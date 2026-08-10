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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसावन सोमवार और सोम प्रदोष एक ही दिन, 6 साल बाद बने संयोग का आपकी राशि से क्या है कनेक्शन?

सावन सोमवार और सोम प्रदोष एक ही दिन, 6 साल बाद बने संयोग का आपकी राशि से क्या है कनेक्शन?

Sawan Somwar & Som Pradosh Vrat 2026: सावन में सोम प्रदोष का दुर्लभ महासंयोग! जानिए 12 राशियों का राशिफल, करियर-धन पर असर और प्रदोष काल में भगवान शिव-पार्वती की कृपा पाने के विशेष अचूक ज्योतिषीय उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 10 Aug 2026 04:28 PM (IST)
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Sawan Somwar & Som Pradosh Vrat 2026: सावन के पावन महीने में भगवान शिव के भक्तों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और फलदायी संयोग बन रहा है. पूरे 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सावन सोमवार और सोम प्रदोष व्रत का अनूठा महासंयोग एक ही दिन पड़ा है.

सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में सोमवार का दिन महादेव और चंद्र देव को समर्पित माना जाता है, जबकि त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल भगवान शिव की प्रत्यक्ष उपस्थिति का समय माना जाता है. ऐसे में एक ही तिथि पर इन दोनों पावन व्रतों का एक साथ आना भक्तों के लिए विशेष फलदायी और मनोकामना पूर्ति का स्वर्णिम अवसर लेकर आया है.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण और ग्रहों की स्थिति

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह धार्मिक संयोग न केवल पूजा-पाठ के लिहाज से खास है, बल्कि आकाशीय ग्रहों के परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है. इस शुभ दिन पर चंद्रमा की मजबूत स्थिति और शुभ योगों के निर्माण से जातकों के मानसिक तनाव, अनिद्रा और अनिश्चितता जैसी समस्याओं का निवारण होगा. जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष या कालसर्प दोष सक्रिय है, उनके लिए इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना विशेष शांतिप्रद रहेगा.

सभी 12 राशियों पर प्रभाव और विशेष उपाय

मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि

इन राशियों के लिए यह महासंयोग करियर में तरक्की और नए आर्थिक अवसरों के द्वार खोलेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं.

  • उपाय: शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर अर्पित करें.

वृषभ, सिंह और धनु राशि

व्यापारिक स्थिति में मजबूती आएगी और परिवार में चल रहे अनबन या मतभेद समाप्त होंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी.

  • उपाय: महादेव को शहद, बेलपत्र और चंदन चढ़ाएं.

मिथुन, कन्या और तुला राशि

नौकरीपेशा लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं, हालांकि सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी.

  • उपाय: शिवलिंग पर धतूरा, भांग और गंगाजल अर्पित करें.

मकर और कुंभ राशि

शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से प्रभावित जातकों को कष्टों से राहत मिलेगी और रुके हुए कानूनी या प्रशासनिक कार्य पूरे होंगे.

  • उपाय: जल में काले तिल मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें और ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

शास्त्रों के अनुसार, सावन सोमवार के दिन सुबह 05:47 बजे से प्रातः 10:47 बजे तक पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त है. इसके बाद शाम को प्रदोष काल (संध्या 07:05 बजे से रात्रि 09:14 बजे तक) में शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा, दीपदान और रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है.

सोम प्रदोष काल के दौरान (सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक) भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा व रुद्राभिषेक अत्यंत फलदायी माना जाता है. इस दौरान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

पूजन सामग्री

  • अभिषेक सामग्री: शुद्ध जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर (पंचामृत).
  • पूजा सामग्री: बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आक के फूल, भस्म, सफेद चंदन, अक्षत (अखंडित चावल), माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री.
  • अन्य: दीपक (गाय के घी का), धूप, नैवेद्य (मिठाई/फल), रुद्राक्ष की माला.

चरणबद्ध पूजन एवं रुद्राभिषेक विधि

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पूर्व तैयारी और संकल्प: संध्या काल में शुद्धता, प्रदोष काल से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र (सफेद या हल्के रंग के) धारण करें. पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें. हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत एवं पूजन का संकल्प लें.
 
पीठ पूजा एवं आह्वान: गणेश जी और माता पार्वती का स्मरण, सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करें. इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का आह्वान करें. तांबे या पीतल के पात्र में स्थापित शिवलिंग के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें.
 
रुद्राभिषेक की प्रक्रिया: धाराप्रवाह अभिषेक, शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल अर्पित करें. इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से (या इन सबको मिलाकर बनाए गए पंचामृत से) अभिषेक करें. हर सामग्री अर्पित करते समय 'ॐ नमः शिवाय' या 'रुद्र सूक्त' का पाठ करते रहें. अंत में गंगाजल मिले शुद्ध जल की पतली धारा चढ़ाकर स्नान कराएं.
 
श्रृंगार एवं पूजन सामग्री अर्पण: श्रृंगार एवं अर्पण, शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछकर सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाएं. इसके बाद भस्म, बेलपत्र (उल्टा करके चढ़ाएं), शमी पत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें. माता पार्वती को लाल चुनरी, सिंदूर और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं.
 
भोग एवं मंत्र जप: नैवेद्य और मंत्र जाप, महादेव और माता पार्वती को फल तथा मिठाई का भोग लगाएं. इसके बाद रुद्राक्ष की माला से कम से कम 108 बार 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें.
 
आरती और क्षमा याचना: आरती एवं क्षमा प्रार्थना, कपूर और घी के दीपक से शिव-पार्वती जी की आरती गाएं. अंत में जाने-अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हाथ जोड़कर 'कपूरगौरं करुणावतारं...' बोलते हुए क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद का वितरण करें.

यह भी पढ़ें- Sawan Second Somwar 2026: 10 अगस्त को शिव मंदिर जाने से पहले पढ़ लें ये खबर, पूजा की 7 छोटी गलतियां जो अनजाने में लगभग हर भक्त करता है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 10 Aug 2026 01:24 PM (IST)
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Som Pradosh Vrat Sawan Somwar Zodiac Sign Horoscope Pradosh Kaal Puja
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