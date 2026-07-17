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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा को इस मंत्र के साथ लगाएं यह खास भोग, दूर होगी आर्थिक तंगी

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा को इस मंत्र के साथ लगाएं यह खास भोग, दूर होगी आर्थिक तंगी

Gupt Navratri Day 3: आज माँ चंद्रघंटा की पूजा से दूर होगी आर्थिक तंगी. जानें दिव्य शक्तियों को जागृत करने वाला चमत्कारी मंत्र, पूजा विधि और देवी का यह खास प्रिय भोग.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 17 Jul 2026 06:30 AM (IST)
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Gupt Navratri Day 3: आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है. तंत्र साधना, मंत्र सिद्धि और सोई हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के लिए गुप्त नवरात्रि के नौ दिन बेहद चमत्कारी माने जाते हैं. आज तृतीया तिथि पर माँ दुर्गा के अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप 'माँ चंद्रघंटा' की पूजा की जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज के दिन एक विशेष मंत्र का जाप और देवी को उनका प्रिय भोग लगाने से जीवन की बड़ी से बड़ी आर्थिक तंगी चुटकियों में दूर हो सकती है.

आइए जानते हैं आज पूजा का सही नियम, मंत्र और धन लाभ का वो महाउपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है.

अलौकिक शक्तियों की देवी हैं माँ चंद्रघंटा 

माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और दिव्य है. इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र (आधा चांद) सुशोभित है, जिससे इनका यह नाम पड़ा. सिंह पर सवार देवी की 10 भुजाएं हैं, जो दुष्टों का नाश करने वाले अस्त्र-शस्त्रों से सजी हैं. मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी साधना करने से साधक के भीतर का भय समाप्त होता है और मणिपुर चक्र जागृत होता है.

आर्थिक संकट दूर करने के लिए आज लगाएं 'यह खास भोग' 

आप लंबे समय से कर्ज, व्यापार में घाटा या पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. आज माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए ये चीजें अर्पित करें:

केसर युक्त मखाने की खीर: माँ चंद्रघंटा को गाय के दूध से बनी सफेद मिठाइयां या खीर बेहद प्रिय हैं. आज केसर डालकर बनाई गई मखाने की खीर का भोग लगाने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे रुका हुआ धन वापस मिलता है.

शहद (Honey) का भोग: कार्यों में आ रही रुकावटों और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आज देवी को शहद का भोग लगाना न भूलें.

दिव्य ऊर्जा की जागृति के लिए आज करें इस मंत्र का जाप 

गुप्त नवरात्रि में मानसिक जाप (मन ही मन बिना आवाज किए) का फल हजार गुना अधिक मिलता है. आज पूजा के समय लाल या पीले रंग के आसन पर बैठकर इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें:

  • कल्याणकारी मंत्र: पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघण्टेति विश्रुता॥
  • त्वरित फल के लिए सरल मंत्र: ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः॥

माँ चंद्रघंटा की सरल पूजा विधि: 

स्नान और संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र (लाल या पीले रंग के) धारण करें.

पूजन शुरुआत: सबसे पहले कलश देवता, भगवान गणेश और अखंड ज्योति को प्रणाम करें.

श्रृंगार: माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा को गंगाजल से पवित्र कर अक्षत, सिंदूर, कुमकुम और लाल रंग के फूल (विशेषकर कमल या गुलाब) अर्पित करें.

भोग और धूप: देवी को दूध से बनी मिठाई या शहद का भोग लगाएं. धूप-दीप जलाकर ऊपर दिए गए मंत्र का शांत मन से जाप करें.

आरती: पूजा के अंत में कपूर जलाकर माँ चंद्रघंटा की आरती गाएं और अपनी मनोकामना कहें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 17 Jul 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Durga Puja Navratri Day 3 Maa Chandraghanta Gupt Navratri 2026
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