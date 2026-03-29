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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSom Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर करें ये 5 काम, शिव की महिमा से जीवन का होगा उद्धार

Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर करें ये 5 काम, शिव की महिमा से जीवन का होगा उद्धार

Som Pradosh Vrat 2026: 30 मार्च को चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रोयदशी तिथि पर सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा. शिव कृपा पाने के लिए यह बहुत ही मंगलकारी और फलदायी व्रत है. शिवभक्त प्रदोष व्रत पर ये काम जरूर करें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Mar 2026 01:42 PM (IST)
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Som Pradosh Vrat 2026: पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस बार 30 मार्च को सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा, जिसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा. प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित अत्यंत शक्तिशाली व्रत है. वहीं सोमवार का दिन पड़ने से इसका महत्व कई गुणा बढ़ जाता है.

सोम प्रदोष व्रत से मानसिक शांति, उत्तम सेहत, सकारात्मकता और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो सोम प्रदोष व्रत पर शिव मंत्र जाप, नटरात स्तुति समेत ये 5 काम जरूर करें.

पहला काम: प्रदोष व्रत में शिव पूजन

प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ होता है. सोमवार 230 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए शाम 06 बजकर 38 मिनट से रात 08 बजकर 57 मिनट तक का समय रहेगा. इस तरह शिवभक्तों को पूजा के लिए 2 घंटे 19 मिनट का समय मिलेगा. इस समय के भीतर पूजा कर लें.

दूसरा काम- शिव मंत्रों का जाप

सोम प्रदोष व्रत पर पूजा के दौरान भगवान शिव जी के मंत्रो का जाप जरूर करें. यहां देखें 5 शक्तिशाली शिव मंत्र-

  • ॐ नमः शिवाय
  • ॐ नमो भगवते रूद्राय
  • ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात
  • ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
    उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्
  • कर्पूरगौरं करुणावतारं
    संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ।
    सदावसन्तं हृदयारविन्दे
    भवं भवानीसहितं नमामि

तीसरा काम- शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें

सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और शिव मंदिर जाकर पूजन करें. आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं. सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं. फिर शिवजी की विशेष कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, धतूरा, गन्ने का रस और शहद अर्पित कर पूजा करें. इस बात का ध्यान रखें कि, पूजा में तुलसी, शंख, केतकी के फूल और केवड़ा का प्रयोग न करें.

चौथा काम- नटराज स्तुति

सत सृष्टि तांडव रचयिता
नटराज राज नमो नमः ।
हे आद्य गुरु शंकर पिता
नटराज राज नमो नमः ॥

गंभीर नाद मृदंगना
धबके उरे ब्रह्माडना ।
नित होत नाद प्रचंडना
नटराज राज नमो नमः ॥

शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा
चिद्ब्रह्म ज्योति ललाट मां ।
विषनाग माला कंठ मां
नटराज राज नमो नमः ॥

तवशक्ति वामांगे स्थिता
हे चंद्रिका अपराजिता ।
चहु वेद गाए संहिता
नटराज राज नमोः ॥

पांचवा काम: दान

सोम प्रदोष व्रत पर जो लोग अपनी क्षमतानुसार दान-दक्षिणा देते हैं, उनसे महादेव खूब प्रसन्न होते हैं. इसलिए 30 मार्च को सोम प्रदोष व्रत पर अन्न, सफेद वस्तु और मौसमी फलों का दान जरूर करें.

ये भी पढ़ें: Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर करें शिवलिंग जलाभिषेक, लेकिन इन गलतियों से बचें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 29 Mar 2026 01:42 PM (IST)
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Shiv Puja Pradosh Vrat 2026 Som Pradosh Vrat 2026
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