हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2025 Day 1 Puja: शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज, ऐसे करें मां दुर्गा का WELCOME

Navratri 2025 Day 1 Puja: शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज, ऐसे करें मां दुर्गा का WELCOME

Shardiya Navratri 2025 Day 1 Puja: आज 22 सितंबर से नौ दिवसीय शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी. नवरात्रि के पहले दिन आज ऐसे करे मां का स्वागत.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 Sep 2025 10:58 AM (IST)

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पहला दिन यानी प्रतिपदा तिथि आज सोमवार, 22 सितंबर 2025 को है. इस दिन को देवी दुर्गा के स्वागत और कलश स्थापना के लिए शुभ समय माना जाता है. आज के दिन घर-घर माता रानी के स्वागत के लिए विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. आज नवरात्रि के पहले मां दुर्गा के नौ रूपों में पहले रूप देवी शैलपुत्री (Maa Shailputri) की पूजा की जाती है.

शारदीय नवरात्रि में आज पहले दिन भक्तजन घर में कलश स्थापना, घट स्थापना और मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा करके नवरात्रि की शुरुआत करते हैं. आइये जानते हैं आज कैसे करें मां दुर्गा का स्वागत.

इस विधि से करें माता रानी का WELCOME

  • सुबह उठकर स्नान करके घर की साफ-सफाई करें और पूजन स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें.
  • कलश स्थापना के लिए मिट्टी या तांबे के पात्र में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का, आम्रपल्लव और नारियल रखकर उसे लाल चुनरी से ढकें.
  • मिट्टी से भरे पात्र में आज के दिन जौ बोना बहुत शुभ माना जाता है.
  • नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा  करें. मां को सफेद फूल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें.
  • "ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः" मंत्र का जाप करते हुए मां शैलपुत्री की पूजा करें और घी का भोग लगाएं.

नवरात्रि के पहले दिन वास्तु अनुसार करें ये उपाय

मुख्य द्वार पर तोरण और बंदनवार लगाएं. आप आम या अशोक के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण बनाकर मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर पर होता है.

मुख्य दरवाजे पर नवरात्रि के दिनों में सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं. इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नवरात्रि की पूजा के लिए पूजा का स्थान घर में उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में होना चाहिए. कलश स्थापना भी इसी दिशा में करें.

नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने का विधान है. वास्तु अनुसार हरा-भरा और बढता हुआ जौ घर में वृद्धि और सुख-शांति का संकेत माना जाता है.

मुख्य द्वार पर हल्दी या रोली से स्वस्तिक बनाएं. इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

नवरात्रि में नौ दिनों तक घर की साफ-सफाई और सुगंध पर ध्यान दें. इसके लिए घर के कोनों में कपूर या गुग्गल की धूप जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 22 Sep 2025 08:41 AM (IST)
Tags :
Durga Puja Maa Shailputri Durgotsav Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget