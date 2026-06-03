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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म30 सेकंड का वीडियो और 24 घंटे का स्टेटस: जानिए कैसे अनजाने में बिखर रही है आपके घर की सुख-शांति

30 सेकंड का वीडियो और 24 घंटे का स्टेटस: जानिए कैसे अनजाने में बिखर रही है आपके घर की सुख-शांति

Modern Life, Ancient Wisdom: क्या सोशल मीडिया की रील्स आपके रिश्ते में खामोश दूरी पैदा कर रही हैं? जानें ओशो, सनातन दृष्टि और मनोविज्ञान क्या कहते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Jun 2026 06:18 PM (IST)
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Modern Life, Ancient Wisdom: अद्वैतं सुखदुःखयोर्नुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्...यह प्रसिद्ध श्लोक महाकवि भवभूति रचित 'उत्तररामचरितम्' का है, जिसका अर्थ है वह रिश्ता जो सुख और दुःख दोनों में समान रहे और हर अवस्था में एक-दूसरे का पूरक बने, वही सच्चा दाम्पत्य है. लेकिन क्या आज की डिजिटल चकाचौंध इस 'अद्वैत' को सुरक्षित रहने दे रही है?

नोएडा और मुंबई के फ्लैट्स की अनकही कहानी: अंकित और सान्या

नोएडा के सेक्टर-75 की एक हाई-राइज सोसाइटी में रहने वाले अंकित और सान्या (दोनों काल्पनिक नाम) की कहानी आज हर दूसरे मेट्रो कपल की हकीकत है. अंकित ऑफिस के भारी तनाव, डेडलाइन और नोएडा-दिल्ली के ट्रैफिक से थका-हारा घर लौटता है.

30 सेकंड का वीडियो और 24 घंटे का स्टेटस: जानिए कैसे अनजाने में बिखर रही है आपके घर की सुख-शांति

वह चाहता है कि घर पर उसे थोड़ा मानसिक सुकून मिले. दूसरी ओर, सान्या अपनी थकान मिटाने के लिए फोन स्क्रॉल कर रही है. तभी स्क्रीन पर एक 'परफेक्ट कपल' की रील आती है, जिसमें पति अपनी पत्नी के लिए 'डायमंड रिंग' दे रहा है.

सान्या वह रील तुरंत अंकित को फॉरवर्ड कर देती है. बिना एक शब्द बोले, अंकित के मन में 'नाकामी' और सान्या के मन में 'असंतोष' का बीज बो दिया जाता है. यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक हमला है.

संवाद की जगह 'स्टेटस वॉर': जब खामोशी पार्टनर को चुभने लगे

आजकल कपल्स में एक और खतरनाक ट्रेंड है, सीधे बात करने के बजाय 'स्टेटस' या 'स्टोरी' के जरिए वार करना. मुंबई के अंधेरी में रहने वाले रोहन और प्रिया के बीच जब कोई अनबन होती है, तो प्रिया रोहन से बात करने के बजाय व्हाट्सएप पर एक उदास शायरी या 'अकेले रहना ही बेहतर है' वाला कोट स्टेटस पर लगा देती है.

मनोवैज्ञानिक इसे 'साइलेंट ट्रीटमेंट' का डिजिटल वर्जन मानते हैं. प्रसिद्ध रिसर्चर (Researcher) डॉ. जॉन गॉटमैन कहते हैं कि यह व्यवहार रिश्ते में 'पत्थर की दीवार' (Stonewalling) खड़ी करने जैसा है. आप बगल में बैठे पार्टनर से बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया को एक स्टेटस के जरिए अपनी नाराजगी का 'सिग्नल' दे रहे हैं. यह आदत पार्टनर को हर वक्त एक अपराधी जैसा महसूस कराती है.

खामोशी का वो धीमा जहर: जो जिंदादिली का 'अंतिम संस्कार' कर देता है

लगातार होने वाली यह डिजिटल तुलना किसी भी पार्टनर को अंदर से तोड़ सकती है. अंकित जैसा व्यक्ति, जो घर की EMI और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा है, जब बार-बार इन 'डिजिटल पैमानों' पर खुद को कमतर पाता है, तो वह 'चुप' रहने को ही अपनी ढाल बना लेता है.

वह घर की शांति के लिए शांत तो हो जाता है, लेकिन यह शांति सुकून की नहीं, बल्कि उस 'धीमे जहर' की होती है जो उसकी स्वाभाविकता (Naturalness) को खत्म कर रहा है.

अनजाने में भेजा गया एक रील का ताना या एक तीखा स्टेटस, उसके भीतर के उस खुशमिजाज इंसान का 'अंतिम संस्कार' कर देता है जो कभी चंचल हुआ करता था. वह चाहकर भी वह जिंदादिली नहीं दिखा पाता, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि इसकी जड़ें उस छोटी सी स्क्रीन में छिपी हैं.

ओशो का कड़वा सच: जो वफादार है, वो शायद 'फिल्मी' न हो

ओशो ने प्रेम के मनोविज्ञान पर बात करते हुए एक बड़ी गहरी बात कही थी 'जो व्यक्ति स्थिर और वफादार (Loyal) है, वह शायद उतना 'फिल्मी' या 'रोमांटिक' न दिखे.' इसका कारण यह है कि उसकी ऊर्जा प्रदर्शन (Performance) में नहीं, बल्कि रिश्ते को सुरक्षा और जड़ें देने में लगती है.

रील में दिखने वाला अत्यधिक रोमांस अक्सर सिर्फ एक 'प्रोडक्ट' होता है, हकीकत नहीं. जब हम रील की तुलना अपने वास्तविक पार्टनर से करते हैं, तो हम अनजाने में उनकी उस वफादारी और स्थिरता का अपमान कर बैठते हैं जो किसी भी वायरल वीडियो से कहीं ज्यादा कीमती है.

'अर्धनारीश्वर' का मूल संदेश और सात्विक संवाद

सनातन धर्म में पति-पत्नी के रिश्ते को 'शिव और शक्ति' की तरह पूरक माना गया है. महाकवि कालिदास ने लिखा है कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये. जैसे शब्द और उसका अर्थ अलग नहीं हो सकते, वैसे ही पति-पत्नी को एक-दूसरे के संघर्षों से जुड़ा होना चाहिए.

रील देखकर पार्टनर में 'परफेक्शन' तलाशना इसी पवित्र स्वीकार्यता (Acceptance) के विरुद्ध है. श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन से सीधा संवाद किया था, संकेतों में नहीं. आधुनिक रिश्तों में भी 'सात्विक संवाद' का मतलब है, मोबाइल के पीछे छिपने के बजाय आमने-सामने बैठकर मन की बात कहना.

24 घंटे का नियम अपनाएं

रिश्तों को बचाने के लिए '24 घंटे का नियम' अपनाएं. अगर कोई रील देखकर या स्टेटस पढ़कर पार्टनर के प्रति असंतोष महसूस हो, तो तुरंत रिएक्ट न करें, 24 घंटे रुकें. आप देखेंगे कि वह गुस्सा सिर्फ एक एल्गोरिदम का असर था.

गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है 'धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी. आपद काल परिखिअहिं चारी॥' संकट में ही धैर्य और साथी की असली पहचान होती है. फोन की स्क्रीन बंद करें और पार्टनर के संघर्षों को सम्मान दें.

रील और स्टेटस तो खत्म हो जाएंगे, पर उम्र भर का साथ उसी इंसान का मिलेगा जिसे आप आज डिजिटल दुनिया के चक्कर में अनजाने में खो रहे हैं.

FAQ

Q. क्या इंस्टाग्राम रील्स रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती हैं?
हां, यदि लगातार तुलना की जाए तो अपेक्षाएं और असंतोष बढ़ सकते हैं.

Q. सोशल मीडिया रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है?
यह अवास्तविक मानक और तुलना पैदा कर सकता है जिससे संवाद प्रभावित होता है.

Q. 24 घंटे का नियम क्या है?
किसी रील या पोस्ट से प्रभावित होकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 24 घंटे इंतजार करना.

Q. क्या केवल पुरुष ही इससे प्रभावित होते हैं?
नहीं, पुरुष और महिलाएं दोनों तुलना और डिजिटल दबाव का अनुभव कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Tulsi: दुनिया झुक रही है 'श्यामा' के आगे...आखिर क्यों मुस्लिम देशों में मच गई है भारतीय तुलसी की धूम?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jun 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
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