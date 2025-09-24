हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Navratri 2025 Daan: नवरात्रि में दान देने से बदल सकती है किस्मत! जानें 9 दिन के दान का विशेष महत्व

Navratri 2025 Daan: शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में दान फलदायी है. अन्न, वस्त्र, दीप, जल, गौ, ज्ञान और कन्या पूजन से जीवन में समृद्धि, सुख और सकारात्मक ऊर्जा आती है. जानें नवरात्रि में क्या दान करें?

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 24 Sep 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

Donation during Navratri 2025: केवल देवी-देवताओं के पर्व पर ही नहीं, बल्कि किसी भी पुण्य कर्म के अवसर पर दान फलदायी होता है. शास्त्रों व पुराणों में ऐसा माना जाता है कि, नवरात्र में दान करने का भी विशेष महत्व है.

यह एक ऐसा आध्यात्मिक अवसर है जब हर छोटे से छोटे से पुण्यकर्म से भी जीवन की दिशा बदल सकती है. पुराणों और अभिलेखों में नक्षत्र "दैवीय ऊर्जा का चरमकाल" कहा गया है. आइए जानते हैं नवरात्र में क्या है इसका महत्व?

स्कंद पुराण में उल्लेख है कि नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं और भक्त बनी रहती हैं. वहीं मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के माध्यम से बताया गया है, कि जब-जब मनुष्य श्रद्धा से देवी की पूजा करता है, तब-तब उसके जीवन से विपत्तियां दूर हो जाती हैं.

राजासुतीक्ष्ण की कथा
रामायण के कथाकाण्ड में इसका वर्णन है कि, राजासुतीक्ष्ण ने नवरात्रि व्रत और देवी की आराधना में लीन निर्धनों को दान दिया. परिणामस्वरूप उनका राज्य सुख-समृद्धि से भरा गया.

सत्यवान-सावित्री का तप
महाभारत में वर्णित है कि, यमराज द्वारा व्रत रखने और देवी की पूजा करने से उनके पति सत्यवान का प्राण बल वापस प्राप्त हो गया था. यह कहानी है कि श्रद्धा और तप से इंसान की किस्मत नहीं, बल्कि जीवन-मरण तक को बदला जा सकता है.

कन्या पूजन की परंपरा
दंतकथाओं में उल्लेख किया गया है कि, एक साधु ने नवरात्र के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराया, दक्षिणा दी, परिणामस्वरूप उनका सारा संकट समाप्त हो गया और उनके जीवन में स्थिर सुख-शांति आ गई.

शास्त्रों में नवरात्रि में प्रत्येक दिन का अलग अलग दान का महत्व बताया गया है- 

  • पहला दिन - अन्न दान
  • दिन दूसरा - वस्त्र दान
  • तीसरा दिन - दीपदान
  • चौथा दिन - गौ दान या तुलसी दान
  • पांचवां दिन - जल दान
  • छठा दिन - ज्ञान दान
  • सातवां दिन - कन्या पूजन
  • आठवां दिन - अन्नकूट भोग
  • नौंवा दिन - पूर्णाहुति और दान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 04:48 PM (IST)
