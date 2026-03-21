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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकर्म फलदाता शनि देव से जुड़े वो तथ्य, जो जीवन की दिशा तय करते हैं! जानिए शनिवार के उपाय?

कर्म फलदाता शनि देव से जुड़े वो तथ्य, जो जीवन की दिशा तय करते हैं! जानिए शनिवार के उपाय?

Shani Dev: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय और कर्मफल प्रदान करने वाला देवता कहा गया है. इन प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन आता है. जानिए शनि देव से जुड़े वो तथ्य जिनके बारे में जानना चाहिए.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 21 Mar 2026 11:14 AM (IST)
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Shani Dev: वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्मफल और न्याय का देवता कहा जाता है. इनके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, परिश्रम और सच्चाई आती है. शनि की चाल भले ही धीमी होती है, लेकिन इनका असर गहरा और लंबे समय तक रहता है.

अगर शनि का प्रभाव अनुकूल हों तो व्यक्ति ऊंचाई तक पहुंचता है, लेकिन प्रतिकूल होने पर मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए शनि से जुड़े तथ्यों को समझना बेहद जरूरी है. 

शनि की विशेषताएं (Nature & Traits)

सभी नवग्रहों में शनि को अचूक, कारीगर और क्रूर ग्रह माना जाता है. यह व्यक्ति को व्यावहारिक बनाने के साथ उनके जीवन में कठोर सच्चाई से रूबरू कराते हैं.

इनकी ऊर्जा से व्यक्ति मेहनती और जिम्मेदार बनता है. शनि स्वभाव से गंभीर, प्रशासक और कभी-कभी सख्त होता है.

शनि की शक्ति और प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र में शनि की शक्ति को रहस्यमयी माना जाता है. यह ग्रह अदृश्य ऊर्जा, तंत्र-मंत्र और गूढ़ विद्या से भी जुड़ा हुआ है. ऐसा माना जाता है कि, शनि व्यक्ति को छिपी हुई सच्चाइयों का समझने की क्षमता प्रदान करता है.

कर्म फलदाता शनि देव से जुड़े वो तथ्य, जो जीवन की दिशा तय करते हैं! जानिए शनिवार के उपाय?

शनि से जुड़े प्रतीक (Symbols)

  • पशु- भैंस या बैल
  • पेड़- बबूल, खजूर का पेड़
  • अनाज- उड़ाद की दाल, सरसों
  • रंग- काला

ये तमाम चीजें शनि की ऊर्जा से संबंधित है और उपायों में इनका खास महत्व होता है. 

शनि का समय और स्वभाव

शनि का प्रभाव रात्र में अधिक माना जाता है. यह ग्रह शांत लेकिन गहराई से प्रभाव डालने वाला होता है. इनके प्रभाव से व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता विकसित होती है. 

कुंडली में शनि की स्थिति

यदि शनि ग्रह कुंडली में अकेले हो और किसी और ग्रह की नजर न हो, तो  2, 3, 7, 12  शुभ घर माने जाते हैं, वहीं 1, 4, 5, 6 अशुभ घर माने जाते हैं. 

इसके अलावा पक्का घर 10वां भाव, श्रेष्ठ घर 1, 3, 7, 12 और कमजोर घर 1, 4, 5, 6 है. 

शनि के मित्र और शत्रु ग्रह

मित्र ग्रह: बुध, शुक्र, राहु
शत्रु ग्रह: सूर्य, चंद्र, मंगल

यह संबंध शनि के असर को और मजबूत या कमजोर बना सकता है.

करियर और व्यवसाय पर प्रभाव

शनि का जुड़ाव परिश्रम और तकनीकी कार्यों से होता है.

कार्य क्षेत्र: डॉक्टर, तेल और लोहे का व्यापार

पेशा: लोहार, मैकेनिक, बढ़ई

ऐसे पेशे में शनि मजबूत होने पर व्यक्ति को सफलता मिलती है.

शनि का स्वास्थ्य पर प्रभाव

शनि का प्रतिकूल प्रभाव खांसी, पेट में दर्द और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का कारण बन सकता है. इसलिए जीवनशैली में अनुशासन का होना बेहद जरूरी है. 

शनि के खास उपाय (Simple Remedies)

शनिवार का दिन खासतौर से शनिदेव को समर्पित होता है. इस दिन किए गए उपाय जल्दी प्रभाव दिखाते हैं. 

  • सरसों का तेल दान करें
  • उड़द की दाल का दान करें
  • पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं
  • जरूरतमंदों को खाना खिलाएं.

शनि से जुड़ा सबसे बड़ा उपाय क्या है?

अगर तुम आलसी हो, कामचोरी करते हो या जिम्मेदारी से भागते हो, तो कोई उपाय काम नहीं करेगा. शनि का असली उपाय है मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन में रहना है.

जो व्यक्ति अपने कर्म सुधार लेता है, उसके लिए शनि का आशीर्वाद सबसे बड़ा वरदान बन जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 21 Mar 2026 11:00 AM (IST)
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