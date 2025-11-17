हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Sade Sati and Dhaiya: 2026 में शनि देव की कृपा पाने के लिए रखें ये 5 खास वस्तुएं, साढ़ेसाती और ढैय्या से मिलेगा तुरंत राहत!

Shani Sade Sati and Dhaiya: 2026 में शनि देव की कृपा पाने के लिए रखें ये 5 खास वस्तुएं, साढ़ेसाती और ढैय्या से मिलेगा तुरंत राहत!

Shani Sade Sati and Dhaiya 2026: शनि साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें आने लगती हैं. इसलिए नए साल 2026 में जिन भी राशियों पर इसका प्रभाव हैं, वे इन 5 वस्तुओं का घर लाएं...

Shani Sade Sati and Dhaiya 2026: शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है. वे हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं. शनि देव हर ढाई साल में एक बार अपनी राशि बदलते हैं. साल 2026 में शनि देव किसी भी राशि में परिवर्तन नहीं करेंगे.

मगर कुछ राशियों पर तब भी साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव बना रहेगा. जिससे उनके जीवन में मानसिक तनाव या धन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं.

ऐसे में शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए इन 5 वस्तुओं को अपने घर में रखें. इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और कठोर प्रभाव भी कम होता है. आइए जानते है उन वस्तुओं के बारे में.

1. लोहे का छल्ला

नए साल 2026 में कोई व्यक्ति साढ़ेसाती या ढैय्या से गुजर रहा है तो, शनिवार के दिन सरसों तेल से अभिषेक किए हुए लोहे के छल्ले को धारण करें या फिर उसे मंदिर में चढ़ा दें, यह करने से शनि से जुड़ी बाधाएं कम हो जाती है. वहीं शनि देव को लोहे से विशेष संबंध भी माना जाता है. इस छल्ले से धैर्य, स्थिरता और मनोबल भी बढ़ाता है.

2. काले तिल

शनि देव को काला तिल बेहद प्रिय है, इसलिए सुबह स्नान करते हुए पीनी में थोड़ा सा काला तिल डाल दें या शनिवार के दिन इसका दान कर दें. इससे आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी. 2026 के ग्रह-गोचर के अनुसार यह वस्तु शनि के प्रकोप को शांत करने में भी मददगार मानी गई है.

3. काला कपड़ा या वस्त्र

काले रंग को शनि देव का प्रतीक माना गया है. 2026 में जिन भी राशियों पर शनि कि साढ़ेसाती का प्रभाव होगा, वे शनिवार के दिन जरूरतमंदों को काला कपड़ा दान करें. क्योंकि यह शनि देव की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका है.

4. शनि यंत्र

शनि यंत्र को घर के पूजा स्थान या कामकाज की जगह पर स्थापित करने से शनि की खराब दशा का असर कम होता है. यह यंत्र शनि के अशुभ प्रभावों को रोककर कार्यों में सफलता दिलाने में भी मदद करता है. इसलिए 2026 में ज्योतिष सलाह के बाद इस यंत्र को सही विधि से प्राण-प्रतिष्ठित करके ही स्थापित करें.

5. सरसों का तेल

शनिवार को सरसों का तेल दान करना या शनि मंदिर में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. सरसों का तेल शरीर और मन दोनों को स्थिरता देता है. यह शनि देव के क्रोध को शांत कर जीवन में शांति, धन, स्वास्थ्य और सफलता का मार्ग खोल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Shani Dev Shani Sade Sati 2026 Shani Dhaiya 2026

2026 में शनि देव किन राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव डालेंगे?

साल 2026 में शनि देव किसी भी राशि में परिवर्तन नहीं करेंगे, मगर कुछ राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव बना रहेगा, जिससे मानसिक तनाव और धन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं।

शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव को कम करने के लिए लोहे का छल्ला कैसे प्रयोग करें?

अगर आप 2026 में साढ़ेसाती या ढैय्या से गुजर रहे हैं, तो शनिवार के दिन सरसों तेल से अभिषेक किए हुए लोहे के छल्ले को धारण करें या मंदिर में चढ़ा दें। यह शनि से जुड़ी बाधाओं को कम करता है।

काले तिल का प्रयोग शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कैसे किया जा सकता है?

शनि देव को काले तिल अत्यंत प्रिय हैं। स्नान करते समय पानी में थोड़े काले तिल डालें या शनिवार के दिन इनका दान करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शनि के प्रकोप को शांत करने में मदद मिलती है।

2026 में शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित राशियां क्या उपाय कर सकती हैं?

जिन राशियों पर 2026 में शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव होगा, उन्हें शनिवार के दिन जरूरतमंदों को काला कपड़ा दान करना चाहिए। यह शनि देव की कृपा पाने का एक सरल तरीका है।

शनि यंत्र की स्थापना से क्या लाभ होता है?

शनि यंत्र को घर या कार्यस्थल पर स्थापित करने से शनि की खराब दशा का असर कम होता है। यह यंत्र अशुभ प्रभावों को रोककर कार्यों में सफलता दिलाने में भी मदद करता है।

