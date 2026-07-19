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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMilk Boiling: क्या आपके घर में भी बार-बार उबलकर गिर जाता है दूध? जानिए शुभ है या अशुभ

Milk Boiling: क्या आपके घर में भी बार-बार उबलकर गिर जाता है दूध? जानिए शुभ है या अशुभ

Milk Boiling Sign: क्या घर में बार-बार दूध उबलकर गिरना शुभ होता है या अशुभ? जानिए धर्म शास्त्र, ज्योतिषीय मान्यताओं और ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार इसका क्या महत्व माना जाता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 19 Jul 2026 11:45 AM (IST)
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Milk Boiling Sign: रसोई में दूध का उबलकर बाहर आ जाना एक सामान्य घरेलू घटना है. लेकिन जब ऐसा बार-बार होने लगे, तो कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या इसका कोई धार्मिक या ज्योतिषीय महत्व भी है? सनातन परंपरा में दूध को पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है. इसलिए दूध से जुड़ी घटनाओं को लेकर कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं.

हालांकि यह समझना जरूरी है कि दूध का उबलकर गिरना अक्सर गैस की आंच, बर्तन या ध्यान न देने जैसी सामान्य वजहों से भी होता है. धर्म शास्त्र और ज्योतिष में इससे जुड़ी कुछ पारंपरिक मान्यताएं जरूर बताई गई हैं, जिन्हें आस्था के रूप में देखा जाता है.

धर्म शास्त्र में क्या माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दूध शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है. यदि किसी शुभ अवसर, गृह प्रवेश या विशेष पूजा के समय दूध उफनकर ऊपर आता है, तो कई परंपराओं में इसे शुभ माना जाता है. इसी वजह से नए घर में प्रवेश के समय दूध उबालने की परंपरा भी प्रचलित है.

वहीं यदि बिना किसी कारण बार-बार दूध गिरने लगे, तो कुछ लोक मान्यताओं में इसे सावधानी बरतने या घर के कार्यों पर अधिक ध्यान देने का संकेत माना जाता है. हालांकि इसका उल्लेख सभी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता.

ज्योतिषीय दृष्टि से क्या संकेत माना जाता है?

ज्योतिष में दूध का संबंध मुख्य रूप से चंद्रमा से माना जाता है. चंद्रमा मन, शांति, परिवार और मातृत्व का कारक ग्रह माना जाता है.

कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यदि घर में बार-बार दूध गिरने जैसी घटनाएं हो रही हों, तो इसे पारिवारिक तनाव, मानसिक व्यस्तता या घर के वातावरण पर ध्यान देने की याद दिलाने वाले प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है. यह कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, किसी एक घटना के आधार पर शुभ या अशुभ परिणाम तय नहीं किए जा सकते. वे कहती हैं कि दूध का बार-बार उबलकर गिरना अधिकतर एक सामान्य घरेलू घटना होती है.

यदि कोई व्यक्ति इसे धार्मिक संकेत के रूप में देखता है, तो उसे घबराने के बजाय अपने घर के वातावरण, दिनचर्या और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना चाहिए. किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी कुंडली और परिस्थितियों का विश्लेषण आवश्यक होता है.

क्या इसे अशुभ मानकर डरना चाहिए?

नहीं. धर्म शास्त्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि दूध गिरने से कोई निश्चित अनिष्ट हो जाएगा. कई बार लोग लोक मान्यताओं को शास्त्रीय नियम समझ लेते हैं. इसलिए ऐसी घटनाओं को अंधविश्वास का आधार बनाने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बेहतर माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या करें?

  • रसोई और पूजा स्थान को साफ रखें.
  • सोमवार को भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें (धार्मिक आस्था के अनुसार).
  • चंद्रमा से जुड़े मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें.
  • घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखें.
  • भोजन और अन्न का सम्मान करें तथा अनावश्यक बर्बादी से बचें.

ध्यान रखने वाली बात

यदि दूध बार-बार उबलकर गिर रहा है, तो सबसे पहले उसके व्यावहारिक कारण देखें जैसे तेज आंच, छोटा बर्तन या ध्यान भटकना. धार्मिक मान्यताओं को जीवन में सकारात्मकता और आत्मचिंतन का माध्यम माना जा सकता है, लेकिन उन्हें हर घटना का निश्चित कारण नहीं समझना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 19 Jul 2026 11:45 AM (IST)
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