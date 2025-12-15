Saphala Ekadashi 2025 Vrat Parana: सफला एकादशी व्रत आज, जानें कल कितने बजे होगा पारण

Saphala Ekadashi 2025 Vrat Parana: सफला एकादशी का व्रत पंचांग के मुताबिक हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होगी. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की उपासना और हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बेहद खास मानी जाती है.

सफला एकादशी का व्रत ना सिर्फ पूजा-पाठ और व्रत से जुड़ा है, बल्कि यह व्रत संयम, श्रद्धा, आत्मिक शुद्धता और आध्यात्मिक अनुशासन का भी प्रतीक है. सफला एकादशी व्रत से भक्तों को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है और पापों का नाश होता है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए.

इस वर्ष सफला एकादशी का व्रत आज सोमवार 15 दिसंबर 2025 को है. एकादशी व्रत के अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है. विधि पूर्वक और सही मुहूर्त में पारण न करने से एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है. इसलिए यह जान लीजिए कि सफला एकादशी व्रत का कैसे और पारण कितने बजे किया जाएगा.

सफला एकादशी व्रत 2025 पारण मुहूर्त