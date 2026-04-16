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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSai Baba Puja: साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार का दिन क्यों सबसे शुभ, ऐसे करें पूजा

Sai Baba Puja: साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार का दिन क्यों सबसे शुभ, ऐसे करें पूजा

Sai Baba Puja: साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार का दिन शुभ होता है. इस दिन शिरडी में भी साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली जाती है. आप गुरुवार के दिन घर या मंदिर जाकर भी साईं बाबा की पूजा कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Apr 2026 08:49 AM (IST)
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Shirdi Sai Baba Puja: शिरडी के साईं बाबा सम्मानित आध्यात्मिक गुरुओं में एक हैं, जिन्होंने हमेशा प्रेम, करुणा और एकता का विनम्रतापूर्वक उपदेश दिया. उन्होंने हमेशा सभी धर्मों को एक ही स्रोत बताया. साईं के इन्हीं विचार और भावनाओं के कारण देश-दुनिया में विभिन्न धर्मों के लोग उनके अनुयायी बनें और साईं बाबा के कई मंदिर स्थापित किए गए.

साईं सबके आराध्य हैं. शिरडी साईं बाबा का सबसे प्रसिद्ध कथन ‘सबका मालिक एक’ सभी धर्मों के बीच एकता, सद्भावना और प्रेम का संदेश देता है. साईं के इस कथन का अर्थ है- ईश्वर एक है चाहे उसे ईश्वर कहो, अल्लाह कहो या भगवान.

साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार का दिन क्यों शुभ

वैसे तो आप प्रतिदिन साईं का पूजन कर सकते हैं. लेकिन विशेषकर साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है. इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि, गुरुवार का संबंध बृहस्पति देव यानी देवताओं के गुरु से है. गुरुवार के दिन को ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. साईं बाबा को भी आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप माना जाता है. क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच प्रेम, दया और सेवा भाव का संदेश दिया. इसलिए गुरुवार को उनकी पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है.

गुरुवार को निकलती है साईं बाबा की पालकी

शिरडी में भी हर गुरुवार को साईं बाबा की विशेष पूजा की जाती है और पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं. पालकी यात्रा द्वारकामाई से साईं समाधि मंदिर तक जाती है. इस भव्य शोभायात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और सभी भजनों के साथ बाबा की मूर्ति को फूलों से सजी पालकी में ले जाते हैं. यह पालकी यात्रा साईं बाबा की भक्ति और उनके प्रति प्रेम का प्रतीक है.

कैसे करें साईं बाबा की पूजा (Sai Baba Puja Vidhi)

गुरुवार के दिन साईं बाबा की पूजा के लिए सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें. इस दिन पीले या हल्के रंग के कपड़े पहनें. अगर पर घर पर पूजा कर सकते हैं तो साईं बाबा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं. साईं बाबा को पीले फूल चढ़ाएं. आप श्रद्धापूर्वक बाबा को सात्विक खिचड़ी. हलवा, पूरी, मीठी खीर, बेसन के लड्डू, फल आदि का भोग लगा सकता है. इसके बाद साईं बाबा के मंत्र या 'ॐ साईं राम' का जाप करें और साईं चालीसा पढ़ें.

शिरडी वाले साईं बाबा (Shirdi Sai Baba)

महाराष्ट्र के परभणी ज़िले के पाथरी गांव को शिरडी के साईं बाबा का जन्मस्थल बताया जाता है. हालांकि इसका कोई प्रमाण न होने के कारण इस पर हमेशा ही लोगों का मतभेद रहा है. लेकिन यहां स्थानीय लोग मानते हैं कि, साईं का जन्म 1838 में इसी स्थान पर हुआ था. साईं बाबा का मूल नाम हरिभाऊ भुसारी था. आज देशभर में साईं बाबा के कई मंदिर है और भक्तों की उनके प्रति गहरी आस्था भी है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 16 Apr 2026 08:49 AM (IST)
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