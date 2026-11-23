Aaj Ka Panchang: आज सोमवार 23 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है. दिल्ली में निशिता काल रात 11:41 बजे से 24 नवंबर की रात 12:35 बजे तक है, जबकि चतुर्दशी रात 11:42 बजे समाप्त होगी. दोनों समय पंचांग में इसलिए दर्ज हैं क्योंकि एक मध्यरात्रि के आसपास की पूजा अवधि बताता है और दूसरा तिथि बदलने का समय. निशिता शुरू होते वक्त चतुर्दशी रहेगी. इसी आधार पर वैकुंठ चतुर्दशी सोमवार को है.

रात की पूजा के लिए कौन-सा समय देखें?

अगर आप चतुर्दशी रहते निशिता की पूजा शुरू करना चाहते हैं, तो तैयारी पहले कर लें और रात 11:41 बजे पूजा आरंभ करें. पंचांग में दोनों समय मिनट तक दिए गए हैं. उनके बीच के अंतर को पूजा पूरी करने की समय-सीमा न समझें. रात 11:42 बजे तिथि बदलेगी, जबकि निशिता काल उसके बाद भी रहेगा. घर या मंदिर में जिस परंपरा से पूजा होती है, उसी के अनुसार विधि रखें.

पंचांग में दोपहर का शयन काल 3:18 से शाम 5:25 बजे तक भी अलग से दर्ज है. इसे रात की निशिता पूजा का समय न समझें. सोमवार को मणिकर्णिका स्नान और कार्तिक चौमासी चौदस भी दर्ज हैं. काशी की परंपरा के बारे में वैकुंठ चतुर्दशी पर हरि-हर मिलन की कथा आप यहां पढ़ सकते हैं-

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पूर्णिमा आज रात लगेगी, फिर देव दीपावली मंगलवार को क्यों?

सोमवार शाम दिल्ली-NCR में सूर्यास्त के समय चतुर्दशी रहेगी. पूर्णिमा रात 11:42 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 24 नवंबर की शाम के प्रदोष काल में भी रहेगी. देव दीपावली के लिए शाम में पूर्णिमा का होना मायने रखता है. इसलिए आधी रात से पहले पूर्णिमा लगने के बावजूद पर्व मंगलवार को है. काशी जाने वाले वाराणसी में देव दीपावली की स्थानीय जानकारी के लिए यहां देख सकते हैं-

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23 नवंबर 2026 का पंचांग: नई दिल्ली

वार, मास और पक्ष: सोमवार. पूर्णिमांत और अमांत दोनों में कार्तिक, शुक्ल पक्ष

तिथि: चतुर्दशी सुबह 2:36 से रात 11:42 तक. फिर पूर्णिमा

नक्षत्र: भरणी 24 नवंबर तड़के 2:02 तक. फिर कृत्तिका

योग: वरीयान शाम 7:58 तक. फिर परिघ

करण: गर दोपहर 1:13 तक, फिर वणिज रात 11:42 तक. उसके बाद विष्टि

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में और चंद्रमा मेष में. अगले सूर्योदय तक दोनों की राशि नहीं बदलेगी

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:50 और शाम 5:25

चंद्रोदय और चंद्रास्त: शाम 4:11 और 24 नवंबर सुबह 6:18

सूर्य का चरण बदलेगा: सुबह 10:24 बजे सूर्य अनुराधा के पहले से दूसरे चरण में जाएंगे. सूर्य की राशि वृश्चिक और नक्षत्र अनुराधा ही रहेगा. रात में पूर्णिमा शुरू होने के साथ विष्टि करण यानी भद्रा लगेगी. भद्रा का समय नीचे अलग दिया गया है.

राहुकाल, वर्ज्य और आज के मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:03-5:56

राहुकाल सुबह 8:09-9:29

यमगण्ड सुबह 10:48-दोपहर 12:07

अभिजीत सुबह 11:46-दोपहर 12:29

दुर्मुहूर्त दोपहर 12:29-1:11 और 2:36-3:18

वर्ज्य दोपहर 12:58-2:25

गुलिक काल दोपहर 1:27-2:46

विजय मुहूर्त दोपहर 1:53-2:36

गोधूलि शाम 5:22-5:49

अमृत काल रात 9:40-11:08

भद्रा रात 11:42-24 नवंबर सुबह 6:51

दोपहर में नया काम शुरू करने का समय चुन रहे हैं तो ध्यान दें कि विजय मुहूर्त की पूरी अवधि गुलिक काल में है. उसका शुरुआती हिस्सा वर्ज्य में भी पड़ेगा. इसी तरह अभिजीत का शुरुआती हिस्सा यमगण्ड में है. यदि आप दोनों समय देखते हैं, तो यमगण्ड समाप्त होने के बाद अभिजीत का कुछ समय बचता है.

सोमवार के सूर्योदय से मंगलवार तड़के भरणी समाप्त होने तक रवि योग और आडल योग दर्ज हैं. अमृत काल अलग है. इस दैनिक सूची में पंचक, गंडमूल, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, द्विपुष्कर या त्रिपुष्कर योग दर्ज नहीं हैं.

आज की 3 जरूरी बातें

- वैकुंठ चतुर्दशी आज है. चतुर्दशी रहते निशिता की पूजा शुरू करनी है तो रात 11:41 से पहले तैयारी रखें.

- तिथि बदलेगी तो भद्रा भी शुरू होगी. दिल्ली के दैनिक पंचांग में दोनों का समय रात 11:42 बजे है.

- देव दीपावली मंगलवार को है. पूर्णिमा सोमवार रात शुरू होगी, लेकिन शाम के प्रदोष काल में मंगलवार को रहेगी.

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