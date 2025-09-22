Aaj Ka Rashifal: आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है (घटस्थापना, मां शैलपुत्री पूजन). चंद्रमा कन्या राशि में हैं. सुबह 11:24 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. यह दिन करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालने वाला है. विशेष रूप से कन्या, मीन, मिथुन और धनु राशि के जातक सावधान रहें.

मेष राशि - शत्रुओं का दबाव और स्वास्थ्य संकट

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कठिन है. सुबह (उत्तराफाल्गुनी) का समय आपको पुराने विवादों को सुलझाने और कानूनी उलझनों से राहत दिला सकता है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं.

11:24 AM के बाद जब हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, तो ऑफिस में आपकी छोटी-सी चूक भी उजागर हो सकती है. वरिष्ठ आपकी कठोर आलोचना कर सकते हैं. विरोधी सक्रिय होंगे और आपकी योजनाओं में रुकावट डालेंगे.

स्वास्थ्य के मामले में पेट दर्द, एसिडिटी और थकान परेशान करेगी. प्रेम जीवन में तकरार रिश्तों को कमजोर कर सकती है. परिवार में बुजुर्गों का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है.

फलदीपिका के अनुसार षष्ठस्थे चन्द्रे व्याधिर्वैरिणो वर्धन्ते. यानी छठे भाव का चंद्र रोग और शत्रुओं की वृद्धि करता है.

Lucky Color: लाल । Lucky Number: 9 । उपाय: माँ शैलपुत्री को लाल पुष्प अर्पित करें और ताम्बे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें.

वृषभ राशि - प्रेम और संतान की परीक्षा

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और संतान के लिए चुनौतीपूर्ण है. सुबह का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र पढ़ाई और संतान से जुड़ी सकारात्मक खबर ला सकता है.

विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और प्रेम संबंधों में थोड़ी मिठास लौटेगी. लेकिन दोपहर के बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव बढ़ते ही तनाव गहराएगा.

संतान के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी. प्रेम जीवन में कटु वाणी और अविश्वास रिश्तों को तोड़ने की कगार पर पहुंचा सकता है. आर्थिक निवेश के लिए समय बेहद प्रतिकूल है. शेयर बाजार या जोखिमपूर्ण निवेश से नुकसान की आशंका है.

बृहत जातक के अनुसार पञ्चमे चन्द्रे क्लेशः. यानी पंचम भाव का चंद्र क्लेश और मानसिक पीड़ा देता है.

Lucky Color: हरा । Lucky Number: 5 । उपाय: माँ दुर्गा को हरे फल अर्पित करें और बच्चों को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लें.

मिथुन राशि - परिवार और संपत्ति विवाद का संकेत

मिथुन राशि वालों को आज घरेलू विवाद और संपत्ति से जुड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. सुबह का समय माता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उचित है.

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में पारिवारिक समस्या पर शांति से समाधान निकल सकता है. लेकिन हस्त नक्षत्र के बाद कलह बढ़ेगी. घर में छोटी-सी बात पर झगड़े होंगे.

प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामले उलझ सकते हैं. ऑफिस का तनाव भी घर तक पहुंच सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल और बिगड़ेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक दूरी और गलतफहमी बढ़ेगी.

फलदीपिका के अनुसार चतुर्थस्थे चन्द्रे गृहक्लेशः. यानी चौथे भाव का चंद्र गृहकलह और मानसिक तनाव देता है.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 2 । उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएँ और घर में दीपक जलाकर वातावरण पवित्र करें.

कर्क राशि - संचार की भूल और भाई-बहनों से कटुता

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन जोखिम भरा है. सुबह भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा और छोटी यात्राओं में लाभ होगा. लेकिन हस्त नक्षत्र के बाद वाणी की गलती बड़ा झगड़ा खड़ा कर सकती है. सहकर्मियों से टकराव, सोशल मीडिया पर आलोचना या सार्वजनिक मंच पर बदनामी संभव है. प्रेम जीवन में भी गलतफहमी बढ़ेगी.

बृहत संहिता के अनुसार तृतीयस्थे चन्द्रे कलहो जायते. यानी तीसरे भाव का चंद्र वाणी और संबंधों में कलह कराता है.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 6 । उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें और भाई-बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें.

सिंह राशि - धन हानि और पारिवारिक कटुता

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है. सुबह वित्तीय लेन-देन और आय के स्रोत ठीक रहेंगे. परिवार में भी सौहार्द बना रहेगा.

लेकिन हस्त नक्षत्र का प्रवेश होते ही धन हानि, खर्च और विवाद बढ़ेंगे. वाणी में कटुता रिश्तों को बिगाड़ सकती है. खानपान में लापरवाही से पेट की समस्या होगी. प्रेम जीवन में तनाव और दूरी बढ़ेगी.

फलदीपिका के अनुसार द्वितीयस्थे चन्द्रे विवादः. यानी दूसरे भाव का चंद्र धनहानि और विवाद लाता है.

Lucky Color: सुनहरा । Lucky Number: 1 । उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और परिवार के साथ भोजन साझा करें.

कन्या राशि - आत्मविश्वास पर ग्रहण और रिश्तों में कलह

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद कठिन है. सुबह आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कार्यस्थल पर अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे. लेकिन 11:24 के बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपको अत्यधिक आलोचना और आत्म-संदेह में डाल देगा.

वरिष्ठों और जीवनसाथी से टकराव हो सकता है. स्वास्थ्य में सिरदर्द और थकान बढ़ेगी. आज का दिन संयम और धैर्य से निकालना होगा.

बृहत संहिता के अनुसार लग्नस्थे चन्द्रे सुखदुःखप्रदः. यानी लग्न में चंद्रमा सुख-दुःख दोनों देता है.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 7 । उपाय: माँ शैलपुत्री को दूध से स्नान कराएँ और पितरों का तर्पण करें.

तुला राशि - थकान और खर्च से अस्थिरता

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अनावश्यक खर्च और मानसिक तनाव लाने वाला है. सुबह विदेश से जुड़े कामों में प्रगति हो सकती है. लेकिन हस्त नक्षत्र के बाद अचानक खर्च बढ़ेंगे और नींद की समस्या बढ़ेगी. मानसिक दबाव कार्यक्षेत्र में भी असर डालेगा. प्रेम जीवन में दूरी बढ़ सकती है.

फलदीपिका के अनुसार द्वादशस्थे चन्द्रे व्ययः. यानी बारहवें भाव का चंद्र खर्च और थकान बढ़ाता है.

Lucky Color: गुलाबी । Lucky Number: 9 । उपाय: विष्णु मंदिर में दीपदान करें और गरीबों को भोजन कराएँ.

वृश्चिक राशि - मित्रता में धोखा और लाभ का द्वंद्व

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन लाभ और हानि दोनों ला सकता है. सुबह नेटवर्किंग से लाभ होगा. मित्र या सहयोगी आपके पक्ष में रहेंगे. लेकिन हस्त नक्षत्र के बाद किसी करीबी से विश्वासघात हो सकता है.

ऑफिस में वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ईर्ष्यालु लोग सक्रिय रहेंगे. प्रेम जीवन गहराई पकड़ेगा, लेकिन ईर्ष्या विवाद का कारण बनेगी.

बृहत जातक के अनुसार लाभस्थे चन्द्रे लाभः विवादश्च. यानी लाभ भाव का चंद्र लाभ और विवाद दोनों लाता है.

Lucky Color: लाल । Lucky Number: 8 । उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और मित्रों को मिठाई बाँटें.

धनु राशि - करियर और सम्मान पर चोट

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण है. सुबह का समय करियर प्रगति के लिए शुभ रहेगा. आप अपने कार्यों को वरिष्ठों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे.

लेकिन हस्त नक्षत्र के बाद आलोचना और अपमान का सामना करना पड़ सकता है. राजनीति और प्रशासन से जुड़े लोगों को विरोध सहना पड़ेगा. पिता से मतभेद संभव है.

फलदीपिका के अनुसार दशमस्थे चन्द्रे कीर्तिहानिः. यानी दशम भाव का चंद्र अपमान और यश की हानि लाता है.

Lucky Color: पीला । Lucky Number: 3 । उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और पिता का आशीर्वाद लें.

मकर राशि - भाग्य कमजोर और शिक्षा बाधित

मकर राशि वालों के लिए आज भाग्य कमजोर रहेगा. सुबह उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी. लेकिन हस्त नक्षत्र के बाद यात्राएँ बाधित होंगी. पढ़ाई और शोध में बाधाएँ आएँगी. परिवार के बड़े सदस्य से विवाद संभव है. भाग्य का साथ कमजोर रहेगा.

बृहत जातक के अनुसार नवमस्थे चन्द्रे भाग्यहानिः. यानी नवम भाव का चंद्र भाग्य की परीक्षा लेता है.

Lucky Color: काला । Lucky Number: 4 । उपाय: शनिदेव की पूजा करें और पीपल पर जल अर्पित करें.

कुंभ राशि - अचानक संकट और कानूनी उलझन

कुंभ राशि वालों को आज अष्टम भाव का प्रभाव झेलना होगा. सुबह कार्य सुचारू रहेंगे. लेकिन हस्त नक्षत्र के बाद दुर्घटना, चोट या कानूनी समस्या का खतरा रहेगा.

टैक्स और बीमा से जुड़ी परेशानियां बढ़ेंगी. गुप्त शत्रु सक्रिय होंगे. प्रेम जीवन में धोखा या अविश्वास की स्थिति बनेगी. फलदीपिका के अनुसार अष्टमे चन्द्रे क्लेशः. यानी अष्टम भाव का चंद्र संकट और पीड़ा लाता है.

Lucky Color: सफेद । Lucky Number: 5 । उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ.

मीन राशि - रिश्तों में तनाव और धोखे का डर

मीन राशि वालों के लिए सप्तम भाव आज प्रभावित रहेगा. सुबह विवाह या साझेदारी के मामले आगे बढ़ेंगे. लेकिन हस्त नक्षत्र के बाद गलतफहमियां और विवाद बढ़ेंगे.

दांपत्य जीवन में टकराव होगा. व्यापारिक साझेदारी में धोखा संभव है. अविवाहित जातकों के विवाह प्रस्ताव अटक सकते हैं. बृहत जातक के अनुसार सप्तमस्थे चन्द्रे दारकलहः. यानी सप्तम भाव का चंद्र दांपत्य कलह लाता है.

Lucky Color: नीला । Lucky Number: 2 । उपाय: माँ शैलपुत्री को दुग्ध अर्पित करें और दंपति देव की पूजा करें.

आज का पंचांग

पर्व/व्रत: शारदीय नवरात्रि (घटस्थापना, मां शैलपुत्री पूजन)

तिथि: शुक्ल पक्ष प्रतिपदा (22 Sep 01:23 AM - 23 Sep 02:56 AM)

वार: सोमवार

नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी 11:24 AM तक → हस्त (23 Sep 01:40 PM तक)

योग: शूल

चंद्रमा: कन्या राशि

सूर्य: कन्या राशि

आज का मंत्र- देवी भागवत पुराण अनुसार शैलपुत्री शुभं दद्यात् सर्वकर्मसु सिद्धिदा. यानी मां शैलपुत्री सभी कार्यों में सिद्धि और कल्याण देने वाली हैं.

Disclaimer: यह राशिफल पारंपरिक पंचांग और शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित है. स्वास्थ्य, वित्त और करियर संबंधी सुझाव केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हैं, इन्हें किसी प्रकार का मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह न माना जाए. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.