित करना दोष निवारण करता है. साथ ही नाभि पर शुद्ध घी या सरसों का तेल लगाकर ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जप करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

आयुर्वेद में भी कहा गया है कि नाभि पर शुद्ध तेल लगाने से शरीर की अग्नि संतुलित रहती है और मानसिक शांति बनी रहती है. इसके अतिरिक्त कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना भी अलक्ष्मी को दूर करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है.

संस्कृति और समाज दोनों में यह शिक्षा दी गई है कि स्त्री का सम्मान करना ही लक्ष्मी का सम्मान है. नाभि केवल सौंदर्य का अंग नहीं बल्कि देवी ऊर्जा का प्रतीक है.

यदि इसे अपवित्र दृष्टि से छेड़ा जाए तो यह देवियों का अपमान है और इसके परिणामस्वरूप घर में दरिद्रता, मानसिक कष्ट और कलह का वास हो सकता है. यही कारण है कि प्राचीन समय से परिवारों में यह परंपरा रही है कि नाभि को हमेशा पवित्र और स्वच्छ रखा जाए और इसे मर्यादा के साथ ही स्पर्श किया जाए.

निष्कर्ष यही है कि स्त्री की नाभि शरीर का वह केंद्र है जहां प्राण, अग्नि और लक्ष्मी ऊर्जा का वास है. इसका अपमान या अशुद्ध स्पर्श न केवल शारीरिक हानि पहुँचाता है बल्कि लक्ष्मी रुष्ट होकर घर-परिवार से सौभाग्य छीन लेती हैं.

शास्त्र, आयुर्वेद और पुराण सभी यह कहते हैं कि नाभि का सम्मान और पवित्रता बनाए रखना ही सुख, शांति और समृद्धि का आधार है. स्त्री का सम्मान ही लक्ष्मी का सम्मान है, और यह वही मार्ग है जिससे जीवन में स्थायी समृद्धि आती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 28 Sep 2025 12:49 PM (IST)
Ayurveda Lakshmi Ji Astro Special
