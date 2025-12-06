हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मधनु साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते अहंकार से बचें! सीनियर्स से तालमेल बनाएं

धनु साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: इस हफ्ते अहंकार से बचें! सीनियर्स से तालमेल बनाएं

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sagittarius Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें ढील देने वाला नहीं है. अचानक जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दौड़ाती रहेगी. काम ज़्यादा, समय कम यही पूरे हफ्ते का दबाव रहेगा. व्यवहार में ज़रा सा भी अहंकार घुसा तो हालात तुरंत बिगड़ेंगे.

अगर किसी के साथ विवाद चल रहा है और बातचीत से हल निकल सकता है, तो अकड़ छोड़कर वही रास्ता अपनाओ, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होगा.

नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स और जूनियर्स दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है. किसी भी गलतफहमी को बढ़ने मत दो. नई नौकरी या अच्छी अवसर की तलाश कर रहे लोग अभी इंतजार ही करेंगे.

धनु साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में कुछ मुद्दों पर तनाव पैदा हो सकता है. खासकर तुम्हारा टोन और प्रतिक्रिया रिश्तों में खटास ला सकती है. इस हफ्ते खुद को विनम्र रखना ही समझदारी है. क्रोध में कही गई बात तुम्हें बाद में शर्मिंदा कर सकती है. परिवार का माहौल तभी संतुलित रहेगा जब तुम अपना रवैया नरम रखोगे.

धनु साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंध में उतावलापन तुम पर भारी पड़ सकता है. जल्दबाज़ी में कही या की गई बात रिश्ते में अनावश्यक दूरी पैदा करेगी. पार्टनर क्या कह रहा है, इसे समझकर चलो. शादीशुदा लोगों को भी व्यवहार में स्थिरता रखनी होगी, नहीं तो छोटी बात बड़ा विवाद बन जाएगी.

धनु साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

बिजनेस में सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ कामों में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. बाजार में चल रहे दबाव या लंबित काम तुम्हें व्यस्त रखेंगे. किसी क्लाइंट या पार्टनर के साथ बातचीत से हल निकल सकता है बशर्ते तुम जिद छोड़ दो. गलतफहमी या रुखा व्यवहार तुम्हारी ही प्रगति रोक देगा.

धनु साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वाले लोग इस हफ्ते काम के बोझ से बच नहीं पाएंगे. समय प्रबंधन खराब किया तो स्थिति हाथ से फिसल जाएगी. सीनियर्स के साथ लहजे को लेकर सावधान रहो और टीम के साथ सहयोगी रवैया दिखाओ. नई नौकरी की उम्मीद में बैठे हो तो अभी धैर्य ही एकमात्र विकल्प है.

धनु साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए हफ्ता मिक्स्ड है. करियर की दिशा को लेकर उलझन बनी रहेगी, और अवसर मिलते-मिलते रुक सकते हैं. किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में जल्दबाज़ी मत करो, नहीं तो गलत फैसला समस्या बढ़ा देगा. शांत रहकर फैसले लेना ही सही होगा.

धनु साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. न कोई बड़ा फायदा, न कोई बड़ी हानि. लेकिन गलत व्यवहार या असावधान बातचीत की वजह से कुछ अवसर हाथ से निकल सकते हैं. खर्चों में संतुलन रखोगे तो हफ्ता बिना दिक्कत निकल जाएगा.

धनु साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

बेहतर बने रहने के लिए तनाव कम करना पड़ेगा. जिम्मेदारियों का दबाव सिर पर चढ़ सकता है, जिससे मानसिक थकान बढ़ेगी. नींद और रूटीन खराब करोगे तो ऊर्जा तेजी से गिर जाएगी. खुद को ओवरलोड मत करो.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Rashifal

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

इस सप्ताह अचानक जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से दबाव महसूस होगा। काम ज्यादा और समय कम होने की स्थिति बनी रहेगी।

पारिवारिक रिश्तों में खटास से बचने के लिए क्या करें?

परिवार में कुछ मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। अपने व्यवहार में विनम्रता रखें और क्रोध में कही गई बातों से बचें, तभी माहौल संतुलित रहेगा।

प्रेम संबंधों में उतावलेपन का क्या नतीजा हो सकता है?

प्रेम संबंध में जल्दबाजी करने से रिश्ते में दूरी आ सकती है। पार्टनर की बातों को समझकर चलें और शादीशुदा लोगों को अपने व्यवहार में स्थिरता बनाए रखनी होगी।

क्या नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा है?

नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स और जूनियर्स के साथ तालमेल बिठाना होगा। गलतफहमी को बढ़ने से रोकें और नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है।

आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, न कोई बड़ा फायदा होगा और न ही कोई बड़ी हानि। गलत व्यवहार से कुछ अवसर हाथ से निकल सकते हैं।

Embed widget