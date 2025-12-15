हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Saphala Ekadashi 2025 Vrat Parana: सफला एकादशी व्रत आज, जानें कल कितने बजे होगा पारण

Saphala Ekadashi 2025 Vrat Parana: सफला एकादशी व्रत आज, जानें कल कितने बजे होगा पारण

Saphala Ekadashi 2025 Vrat Parana: सफला एकादशी का व्रत आज 15 दिसंबर 2025 को है. हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इस व्रत को उत्तम माना गया है. जानें 16 दिसंबर को व्रत का पारण कितने बजे तक किया जाएगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

Saphala Ekadashi 2025 Vrat Parana: सफला एकादशी का व्रत पंचांग के मुताबिक हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होगी. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की उपासना और हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बेहद खास मानी जाती है.

सफला एकादशी का व्रत ना सिर्फ पूजा-पाठ और व्रत से जुड़ा है, बल्कि यह व्रत संयम, श्रद्धा, आत्मिक शुद्धता और आध्यात्मिक अनुशासन का भी प्रतीक है. सफला एकादशी व्रत से भक्तों को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है और पापों का नाश होता है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए.

इस वर्ष सफला एकादशी का व्रत आज सोमवार 15 दिसंबर 2025 को है. एकादशी व्रत के अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है. विधि पूर्वक और सही मुहूर्त में पारण न करने से एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है. इसलिए यह जान लीजिए कि सफला एकादशी व्रत का कैसे और पारण कितने बजे किया जाएगा.

सफला एकादशी व्रत 2025 पारण मुहूर्त 

  • एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में करने का विधान है. इस प्रकार 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 16 दिसंबर को व्रत का पारण किया जाएगा.
  • 16 दिसंबर को पारण के लिए सुबह 07 बजकर 07 मिनट से सुबह 09 बजकर 11 मिनट तक का समय रहेगा. इस मुहूर्त में व्रतधारी पारण कर लें.
  • इस बात का ध्यान रखें कि पारण करने से पहले स्नानादि कर सूर्य देव को जल अर्पित करें, भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दें. इसके बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं.
  • पारण के दिन भी चावल जरूर खाना चाहिए. लेकिन मांसाहार भोजन ग्रहण न करें. पूरे दिन सात्विक भोजन की ग्रहण करें.

ये भी पढ़ें: Saphala Ekadashi 2025 Upay: सफला एकादशी है भाग्य उदय का दिन, जरूर करें ये धार्मिक उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 15 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Ekadashi Vrat Parana Saphala Ekadashi Vrat Saphala Ekadashi 2025 Saphala Ekadashi 2025 Vrat Parana
