Rashifal 21 August 2026: मकर और धनु वालों के बनेंगे काम, बिजनेस में शुभ संकेत, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 21 August 2026: सावन शुक्ल नवमी तिथि का दिन मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? जानें किन राशियों को मिलेगा धन लाभ और किसकी चमकेगी किस्मत. पढ़ें संजीत कुमार मिश्रा का सटीक राशिफल.
Rashifal 21 August 2026: आज दिनांक 21अगस्त 2026 दिन शुक्रवार पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्लपक्ष नवमी तिथि रात्रि 11 बजकर 44 मिनट तक रहेगा,उपरांत दशमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदयकालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे, मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध कर्क राशि में केतु और सूर्य सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार का माहौल काफी खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा. आपके परिवार के किसी जरूरी सदस्य की विशेष उपलब्धि पूरे घर में खुशियों का त्योहार मनाएगी. सबके चेहरों पर मुस्कान दिखेगी और परिवारजनों का आपसी तालमेल व साथ आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन बेहद शानदार और लाभदायक है. आज कोई बड़ी नई डील या सरकारी टेंडर फाइनल हो सकती है. किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्राहक से जुड़ने के स्पष्ट और मजबूत संकेत बन रहे हैं, जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाई देगा.
- करियर और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में आज आपको वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने का शानदार मौका मिलेगा. नौकरी में आ रही नई जिम्मेदारियों को हिम्मत से स्वीकार कर अपनी कार्यकुशलता साबित करें. यहाँ किसी भी फैसले को त्वरित नहीं, बल्कि गहरी समझदारी से लें. छात्र अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. बस मानसिक तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल से दूर रहें, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे. सुबह की हल्की व्यायाम और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन तरोताजा बनाए रखेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. किसी पुराने निवेश से संतोषजनक संकेत मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें, सफलता आपके पक्ष में रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. किसी भी बात पर जल्दबाजी में निर्णय न लें, बल्कि शांति से बात कर मनमुटाव दूर करें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पीला
- उपाय: कार्य की सफलता, आर्थिक लाभ और वरिष्ठ अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह कार्यालय या व्यापार स्थल पर जाते समय अपनी जेब में एक लौंग रखकर जाएं.
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार के सदस्यों के साथ मिल-जुलकर समय व्यतीत करने के लिए बेहतरीन है. परिवार में किसी बड़ी आर्थिक योजना, बचत या निवेश को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. बुजुर्गों के सुझाव को ध्यान में रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. घर का वातावरण शांत रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: आज धैर्य और निरंतरता आपके लिए सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बनेगी. कार्यस्थल पर लंबे समय से अटकी हुई प्रक्रियाएं आखिरकार आगे बढ़ेंगी, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी. व्यापार में उत्पादन बढ़ाने या सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास आपको शानदार लाभ देगा. विशेष रूप से कृषि, खाद्य पदार्थ, डेयरी, रियल एस्टेट या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने करियर के लक्ष्य के प्रति लगातार कड़ी मेहनत करने की जरूरत है. किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जल्दबाजी या शॉर्टकट अपनाने से बचें. निरंतर अभ्यास और एकाग्रता ही आपको सफलता का सही मार्ग दिखाएगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सुबह योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं. किसी भी प्रकार के तनाव या चिंता से दूर रहें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन सावधानी भरा रहेगा. मोहक चीजों की अनावश्यक खरीदारी से पूरी तरह बचें, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है. बचत पर विशेष ध्यान दें और भविष्य की सुरक्षा के लिए धन संचय पर अपना पूरा फोकस केंद्रित करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अपने पार्टनर की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें और उन्हें सम्मान दें. किसी भी छोटी सी बात को लेकर वाद-विवाद से बचें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कार्यस्थल की रुकी हुई प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और आपको मान-सम्मान प्राप्त होगा.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज आपकी सोच सामान्य से अधिक व्यावहारिक रहेगी, जिसका असर पारिवारिक जीवन पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा. घर की किसी पुरानी और लंबित समस्या को आप समझदारी से सुलझाने में सफल रहेंगे. दिनभर नई जानकारियां और अनुभव एक-दूसरे से साझा करने से परिवार का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच चमत्कार करेगी. कार्यक्षेत्र में किसी समस्या का ऐसा समाधान देंगे जिसकी सभी सराहना करेंगे. व्यापार में नई मार्केट रिसर्च या ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर बदलाव करना लाभदायक रहेगा. यह रणनीतिक कदम आपके व्यवसाय को नई दिशा देगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अच्छा है. विद्यार्थियों को किसी नए विषय में विशेष रुचि विकसित होगी, जो भविष्य के लिए फायदेमंद होगी. दिनभर नई जानकारी प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे. मीडिया, लेखन, शिक्षण और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मानसिक तनाव की अनुपस्थिति के कारण आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे. बस लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठने से बचें और आंखों को समय-समय पर विश्राम दें, ताकि थकान न हो.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में किए गए बदलावों और सही निर्णयों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नए स्रोतों से आय के अवसर बढ़ेंगे. हालांकि, आज अनावश्यक खर्चों से बचकर अपने बजट को संतुलित रखना ही उचित रहेगा.
- प्रेम जीवन: आपकी व्यावहारिक सोच का असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. आप अपने पार्टनर की भावनात्मक जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने से प्रेम संबंधों में गहरी मधुरता और विश्वास आएगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: सुबह उठकर किसी जरूरतमंद बच्चे को ज्ञानवर्धक पुस्तक या नोटबुक दान करें. इस छोटे से उपाय से आपकी शैक्षिक और व्यावसायिक सफलता में अधिक तेजी आएगी और आपकी बुद्धि और भी तीक्ष्ण होगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सदस्यों के लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह और मार्गदर्शन आपके जीवन की किसी लंबे समय से चली आ रही उलझन को सुलझाने में मदद करेगा. शाम का समय प्रियजनों के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा, जिससे मन में प्यार और शांति बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरी में आपके सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बैठेगा, जिससे सभी कार्य बिल्कुल निर्धारित समय पर पूरे होंगे. व्यापार में पुराने ग्राहकों से लगातार लाभ मिलता रहेगा और आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी काफी सफल रहेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य के प्रति पूरी एकाग्रता बनाए रखनी होगी. पढ़ाई में आई हुई छोटी-मोटी रुकावटें दूर होंगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज आप नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी.
- स्वास्थ्य: आज घर और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाकर चलना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. इस संतुलन से आपका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. थकान महसूस होने पर योग और ध्यान का सहारा लें.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है. घरेलू खर्चों की एक नई योजना या बजट बनाना भविष्य के लिए बेहद लाभकारी रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें, ताकि बची हुई राशि को आप बेहतर निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बहुत अच्छा है. आप अपने पार्टनर के साथ शाम को क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जिससे आपसी प्रेम और सम्मान में और भी बढ़ोतरी होगी. विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: सुबह उठकर किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें तथा घर के मंदिर में दीपक जलाकर अपने दिन की शुरुआत करें, इससे घर-परिवार में सुख-समृद्धि आएगी.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सुख-शांति के लिए बेहद शुभ है. आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक असर घर के माहौल पर भी दिखेगा. परिवार के किसी सदस्य के करियर से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि या खुशद समाचार मिलने की पूरी संभावना है, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. परिवारजनों का सहयोग आज आपकी ताकत बनेगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी कार्यशैली और प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा. नौकरी में आपको किसी विशेष टीम या प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो सकता है. व्यापार में ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग लाएंगे. अपने निर्णयों में दृढ़ रहें, लेकिन दूसरों की राय को भी अवश्य महत्व दें.
- करियर और शिक्षा: सामाजिक क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं, जो आपके करियर को नई ऊंचाई देगी. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, उनका ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा आज नई रणनीति बना सकते हैं.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा. हालांकि, काम के चक्कर में जलपान करना न भूलें और स्क्रीन टाइम से आंखों को आराम दें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में बढ़ती ब्रांड वैल्यू और नौकरी में मिली नई पदोन्नति से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने फंसे हुए धन की वापसी की भी संभावना है. आज आप किसी बड़े वित्तीय निवेश की योजना बना सकते हैं.
- प्रेम जीवन: आपका आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व प्रेम जीवन को और रोमांचित करेगा. लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बढ़ेगा. सिंगल लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों में किसी खास व्यक्ति से परिचय हो सकता है.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: मरून
- उपाय: सुबह उठकर किसी बुजुर्ग या गुरु जन का आशीर्वाद लेकर ही कामकाज की शुरुआत करें. इससे आपकी नेतृत्व क्षमता में और वृद्धि होगी.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए शांतिप्रद रहेगा. पिछले कई दिनों से लंबित चल रहा कोई भी कानूनी या सरकारी काम आज पूरा होगा, जिससे आपके मन की घबराहट दूर होगी. इसके निपटारे से आपको बड़ी राहत मिलेगी. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे.
- व्यापार और नौकरी: आज आपका पूरा ध्यान कार्यों को व्यवस्थित करने पर केंद्रित रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहतरीन है. फाइलों, दस्तावेजों, ऑडिट, टैक्स या डेटा विश्लेषण से जुड़े कार्यों में भरपूर सफलता मिलेगी. वहीं, व्यापार में आप अपने व्यवसाय के सिस्टम में सुधार करेंगे. कर्मचारियों के बेहतर प्रबंधन से आपको ठोस लाभ होगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. यदि आप अपने अध्ययन में निरंतरता बनाए रखेंगे, तो भविष्य में आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे. करियर से जुड़े लोगों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि आज की मेहनत रंग लाएगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह सामान्य रहेगा. किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी होने की संभावना नहीं है. बस काम के अधिक बोझ के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में थोड़ा आराम जरूर करें और संतुलित भोजन लें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नौकरी और व्यापार से जुड़ी सफलताओं के कारण धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. रुकी हुई पेंडिंग पेमेंट आपके खाते में आ सकती है, जिससे आपकी बचत में इजाफा होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज का दिन मिश्रित रहेगा. काम की अधिक व्यस्तता के कारण आप अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे उन्हें थोड़ी उपेक्षा महसूस हो सकती है. दिन के अंत में उन्हें समय दें और प्यार भरी बातें करें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: लाल
- उपाय: सुबह काम शुरू करने से पहले अपनी वर्क टेबल को अच्छे से साफ करें और उस पर एक दीपक जलाकर ईश्वर का ध्यान करें.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपकी सकारात्मक संवाद शैली और संतुलित व्यवहार के कारण पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. यह आपके लिए परिवार में नए रिश्ते बनाने और पिछले किसी विवाद को सुलझाने में अत्यंत सहायक होगा. आपकी वाणी में मधुरता के कारण घर का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण बना रहेगा.
- प्रेम जीवन: आज आप अपने जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं, जैसे नए घर खरीदने, निवेश या बच्चों की शिक्षा पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. दोनों के विचार एक जैसे होंगे, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक गहराई और विश्वास आएगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी नई टीम या विभाग के साथ काम करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा. आपकी प्रभावशाली संवाद कला से आप आसानी से नए साथियों का दिल जीत लेंगे. व्यापार में सहयोगी संस्थाओं के साथ किया गया कोई भी नया समझौता लंबे समय तक लाभदायक सिद्ध हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: कला, वास्तु, डिजाइन, इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को करियर में अचानक नए और बेहतरीन अवसर मिलेंगे. विद्यार्थी अपने नेटवर्किंग कौशल का लाभ उठाकर शिक्षा में सफलता पा सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में बहुत ही सतर्कता और सोच-समझकर आगे बढ़ें. कोई भी बड़ा निवेश या वित्तीय निर्णय बिना गहन विश्लेषण के न लें. जोखिम भरे कार्यों और लालच से दूरी बनाए रखें. आज आय के नए स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाकर बजट का पालन करना आवश्यक होगा.
- स्वास्थ्य: आपका मानसिक संतुलन आज उत्कृष्ट रहेगा, लेकिन काम के बढ़े हुए दबाव के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, हल्का भोजन ग्रहण करें और संतुलित आहार लें.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: पारिवारिक सुख-शांति, प्रेम जीवन में मधुरता और व्यापार में लाभ के लिए शुक्रवार को शाम के समय घर के मंदिर में एक दीपक जलाएं और सफेद फूलों की माला अर्पित करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक माहौल आज हर्षोल्लास से भरा रहेगा. किसी पुराने रिश्तेदार से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो एक बेहद सुखद अनुभव प्रदान करेगी. घर के बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह आपको मानसिक शांति देगा. बस आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में सही दिशा में लगाना है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा. आप किसी भी चुनौतीपूर्ण और कठिन परियोजना को समय सीमा से पहले ही सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रहेंगे. व्यापार में अपने प्रतिस्पर्धियों की रणनीति को गहराई से समझेंगे और उसके आधार पर बाजार में सही तथा फायदेमंद निर्णय लेंगे.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपना ध्यान बिल्कुल नहीं भटकने देना चाहिए. करियर से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और भविष्य में शानदार अवसर प्राप्त होंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन इस ऊर्जा का दुरुपयोग न करें. योग और प्राणायाम से मानसिक शांति बनाए रखें. तनावपूर्ण स्थितियों से खुद को दूर रखें ताकि आपका समग्र स्वास्थ्य बेहतर बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में आज विशेष धैर्य रखना आवश्यक होगा. लालच या भावनात्मक निर्णयों से बचें. कोई भी बड़ा वित्तीय लेनदेन करने से पहले गहराई से विचार करें. धीरज रखने से ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज शब्दों से ज्यादा अपने कामों और व्यवहार से प्यार का इजहार करें. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें. सिंगल लोगों को किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: नीला
- उपाय: सुबह उठकर किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और बिना अनावश्यक बातें किए अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के सदस्यों के साथ गहरे संबंधों को मजबूत बनाने वाला है. घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा. आज परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने या किसी सांस्कृतिक आयोजन की योजना बनाने का शुभ समय है. इससे घर में खुशहाली और प्रेम बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: कर्मचारियों के लिए नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिसके साथ ही आपको नई सीख भी प्राप्त होगी. काम में उत्साह और अनुशासन दोनों बनाए रखें, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है.
- करियर और शिक्षा: आज आपके लिए नए अवसरों का विस्तार होगा. विशेष रूप से शिक्षा, प्रकाशन, पर्यटन, विदेश, प्रशिक्षण या सलाहकार कार्यों से जुड़े लोगों को बेहद विशेष लाभ मिलेगा. जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज का दिन किसी अच्छी खबर लेकर आ सकता है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा. बस अपनी दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाएं. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सुबह के समय कुछ देर ध्यान या योगासन जरूर करें. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और जंक फूड से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में बने नए संपर्कों से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पुराने रुके हुए पैसे वापस आने की पूरी संभावना है. लेकिन कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय बिना विचार-विमर्श के न लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद हर्षदायक है. आप और आपके पार्टनर के बीच प्रेम और विश्वास गहरा होगा. आप दोनों मिलकर किसी धार्मिक या सांस्कृतिक स्थान की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में और भी मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: सुबह काम पर निकलते समय अपने माता-पिता या घर के किसी बुजुर्ग के पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें. इसके बाद एक गिलास शुद्ध जल पीकर ही घर से बाहर निकलें.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में बच्चों के साथ समय बिताने से आपको अपार आनंद और मानसिक शांति मिलेगी. उनके साथ खेलने या उनकी नई सोच को समझने से आपका मन बहुत हल्का होगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक और प्रसन्न रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में आपके दिए गए नवीन और रचनात्मक सुझावों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाएगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी. व्यापार में पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक या ऑटोमेशन को अपनाने से लाभ के नए द्वार खुलेंगे और खर्चों में कमी आएगी.
- करियर और शिक्षा: तकनीकी, वैज्ञानिक, डिजिटल, स्टार्टअप या रिसर्च क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ और उत्पादक है. आज आपकी नई सोच और प्रयोग करने की अनूठी क्षमता आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी. मित्रों के साथ मिलकर कोई नवाचार आधारित योजना शुरू कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य: आज आप दिमागी रूप से बहुत तेज और सक्रिय रहेंगे. हालांकि, लंबे समय तक लैपटॉप या स्क्रीन के सामने काम करने से आंखों में थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आंखों को आराम जरूर दें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार और नौकरी में आए नवाचार से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. तकनीक या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े निवेश से शानदार मुनाफा मिलने की संभावना है. आज आप अपनी बचत को बढ़ाने का बेहतरीन प्लान बना सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नया और अनोखा प्लान कर सकते हैं. एक-दूसरे के भविष्य के लक्ष्यों को लेकर खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में और भी गहराई आएगी.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. मानसिक एकाग्रता और नई सोच बढ़ाने के लिए कम से कम 11 बार 'ॐ' का जाप करें. साथ ही, किसी जरूरतमंद बच्चे को तकनीकी शिक्षा से जुड़ी कोई किताब या सामग्री दान करें.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में बच्चों के साथ समय बिताने से आपको अपार आनंद और मानसिक शांति मिलेगी. उनके साथ खेलने या उनकी नई सोच को समझने से आपका मन बहुत हल्का होगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक और प्रसन्न रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में आपके दिए गए नवीन और रचनात्मक सुझावों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाएगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी. व्यापार में पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक या ऑटोमेशन को अपनाने से लाभ के नए द्वार खुलेंगे और खर्चों में कमी आएगी.
- करियर और शिक्षा: तकनीकी, वैज्ञानिक, डिजिटल, स्टार्टअप या रिसर्च क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ और उत्पादक है. आज आपकी नई सोच और प्रयोग करने की अनूठी क्षमता आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाएगी. मित्रों के साथ मिलकर कोई नवाचार आधारित योजना शुरू कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य: आज आप दिमागी रूप से बहुत तेज और सक्रिय रहेंगे. हालांकि, लंबे समय तक लैपटॉप या स्क्रीन के सामने काम करने से आंखों में थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आंखों को आराम जरूर दें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार और नौकरी में आए नवाचार से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. तकनीक या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े निवेश से शानदार मुनाफा मिलने की संभावना है. आज आप अपनी बचत को बढ़ाने का बेहतरीन प्लान बना सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नया और अनोखा प्लान कर सकते हैं. एक-दूसरे के भविष्य के लक्ष्यों को लेकर खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में और भी गहराई आएगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: फिरोजी हरा
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. मानसिक एकाग्रता और नई सोच बढ़ाने के लिए कम से कम 11 बार 'ॐ' का जाप करें. साथ ही, किसी जरूरतमंद बच्चे को तकनीकी शिक्षा से जुड़ी कोई किताब या सामग्री दान करें.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बेहद खास और अनुकूल रहेगा. आपकी अंदरूनी संवेदनशीलता के कारण घर का माहौल काफी सकारात्मक और प्रसन्न रहेगा. परिवार में पुराने रिश्तों में जो कुछ दूरियां या ठंडापन आ गया था, आज उनमें फिर से गहरी आत्मीयता और प्यार बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी निर्णय क्षमता काफी मजबूत और स्पष्ट रहेगी. नौकरी में यदि आप किसी सहकर्मी की सहायता करते हैं, तो आपको कार्यस्थल पर विशेष सम्मान और प्रशंसा प्राप्त होगी. व्यापार में ग्राहकों की आवश्यकताओं और उनकी मानसिकता को गहराई से समझकर बनाई गई कोई भी नई रणनीति दीर्घकालिक लाभदायक सिद्ध होगी. आपके लिए बड़े ऑर्डर या प्रमोशन के योग बन रहे हैं.
- करियर और शिक्षा: साहित्य, संगीत, चिकित्सा, योग, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद शानदार है. इन क्षेत्रों में काम कर रहे छात्रों और पेशेवरों को कोई नई उपलब्धि या बड़ी सफलता हाथ लग सकती है. आपकी संवेदनशीलता आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका मानसिक स्वास्थ्य काफी बेहतर रहेगा. योग और ध्यान के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ पाएंगे. तनाव पूरी तरह से दूर रहेगा और दिन का अंत शांति से होगा, बस अपनी भावनाओं को संयमित रखें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में लाभदायक रणनीतियों और नौकरी में मिले सम्मान के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज आपके पास धन संबंधी निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होगी. गलत खर्चों से बचें. निवेश के लिए यह समय उत्तम है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन में आपकी संवेदनशीलता जादू की तरह काम करेगी. पुराने झगड़ों को भुलाकर आप दोनों के बीच फिर से प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी, जिससे रिश्ता मजबूत होगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह उठकर किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, इससे दिन और भी लाभदायक होगा.
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