23 नवंबर 2026 का राशिफल सप्ताह के पहले कामकाजी दिन की योजनाओं पर केंद्रित है. ज्योतिषीय आकलन में कर्क के लिए कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां, वृषभ के लिए खर्च का संतुलन और मकर के लिए घर-परिवार के काम प्रमुख हैं. आज सोमवार को वैकुंठ चतुर्दशी भी है.

चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और वरीयान योग शाम 7:58 बजे तक रहेगा. मेष से मीन तक पढ़ें, कामकाज, पैसों और रिश्तों में आज किन बातों पर ध्यान देना है.

मेष राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को आपकी ही राशि (लग्न भाव) में विराजमान चंद्रदेव और शुक्र के स्वामित्व वाले 'भरणी नक्षत्र' का संयोग मेष राशि के जातकों के व्यक्तित्व में नया आकर्षण, रचनात्मक ऊर्जा और निर्णायक आत्मबल का संचार कर रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'चतुर्दशी' (वैकुंठ चतुर्दशी) तिथि और रात्रि 07:58 बजे तक प्रभावी अत्यंत शुभ 'वरियान योग' आपके दीर्घकालिक व्यावसायिक व व्यक्तिगत संकल्पों को सार्थक परिणाम प्रदान करेगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो पंचम भाव (सिंह राशि) में आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी बौद्धिक कौशल को धार देगी, वहीं सप्तम भाव में बुध-शुक्र की युति व्यावसायिक साझेदारी को मजबूती देगी और अष्टम भाव में सूर्य गोपनीय योजनाओं को सुरक्षित रखने की प्रेरणा दे रहे हैं.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

सोमवार को दफ्तर पहुंचते ही आपकी सक्रियता, त्वरित निर्णय क्षमता और नेतृत्व शैली सहकर्मियों के लिए मिसाल बनेगी. लग्न में चंद्रमा और पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति के प्रभाव से आप जटिल परियोजनाओं की गुत्थी को आसानी से सुलझा लेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास मजबूत होगा. प्रशासनिक सेवाओं, मीडिया, डिज़ाइनिंग, रक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के शुभ संकेत मिल सकते हैं. व्यापार जगत में सप्तम भाव के बुध-शुक्र के सहयोग से नए ग्राहकों और साझेदारों के साथ लाभदायक अनुबंध पक्के होने के प्रबल योग हैं.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज नकदी के प्रवाह में तेजी और संचित पूंजी को मजबूती मिलने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति व मंगल की शुभ दृष्टि और सप्तम शुक्र के प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. हालांकि, अष्टम भाव में विराजमान सूर्य को देखते हुए किसी भी जोखिम भरे या सट्टेबाजी वाले निवेश से दूरी बनाए रखें. किसी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह परहेज करें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्साह, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी (वैकुंठ चतुर्दशी) के पावन प्रभाव से घर में पूजा-पाठ या धार्मिक चर्चा का माहौल बन सकता है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. सप्तम भाव में बुध और शुक्र की युति तथा भरणी नक्षत्र के प्रभाव से जीवनसाथी के साथ मधुर संवाद होगा और रिश्तों में नयापन आएगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद है, पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी और कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, कला, डिज़ाइनिंग और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भरणी नक्षत्र और पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति नई रचनात्मक ऊर्जा लेकर आई है. सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक सोच में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को शारीरिक रूप से काफी ऊर्जावान और मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे. हालांकि, लग्न भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण शरीर में हल्की गर्मी, पित्त या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

सोमवार और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी (वैकुंठ चतुर्दशी) के पावन संयोग पर भगवान शिव का कच्चे दूध व जल से अभिषेक करें तथा श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें.

शुभ अंक: 1, 6, 9

शुभ रंग: चमकीला सफेद और केसरिया

वृषभ राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

सप्ताह की शुरुआत आपकी राशि के खर्च और विदेशी संपर्कों वाले द्वादश भाव में चंद्रमा के गोचर से हो रही है, जहां शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का प्रभाव आपकी रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय रखेगा. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के कारण आज बाहरी या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित प्रगति देखने को मिलेगी. आपकी राशि के स्वामी शुक्र छठे भाव में बुध के साथ युति बनाकर कार्यक्षेत्र के विरोधियों को शांत रखेंगे, जबकि चतुर्थ भाव में मंगल-गुरु-केतु की त्रिवेणी संपत्ति के मामलों को गति देगी और सप्तम सूर्य दांपत्य संवाद में धैर्य की मांग कर रहे हैं.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

सोमवार की सुबह दफ्तर में आपकी बारीकियों पर पकड़ और शांत कार्यशैली सहकर्मियों से अलग पहचान दिलाएगी. छठे भाव के बुध-शुक्र आपको जटिल प्रशासनिक फाइलों को सुलझाने की अद्भुत क्षमता दे रहे हैं, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपका कद बढ़ेगा. आयात-निर्यात, मल्टीनेशनल कंपनियों, फाइनेंस, फैशन और ज्वेलरी जगत से जुड़े जातकों को विदेश या दूसरे राज्यों से कोई लाभदायक अनुबंध मिल सकता है. व्यापारियों को आज उधार पर माल देने से बचना चाहिए और पुराने बकाया खातों की वसूली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

बजट प्रबंधन आज आपकी सबसे बड़ी कसौटी साबित होगा, क्योंकि द्वादश चंद्रमा के असर से पारिवारिक सुख-सुविधाओं, यात्रा या धार्मिक अनुष्ठानों पर अचानक धन व्यय होने के संकेत हैं. हालांकि, छठे भाव में बैठे शुक्र के सहयोग से नियमित आय का प्रवाह बाधित नहीं होगा और पुरानी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी तरह के सट्टे या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. यदि कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करना हो, तो दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम है, वहीं सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल के दौरान बड़े लेन-देन को पूरी तरह स्थगित रखें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

घरेलू मोर्चे पर शांति बनाए रखने के लिए आज आपको अतिरिक्त विनम्रता और समझदारी दिखानी होगी. सप्तम भाव में सूर्य की मौजूदगी के कारण जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संवाद में अहंकार को स्थान न दें. चतुर्थ भाव के ग्रहों को देखते हुए माताजी के आराम और सेहत का विशेष ख्याल रखें. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य अवसर पर घर में संध्या पूजा या आध्यात्मिक चर्चा संभव है. प्रेम जीवन में पार्टनर की व्यस्तता को समझें और अनावश्यक अपेक्षाओं का दबाव न बनाएं.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले छात्रों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भरणी नक्षत्र बेहद अनुकूल परिणाम लेकर आया है. सीए, बैंकिंग, प्रबंधन और शोध कार्यों से जुड़े विद्यार्थी आज एकांत में बैठकर अपने कमजोर विषयों का गहन अभ्यास करें. दोस्तों के साथ व्यर्थ की चर्चा में समय नष्ट करने से बचें.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज अनिद्रा, आंखों में जलन या पैरों में हल्की थकान की शिकायत परेशान कर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन देखने से बचें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात के भोजन में हल्के व सुपाच्य आहार को प्राथमिकता दें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

वैकुंठ चतुर्दशी और सोमवार के दुर्लभ संयोग पर संध्याकाल में भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा श्रीहरि विष्णु को सफेद चंदन व तुलसी दल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिश्री, चावल या सफेद वस्त्र का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: चमकीला सफेद और आसमानी

मिथुन राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

आय, बड़े भाई-बहन और सामाजिक नेटवर्क के एकादश भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का प्रवेश आज मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ, पुरानी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और प्रभावशाली संपर्कों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के प्रभाव से आपके लंबे समय से अटके व्यावसायिक प्रस्तावों को गति मिलेगी, वहीं शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का संयोग आपकी प्रस्तुति और संवाद कला में अनूठा आकर्षण पैदा करेगा. आपकी राशि के स्वामी बुध पंचम भाव (तुला राशि) में शुक्र के साथ युति बनाकर बौद्धिक प्रखरता को निखारेंगे, तृतीय भाव में मंगल-गुरु-केतु की त्रिवेणी आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, जबकि छठे भाव में विराजमान सूर्य कार्यक्षेत्र के प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने की शक्ति दे रहे हैं.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

सोमवार की सुबह कार्यस्थल पर आपकी त्वरित विश्लेषण क्षमता और रचनात्मक सुझाव वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेंगे. पंचम भाव में बुध-शुक्र की युति और एकादश चंद्रमा के सहयोग से आप जटिल व्यावसायिक चुनौतियों का अभिनव समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे. आईटी, डिजिटल मीडिया, जनसंचार, शिक्षा, सलाहकार और मार्केटिंग से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने सहकर्मी या मित्र के माध्यम से नई जिम्मेदारी या लाभदायक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापारियों के लिए बाहरी संपर्कों से नए ऑर्डर मिलने के प्रबल योग हैं, बस कागजी औपचारिकताओं को ध्यान से जांच लें.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

धन लाभ के दृष्टिकोण से आज नकदी के प्रवाह में सुधार और संचित पूंजी को मजबूती मिलने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा और तृतीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ पैसा या बकाया भुगतान भी वापस मिल सकता है. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य अवसर पर धार्मिक कार्यों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ सार्थक व्यय संभव है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अनुकूल रहेगा, जबकि सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उल्लास, आपसी तालमेल और आध्यात्मिक शांति का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के प्रभाव से घर में संध्या पूजा या भजन-कीर्तन का माहौल बन सकता है, वहीं बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के सहयोग से घरेलू व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलेंगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद रोमांटिक है, पंचम भाव में शुक्र और बुध की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और रचनात्मक क्षेत्रों की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए पंचम भाव में राशि स्वामी बुध की स्थिति बेहद फलदायी सिद्ध होगी. कोडिंग, डेटा साइंस, पत्रकारिता, कला और प्रबंधन के विद्यार्थियों की तार्किक व कल्पनाशील क्षमता में निखार आएगा. सहपाठियों के साथ समूह चर्चा करना और कठिन विषयों के शॉर्ट नोट्स तैयार करना आज आपकी तैयारी को नई दिशा देगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी तरोताजा और उत्साहित महसूस करेंगे. हालांकि, छठे भाव में सूर्य और तृतीय भाव में मंगल के प्रभाव से शरीर में हल्की गर्मी, पित्त या एसिडिटी की समस्या उभर सकती है. खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मसालेदार या बाहर के तले-भुने व्यंजनों से परहेज रखें.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के पावन संयोग पर प्रदोष काल में भगवान शिव को बेलपत्र व हरी मूंग अर्पित करें तथा श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को स्टेशनरी, पुस्तक या मौसमी फल भेंट करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 5, 6, 9

शुभ रंग: पन्ना हरा और सुनहरा पीला

कर्क राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

सप्ताह का पहला दिन आपकी राशि के कर्म, प्रतिष्ठा और अधिकार वाले दशम भाव में राशि स्वामी चंद्रमा के गोचर से शुरू हो रहा है, जो कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों और वरिष्ठों के भरोसे का स्पष्ट संकेत दे रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के प्रभाव से आपके लंबे समय से लंबित प्रशासनिक व व्यावसायिक प्रस्तावों को गति मिलेगी, वहीं शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का संयोग आपकी रचनात्मक निर्णय क्षमता को धार देगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी संचित धन को मजबूती देगी, चतुर्थ भाव में बुध-शुक्र की युति पारिवारिक सुख बढ़ाएगी, जबकि पंचम भाव में विराजमान सूर्य आपकी बौद्धिक प्रखरता को नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

सोमवार की सुबह दफ्तर पहुंचते ही आपकी व्यावहारिक कार्यशैली और त्वरित निर्णय लेने की कला सहकर्मियों व उच्च अधिकारियों को प्रभावित करेगी. दशम भाव में बैठे राशि स्वामी चंद्रमा और चतुर्थ भाव में बुध-शुक्र की युति के सहयोग से आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व या पदोन्नति से जुड़ा शुभ संकेत मिल सकता है. चिकित्सा, प्रशासन, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, पर्यटन और शिक्षा जगत से जुड़े पेशेवरों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति से लाभदायक अवसर प्राप्त होगा. व्यापार जगत में पुराने ग्राहकों के माध्यम से नए ऑर्डर मिलेंगे और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज नकदी के प्रवाह में सुधार और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होने के प्रबल योग हैं. द्वितीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है, साथ ही घर की सुख-सुविधाओं या धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ सार्थक धन व्यय भी होगा. जोखिम भरे सट्टे या शेयर बाजार से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. किसी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह परहेज करें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज आत्मीयता, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का सुंदर संतुलन देखने को मिलेगा. वैकुंठ चतुर्दशी के पावन प्रभाव से घर में संध्या पूजा या धार्मिक चर्चा संभव है, हालांकि द्वितीय भाव में मंगल की मौजूदगी के कारण कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घरेलू जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पंचम भाव के सूर्य को देखते हुए पार्टनर के साथ संवाद में अहंकार न आने दें और उनकी भावनाओं को महत्व दें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भरणी नक्षत्र और दशम चंद्रमा का संयोग व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करने वाला साबित होगा. मेडिकल, सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और कानून की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी. पिछले प्रश्नपत्रों को हल करना और अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना आज विशेष लाभकारी रहेगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी सक्रिय और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, पंचम भाव में सूर्य और द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के दुर्लभ संयोग पर संध्याकाल में भगवान शिव का कच्चे दूध व जल से अभिषेक करें तथा श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल और पीले पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 2, 4, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और केसरिया

सिंह राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा के नवम भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का संयोग सोमवार की सुबह सिंह राशि के जातकों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोलने और लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ दिलाने वाला साबित होगा. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के प्रभाव से आपके लंबे समय से अटके प्रशासनिक व धार्मिक संकल्प पूरे होंगे. आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आपके आत्मबल और नेतृत्व तेज को चरम पर रखेगी, वहीं तृतीय भाव में बुध-शुक्र की युति संवाद कला को निखारेगी और चतुर्थ भाव के सूर्य पारिवारिक दायित्वों को कुशलता से निभाने की प्रेरणा दे रहे हैं.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

सोमवार को दफ्तर पहुंचते ही आपकी स्पष्ट कार्ययोजना और निर्णायक शैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. नवम चंद्रमा और लग्न भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपके अटके हुए सरकारी या विभागीय कामों में तेजी आएगी. शिक्षण, वकालत, प्रबंधन, सलाहकार, पर्यटन और मीडिया क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान या वरिष्ठ मार्गदर्शक से लाभदायक अवसर मिल सकता है. व्यापार जगत में बाहरी राज्यों से जुड़े सौदों में प्रगति होगी और बाजार में आपकी साख का विस्तार होगा.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. लग्न के गुरु और तृतीय भाव में बैठे शुक्र के सहयोग से व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ सार्थक धन खर्च भी होगा. जोखिम भरे सट्टे या शेयर बाजार से दूरी बनाए रखें. किसी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह परहेज करें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, उत्साह और आध्यात्मिकता का सुंदर तालमेल दिखाई देगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के प्रभाव से घर में संध्या पूजा या भजन-कीर्तन की रूपरेखा बन सकती है, वहीं पिता और गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आत्मीय संवाद बढ़ेगा, हालांकि चतुर्थ भाव के सूर्य और लग्न के मंगल को देखते हुए घरेलू बातचीत में क्रोध या अहंकार को हावी न होने दें. प्रेम संबंधों के लिए दिन मधुर है, पार्टनर के साथ कहीं घूमने या भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए नवम चंद्रमा और भरणी नक्षत्र की ऊर्जा नई प्रेरणा लेकर आई है. सिविल सेवा, प्रशासनिक परीक्षा, कानून, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. अपने कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करना और वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना आज अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि, लग्न भाव में मंगल और चतुर्थ भाव में आपकी राशि के स्वामी सूर्य की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या सीने में हल्की जलन महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें और अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज रखें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के दुर्लभ संयोग पर प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा संध्याकाल में भगवान शिव को कनेर के पुष्प और श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे के पात्र का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

कन्या राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

गुप्त रहस्यों, गहन शोध और अचानक होने वाले परिवर्तनों के अष्टम भाव (मेष राशि) में चंद्रमा की उपस्थिति तथा शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का प्रभाव सोमवार की शुरुआत में कन्या राशि के जातकों को हर कदम बेहद सूझबूझ और धैर्य के साथ उठाने का संदेश दे रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' आपकी सूक्ष्म विश्लेषण शक्ति को निखारेंगे, जिससे जटिल मामलों की तह तक पहुंचना आसान होगा. आपकी राशि के स्वामी बुध द्वितीय भाव (तुला राशि) में शुक्र के साथ युति बनाकर आपकी वाणी में मधुरता और बैंक बैलेंस में स्थिरता बनाए रखेंगे, तृतीय भाव के सूर्य आपके आत्मबल व साहस को बढ़ाएंगे, जबकि द्वादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के संकेत दे रही है.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

सप्ताह के पहले कार्यदिवस पर दफ्तर की गोपनीय फाइलों, ऑडिट और डेटा एनालिसिस से जुड़े कामों में आपकी पकड़ सबसे मजबूत रहेगी. अष्टम चंद्रमा के कारण सुबह के समय मन में हल्की दुविधा रह सकती है, किंतु द्वितीय भाव के बुध-शुक्र और तृतीय सूर्य के सहयोग से आप अपनी तार्किक क्षमता के दम पर वरिष्ठ अधिकारियों को संतुष्ट कर लेंगे. रिसर्च, बीमा, टैक्स कंसल्टेंसी, आईटी, चिकित्सा और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने क्लाइंट से महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. व्यापार जगत में आज किसी नए साझेदार पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और उधार देने से बचें.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

धन के मामले में आज सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगी, क्योंकि अष्टम चंद्रमा और द्वादश भाव के ग्रहों के असर से कोई पुराना बिल, वाहन मरम्मत या पारिवारिक जरूरत अचानक सामने आ सकती है. हालांकि, धन भाव में राशि स्वामी बुध और शुक्र की युति होने से आपकी संचित पूंजी सुरक्षित रहेगी तथा बीमा या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई अटका लाभ मिल सकता है. शेयर बाजार या सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. यदि कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करना हो, तो दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के दौरान बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए आपकी मधुर संवाद शैली ही सबसे प्रभावी माध्यम बनेगी. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य प्रभाव से घर में संध्या पूजा या आध्यात्मिक चर्चा का माहौल बन सकता है, वहीं छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य व भावनाओं का ध्यान रखें. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी पुरानी बात को लेकर अनावश्यक तनाव न पालें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, पार्टनर के साथ स्पष्ट और शांत संवाद बनाए रखें.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भरणी नक्षत्र और अष्टम चंद्रमा का संयोग एकांत में बैठकर कठिन विषयों को समझने का संकेत दे रहा है. दोस्तों के साथ व्यर्थ की चर्चा में समय नष्ट करने के बजाय अपने शॉर्ट नोट्स दोहराना और पिछले प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करना आज आपकी तैयारी को मजबूत करेगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में मंगल की स्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, आंखों में थकान या अनिद्रा की शिकायत उभर सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के दुर्लभ संयोग पर संध्याकाल में भगवान शिव को शमी पत्र व अक्षत अर्पित करें तथा श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, गुड़ या मौसमी फल का दान करना आपके कष्टों को दूर कर भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 5, 6, 7

शुभ रंग: गहरा हरा और दूधिया सफेद

तुला राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

सप्ताह की शुरुआत आपकी राशि के साझेदारी, जनसंपर्क और दांपत्य जीवन वाले सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से हो रही है, जहां शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' की ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में सहज आकर्षण और संवाद कौशल का संचार करेगी. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के प्रभाव से व्यावसायिक अनुबंधों और लंबित बातचीत को सार्थक परिणाम मिलेंगे. आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान राशि स्वामी शुक्र व बुध की युति आपकी निर्णय क्षमता को संतुलन देगी, एकादश भाव में मंगल-गुरु-केतु की त्रिवेणी आय के नए द्वार खोलेगी, जबकि द्वितीय भाव के सूर्य पारिवारिक संवाद में सौम्यता और संयम रखने का संकेत दे रहे हैं.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

सोमवार को दफ्तर पहुंचते ही आपकी संतुलित कार्यशैली, कूटनीतिक सूझबूझ और टीमवर्क की भावना सहकर्मियों व वरिष्ठों का दिल जीत लेगी. लग्न में शुक्र-बुध की युति और सप्तम चंद्रमा के सहयोग से आप जटिल व्यावसायिक वार्ताओं को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे. मीडिया, डिजाइनिंग, वकालत, बैंकिंग, जनसंपर्क और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी पुराने क्लाइंट या साझेदार के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार जगत में साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और कागजी दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित पूंजी को मजबूती देने के प्रबल योग बन रहे हैं. लाभ स्थान (एकादश भाव) में बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य अवसर पर धार्मिक कार्यों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ सार्थक व्यय संभव है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अनुकूल रहेगा, जबकि सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

घरेलू मोर्चे पर आज सौहार्द, आध्यात्मिकता और उत्साह का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलेगा. कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के प्रभाव से घर में संध्या पूजा या धार्मिक चर्चा संभव है, हालांकि द्वितीय भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास गहरा होगा. सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद है, लग्न में शुक्र की मौजूदगी के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए लग्न में बुध-शुक्र की युति और भरणी नक्षत्र की ऊर्जा नई प्रेरणा लेकर आई है. सिविल सेवा, कानून, प्रबंधन, डिजाइनिंग और जनसंचार के विद्यार्थियों की एकाग्रता व रचनात्मक सोच में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आंखों में हल्की जलन, पित्त या गले में संवेदनशीलता उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के दुर्लभ संयोग पर संध्याकाल में भगवान शिव को सफेद चंदन व अक्षत अर्पित करें तथा श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिश्री, चावल या सफेद वस्त्र का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 6, 7, 9

शुभ रंग: चमकीला सफेद और हल्का गुलाबी

वृश्चिक राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

सप्ताह के पहले कार्यदिवस पर आपकी राशि से छठे भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का प्रवेश और शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों को पुराने विवादों, कर्ज और कार्यस्थल की अड़चनों पर निर्णायक जीत दिलाने का संकेत दे रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के कारण आपकी अनुशासित कार्यशैली को नई गति मिलेगी. आपकी राशि के स्वामी मंगल कर्म स्थान (दशम भाव) में देवगुरु बृहस्पति व केतु के साथ विराजमान होकर करियर को अजेय मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लग्न भाव में बैठे सूर्य आपके आत्मबल व प्रशासनिक तेज को निखारेंगे, जबकि द्वादश भाव में बुध-शुक्र की युति विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाने के संकेत दे रही है.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

सोमवार को दफ्तर पहुंचते ही आपकी पैनी नजर और समस्या सुलझाने की क्षमता सहकर्मियों व उच्च अधिकारियों को प्रभावित करेगी. छठे भाव के चंद्रमा और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति के प्रभाव से आपके गुप्त शत्रु परास्त होंगे तथा किसी कठिन प्रशासनिक प्रोजेक्ट की कमान आपके हाथ में आ सकती है. रक्षा, पुलिस, चिकित्सा, शोध, इंजीनियरिंग और सरकारी सेवाओं से जुड़े जातकों को विशेष सम्मान या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापार जगत में आज उधारी देने से बचें और पुराने बकाया खातों की वसूली पर ध्यान केंद्रित करें.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

बजट और आमदनी के बीच संतुलन साधना आज आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी. दशम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और कहीं रुका हुआ पुराना पैसा वापस मिल सकता है, किंतु द्वादश भाव में बुध-शुक्र की उपस्थिति के कारण यात्रा, स्वास्थ्य या घरेलू सुख-सुविधाओं पर अचानक धन खर्च होने के संकेत हैं. जोखिम भरे सट्टे या शेयर बाजार से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. यदि कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करना हो, तो दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के दौरान बड़े आर्थिक लेन-देन को स्थगित रखें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आज आपको अपनी वाणी में विनम्रता और व्यवहार में धैर्य रखना होगा. लग्न भाव में सूर्य की उपस्थिति के कारण स्वभाव में हल्की तेजी या अहंकार उभर सकता है, जिससे परिजनों के साथ अनावश्यक बहस की आशंका रहेगी. वैकुंठ चतुर्दशी के पावन प्रभाव से घर में संध्या पूजा या आध्यात्मिक चर्चा का माहौल बनेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा, वहीं प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना रिश्तों को मधुर बनाए रखेगा.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, रक्षा भर्ती और चिकित्सा क्षेत्र की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए छठे भाव का चंद्रमा और भरणी नक्षत्र प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने वाला साबित होगा. सिविल सेवा, पुलिस, इंजीनियरिंग और कानून के विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक क्षमता प्रखर रहेगी. कठिन विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी है.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

लग्न भाव में सूर्य और छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण आज शरीर में पित्त, गर्मी, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन की शिकायत परेशान कर सकती है. खुद को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें और अत्यधिक मसालेदार या तले-भुने व्यंजनों से परहेज रखें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के दुर्लभ संयोग पर संध्याकाल में भगवान शिव को लाल चंदन व बिल्वपत्र अर्पित करें तथा श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, गेहूं या लाल फल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और सुनहरा पीला

धनु राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

बुद्धि, रचनात्मकता और संतान के पंचम भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का प्रभाव सोमवार की शुरुआत में धनु राशि के जातकों की निर्णायक क्षमता, बौद्धिक प्रखरता और प्रेम जीवन में नया उत्साह भर रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के कारण आपकी रचनात्मक योजनाओं को सार्थक परिणाम मिलेंगे. भाग्य स्थान (नवम भाव) में विराजमान आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु की त्रिवेणी किस्मत का प्रबल साथ देगी, लाभ स्थान (एकादश भाव) में बुध-शुक्र की युति आमदनी के नए द्वार खोलेगी, जबकि द्वादश भाव के सूर्य अनावश्यक खर्चों और भागदौड़ पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहे हैं.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

सप्ताह के पहले कार्यदिवस पर दफ्तर में आपके नए विचार और दूरदर्शी सुझाव वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. पंचम भाव के चंद्रमा और एकादश भाव में बुध-शुक्र की युति के सहयोग से आप जटिल परियोजनाओं का रचनात्मक समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे. शिक्षा, सलाहकार, बैंकिंग, मीडिया, प्रबंधन और वकालत के क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी पुराने संपर्क या मार्गदर्शक के माध्यम से लाभदायक अवसर मिल सकता है. व्यापार जगत में आज उधारी देने से बचें और ग्राहकों के साथ संवाद को पारदर्शी रखें.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

धन के मामले में आज नकदी के प्रवाह में सुधार और संचित पूंजी को मजबूती मिलने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. एकादश भाव में बुध-शुक्र की युति और नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. हालांकि, द्वादश सूर्य को देखते हुए किसी भी जोखिम भरे या सट्टेबाजी वाले निवेश से दूरी बनाए रखें. यदि कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करना हो, तो दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के दौरान बड़े वित्तीय लेन-देन को स्थगित रखें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

घरेलू मोर्चे पर आज उल्लास, सौहार्द और आध्यात्मिक शांति का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य प्रभाव से घर में संध्या पूजा या भजन-कीर्तन का माहौल बन सकता है, वहीं संतान की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद रोमांटिक है, पंचम चंद्रमा और एकादश शुक्र के प्रभाव से पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए पंचम भाव का चंद्रमा और भरणी नक्षत्र किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, कानून, प्रबंधन, इंजीनियरिंग और शिक्षण की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. अपने शॉर्ट नोट्स दोहराना और ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

द्वादश भाव में सूर्य और नवम भाव में मंगल की स्थिति के कारण आज आंखों में हल्की थकान, पित्त या अनिद्रा की शिकायत परेशान कर सकती है. खुद को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें और देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने से बचें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के दुर्लभ संयोग पर प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा संध्याकाल में भगवान शिव को पीले पुष्प व बेलपत्र और श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़ या पीले फल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

मकर राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

गृहस्थ सुख, माता और भूमि-भवन के चतुर्थ भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का प्रवेश और शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का प्रभाव सोमवार को मकर राशि के जातकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और घरेलू व्यवस्थाओं को संवारने की नई ऊर्जा दे रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के कारण आपकी व्यावहारिक कार्यशैली को सार्थक परिणाम मिलेंगे. कर्म स्थान (दशम भाव) में विराजमान बुध और शुक्र की युति कार्यक्षेत्र में आपकी साख व प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, लाभ स्थान (एकादश भाव) के सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग दिलाएंगे, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी गूढ़ शोध कार्यों में सफलता के साथ जोखिम से सावधान रहने का संकेत दे रही है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

सप्ताह के पहले कार्यदिवस पर दफ्तर में आपकी अनुशासित कार्यप्रणाली और बारीकियों पर पकड़ वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतेगी. दशम भाव में बुध-शुक्र की युति और एकादश सूर्य के प्रभाव से आपकी रणनीतिक सूझबूझ को नई पहचान या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, रियल एस्टेट, बैंकिंग, बीमा और प्रशासन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने क्लाइंट से लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त होगा. व्यापार जगत में आज कागजी कार्रवाई को दुरुस्त रखें और किसी नए निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी की निरंतरता और घरेलू खर्चों के बीच संतुलन साधना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. लाभ स्थान में विराजमान सूर्य और दशम शुक्र की शुभ स्थिति से व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा, हालांकि चतुर्थ चंद्रमा के असर से घर की मरम्मत, सजावट या माताजी की आवश्यकताओं पर धन व्यय हो सकता है. अष्टम भाव के मंगल को देखते हुए शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. यदि कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करना हो, तो दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के दौरान बड़े आर्थिक लेन-देन को स्थगित रखें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज आत्मीयता और आध्यात्मिक शांति का माहौल रहेगा, लेकिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखें. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य प्रभाव से घर में संध्या पूजा या धार्मिक चर्चा संभव है. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सहज है, पार्टनर की भावनाओं को समझें और उन पर अपनी व्यस्तता का दबाव न डालें.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और तकनीकी शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भरणी नक्षत्र और दशम भाव में बुध-शुक्र की युति एकाग्रता बढ़ाने वाली सिद्ध होगी. सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग के विद्यार्थियों को शांत वातावरण में बैठकर अपने कमजोर विषयों का अभ्यास करने से विशेष लाभ मिलेगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में मंगल की स्थिति के कारण आज सीने में हल्का भारीपन, सर्दी-जुकाम या एसिडिटी की शिकायत परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, दिनभर गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या गरिष्ठ चीजों से परहेज करें.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के दुर्लभ संयोग पर संध्याकाल में भगवान शिव को काले तिल व शमी पत्र अर्पित करें तथा श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या कंबल का दान करना आपके कष्टों को दूर कर भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: गहरा नीला और सुनहरा पीला

कुंभ राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

सप्ताह की शुरुआत आपकी राशि के साहस, पराक्रम और संवाद कौशल वाले तृतीय भाव में चंद्रमा के गोचर से हो रही है, जहां शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का प्रभाव आपके आत्मविश्वास और नेटवर्किंग क्षमता को नई धार देगा. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के कारण छोटी व्यावसायिक यात्राओं और लंबित संपर्कों से अप्रत्याशित लाभ के संकेत हैं. भाग्य स्थान (नवम भाव) में बुध व शुक्र की युति किस्मत का प्रबल साथ दिलाएगी, कर्म स्थान (दशम भाव) के सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्रदान करेंगे, जबकि सप्तम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी व्यावसायिक साझेदारी को गति देने के साथ दांपत्य संवाद में सौम्यता बनाए रखने की प्रेरणा दे रही है.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

सोमवार की सुबह दफ्तर पहुंचते ही आपकी स्पष्ट संवाद शैली और सक्रियता सहकर्मियों के बीच अलग छाप छोड़ेगी. तृतीय भाव के चंद्रमा, नवम भाव में बुध-शुक्र की युति और दशम सूर्य के सहयोग से आपके नए विचारों को उच्च अधिकारियों व प्रभावशाली क्लाइंट्स से सकारात्मक समर्थन मिलेगा. आईटी, रिसर्च, बैंकिंग, प्रशासनिक सेवाओं, मीडिया और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े जातकों को किसी पुराने संपर्क या बाहरी नेटवर्क के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार जगत में साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और कागजी दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

वित्तीय मोर्चे पर आज आमदनी के नए अवसर विकसित होने और संचित पूंजी को मजबूती देने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति और नवम भाव के शुक्र की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य अवसर पर धार्मिक कार्यों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ सार्थक व्यय संभव है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन को स्थगित रखें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, आध्यात्मिकता और उत्साह का सुंदर तालमेल बना रहेगा. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य प्रभाव से घर में संध्या पूजा या भजन-कीर्तन का माहौल बन सकता है, वहीं छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और विश्वास बनाए रखने के लिए सप्तम भाव के मंगल को देखते हुए जीवनसाथी के साथ संवाद में विनम्रता और धैर्य रखें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद है, नवम भाव में शुक्र की मौजूदगी के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भरणी नक्षत्र और नवम भाव में बुध-शुक्र की युति किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, कानून और विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

तृतीय भाव में चंद्रमा और दशम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आज गले में हल्की खराश, पित्त या आंखों में थकान की शिकायत परेशान कर सकती है. खुद को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, अत्यधिक ठंडे या मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें और देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने से बचें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के दुर्लभ संयोग पर संध्याकाल में भगवान शिव को शमी पत्र व अक्षत अर्पित करें तथा श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या कंबल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी और सुनहरा पीला

मीन राशि: 23 नवंबर 2026 (सोमवार) - आज का राशिफल

संचित धन, वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का प्रवेश और शुक्र के 'भरणी नक्षत्र' का प्रभाव सोमवार की शुरुआत में मीन राशि के जातकों के बैंक बैलेंस में वृद्धि, प्रभावशाली संवाद और पारिवारिक स्थिरता के प्रबल योग बना रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी और रात्रि 07:58 बजे तक सक्रिय 'वरियान योग' के कारण आपकी आर्थिक योजनाओं को सार्थक परिणाम मिलेंगे. छठे भाव (सिंह राशि) में विराजमान आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी कार्यस्थल के प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक जीत दिलाएगी, अष्टम भाव में बुध-शुक्र की युति गहन शोध व गुप्त लाभ के संकेत दे रही है, जबकि भाग्य स्थान (नवम भाव) के सूर्य पिता, गुरुजनों व वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर मार्गदर्शन दिलाएंगे.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

सप्ताह के पहले कार्यदिवस पर दफ्तर में आपकी स्पष्ट संवाद शैली और दूरदर्शी सुझाव वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. द्वितीय भाव के चंद्रमा, छठे भाव में गुरु-मंगल की युति और नवम सूर्य के सहयोग से आप जटिल प्रशासनिक मामलों को सहजता से सुलझा लेंगे. शिक्षा, बैंकिंग, वित्त, शोध, वकालत, चिकित्सा और सरकारी सेवाओं से जुड़े जातकों को किसी पुराने क्लाइंट या मार्गदर्शक के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार जगत में आज उधारी देने से बचें और पुराने बकाया खातों की वसूली पर ध्यान केंद्रित करें.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

धन के मामले में आज नकदी के प्रवाह में सुधार और संचित पूंजी को मजबूती मिलने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. धन भाव में बैठे चंद्रमा और छठे भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं फंसा हुआ या पैतृक संपत्ति से जुड़ा पुराना धन भी वापस मिल सकता है. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य अवसर पर धार्मिक कार्यों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ सार्थक व्यय संभव है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:46 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 08:09 से 09:28 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन को स्थगित रखें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, आध्यात्मिकता और आपसी स्नेह का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य प्रभाव से घर में संध्या पूजा या भजन-कीर्तन का माहौल बन सकता है, वहीं द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपकी मधुर वाणी परिजनों का दिल जीत लेगी. नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति से पिता और गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सुखद है, पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए भरणी नक्षत्र और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, न्यायिक सेवा और रक्षा भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. अपने कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करना और ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

द्वितीय भाव में चंद्रमा और छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण आज गले में हल्की खराश, पित्त या आंखों में थकान की शिकायत परेशान कर सकती है. खुद को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं, अत्यधिक ठंडे या मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें और देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने से बचें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

सोमवार और वैकुंठ चतुर्दशी के दुर्लभ संयोग पर संध्याकाल में भगवान शिव को केसर मिश्रित जल व बेलपत्र अर्पित करें तथा श्रीहरि विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़ या पीले फल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.