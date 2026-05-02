मिथुन राशि के लिए दिन एक्टिव और सोशल रहने वाला है. नए आइडिया आ सकते हैं और दोस्तों से बातचीत से नई दिशा मिल सकती है.
Rashifal 3 May 2026: वृषभ, कर्क सहित 5 राशियों के सितारे रहेंगे बुलंद, भाग्य का मिलेगा साथ, जानें मेष-मीन राशिफल
Rashifal 3 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.
Rashifal: 03 मई 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि द्वितीया रात्रि 12 बजकर 58 मिनट तक रहेगा,तृतीया तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए भागदौड़ भरा जरूर रहेगा, लेकिन इसी भागदौड़ में आपको नए मौके भी मिलेंगे. सुबह से ही दिमाग में कई प्लान चलेंगे और आप हर काम को जल्दी-जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे. ध्यान रखें कि जल्दबाजी में छोटी गलतियां न हो जाएं. किसी पुराने काम को दोबारा उठाने का मन बनेगा और उसमें प्रोग्रेस भी दिखेगी. लोग आपकी एनर्जी और काम करने के तरीके से प्रभावित होंगे. शाम तक आपको अपने प्रयासों का अच्छा रिजल्ट मिलता नजर आएगा और मन संतुष्ट रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर हल्की बहस हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से उसे संभाल लेंगे. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत देखकर सीनियर्स खुश होंगे. बिजनेस में नया ऑर्डर या डील मिलने की संभावना है.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होगी, खासकर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. करियर में नई दिशा सोचने का समय है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से रखने की जरूरत है, वरना गलतफहमी हो सकती है.
- स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम जरूरी है.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: केसरिया
- उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें.
- आज क्या करें: किसी भी फैसले से पहले एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचें.
वृषभ राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की सप्तम भाव में संचरण करेंगेआज आप थोड़ा सुकून चाहते हैं और खुद के साथ समय बिताना पसंद करेंगे. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में होती जाएंगी. मन में चल रही उलझनों को सुलझाने का मौका मिलेगा. किसी करीबी से बातचीत आपको राहत दे सकती है. पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. शाम के समय आप खुद को ज्यादा रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करेंगे.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे. किसी पुराने मुद्दे का हल निकल सकता है.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन लापरवाही से बचना होगा. व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को ध्यान भटकने से बचना होगा. अगर आप फोकस बनाए रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, रिश्ते में समझदारी आएगी.
- स्वास्थ्य: गले या सर्दी-जुकाम से जुड़ी परेशानी हो सकती है, ठंडी चीजों से बचें.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: हल्का हरा
- उपाय: तुलसी में जल चढ़ाकर दीपक जलाएं.
- आज क्या करें: जल्दबाजी में पैसे से जुड़ा कोई निर्णय न लें.
मिथुन राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेंगेआज आपका दिन काफी एक्टिव और सोशल रहने वाला है. सुबह से ही आपका मन लोगों से जुड़ने और नई चीजें जानने का करेगा. कोई नया आइडिया दिमाग में आएगा, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. दिन के बीच में थोड़ी भागदौड़ हो सकती है, लेकिन आप उसे बोझ नहीं बल्कि एक्साइटमेंट की तरह लेंगे. दोस्तों या सहकर्मियों के साथ बातचीत आपके लिए नई दिशा खोल सकती है. शाम के समय आपको अपनी मेहनत और नेटवर्किंग का फायदा महसूस होगा और मन संतुष्ट रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत का माहौल अच्छा रहेगा, किसी पुराने मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो सकती है जिससे गलतफहमियां दूर होंगी. भाई-बहनों के साथ तालमेल बेहतर होगा और साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपके आइडिया को सराहा जाएगा और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा. बिजनेस में नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं, जिससे भविष्य के लिए अच्छे अवसर बनेंगे.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन काफी अच्छा है, नई चीजें जल्दी समझ आएंगी. जो लोग इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ बातचीत में मिठास बनी रहेगी, आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे. सिंगल लोगों के लिए नई शुरुआत के संकेत हैं.
- स्वास्थ्य: एनर्जी बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम करें.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: पीला
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें.
- आज क्या करें: नए लोगों से मिलने और सीखने के मौके को हाथ से न जाने दें.
कर्क राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेंगेआज आपका दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा रह सकता है. कुछ पुरानी यादें या अधूरी बातें आपके मन में आ सकती हैं, जिससे आप थोड़ा अंदर ही अंदर सोच में पड़ सकते हैं. हालांकि, परिवार और करीबी लोगों का साथ आपको संतुलन में बनाए रखेगा. काम में ध्यान लगाने से मन भी स्थिर होगा. दिन के अंत में आपको महसूस होगा कि आपने अपनी भावनाओं को अच्छे से संभाल लिया है और स्थिति पहले से बेहतर हो गई है.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सहयोगी रहेगा, किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए काफी मददगार साबित होगी. परिवार के साथ बैठकर समय बिताने से मन हल्का होगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच-विचार जरूरी है. बिजनेस में पुराने कनेक्शन से फायदा मिल सकता है.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों को रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर से अपनी भावनाएं शेयर करें, इससे रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी और गलतफहमियां दूर होंगी.
- स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या या अपच की शिकायत हो सकती है, इसलिए हल्का और संतुलित भोजन करें.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: सफेद
- उपाय: चावल या दूध का दान करें और माता-पिता का आशीर्वाद लें.
- आज क्या करें: अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन या प्रार्थना करें.
सिंह राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेंगेआज आप खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे और हर काम को पूरे जोश के साथ करेंगे. लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आएगी. किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार भी आ सकता है. चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे. दिन के अंत में आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में आपका सम्मान बढ़ेगा, परिवार के लोग आपकी राय को महत्व देंगे. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी अहम भूमिका रह सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. बिजनेस में लाभ की स्थिति बनेगी और नए अवसर सामने आएंगे.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी और आप दोनों एक-दूसरे के करीब आएंगे.
- स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: सुनहरा
- उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें और सुबह सूर्य को जल अर्पित करें.
- आज क्या करें: अपने आत्मविश्वास का सही दिशा में उपयोग करें और नए अवसरों को अपनाएं.
कन्या राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेंगेआज आप हर काम को बहुत ध्यान और समझदारी से करने की कोशिश करेंगे. छोटी-छोटी बातों पर फोकस करना आपकी ताकत है, लेकिन ज्यादा ओवरथिंक करने से बचना होगा. काम में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अंत में परिणाम आपके पक्ष में रहेगा. दिन के दौरान आप अपनी प्लानिंग को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे.
- पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी पुराने मुद्दे का हल निकल सकता है.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में सावधानी जरूरी है, छोटी गलती भी परेशानी खड़ी कर सकती है. ऑफिस में आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों को नियमित पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए दिन मेहनत का है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए समझदारी से काम लें और बात को बढ़ने न दें.
- स्वास्थ्य: थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लें.
- लकी अंक: 4
- लकी कलर: ग्रे
- उपाय: हरी सब्जियों का दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें.
- आज क्या करें: हर काम को प्लानिंग के साथ करें और जल्दबाजी से बचें.
तुला राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए संतुलन और समझदारी से फैसले लेने का है. सुबह से ही आपको ऐसा महसूस होगा कि कई चीजें एक साथ आपके ध्यान की मांग कर रही हैं, लेकिन आप अगर शांत दिमाग से काम लेंगे तो सब कुछ आसानी से मैनेज हो जाएगा. किसी पुराने काम या रिश्ते में चल रही उलझन धीरे-धीरे सुलझती हुई नजर आएगी. आप लोगों के बीच अपनी बात को बहुत ही सलीके से रखने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी इमेज भी मजबूत होगी. दिन के बीच में थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति काफी हल्की हो जाएगी.
- पारिवारिक जीवन: घर में माहौल सामान्य लेकिन सहयोगी रहेगा. किसी पारिवारिक फैसले में आपकी राय को महत्व मिलेगा और आप किसी बड़े सदस्य की मदद भी कर सकते हैं.
- व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में टीमवर्क का फायदा मिलेगा. अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें धीरे-धीरे प्रगति दिखेगी और सीनियर्स आपकी कोशिशों को नोटिस करेंगे.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन थोड़ा फोकस मांगने वाला है. मन भटक सकता है, लेकिन अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें, छोटी गलतफहमियों को समय रहते खत्म करना बेहतर रहेगा. रिश्ते में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें और हल्की एक्सरसाइज करें.
- लकी अंक: 7
- लकी कलर: हल्का नीला
- उपाय: माता लक्ष्मी के सामने सफेद फूल अर्पित करें और घर में साफ-सफाई बनाए रखें.
- आज क्या करें: किसी भी स्थिति में जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय को बैलेंस करके लें.
वृश्चिक राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेंगे.आज आपका मन थोड़ा गहराई में सोचने वाला रहेगा और आप हर चीज के पीछे का कारण समझने की कोशिश करेंगे. किसी पुराने अनुभव से जुड़ी बात अचानक सामने आ सकती है, जिससे आप थोड़ी देर के लिए भावुक हो सकते हैं. लेकिन यही सोच आपको आगे बढ़ने की दिशा भी देगी. कामकाज में आपका फोकस बढ़ेगा और आप अपने टारगेट को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगे. दिन के दौरान कुछ अप्रत्याशित बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे. शाम तक आपको लगेगा कि आप मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी बात को लेकर हल्की चर्चा हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से स्थिति को संभाल लेंगे. किसी करीबी सदस्य से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में अचानक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करेंगे. बिजनेस में किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलने के संकेत हैं.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन ध्यान और एकाग्रता का है. जो लोग रिसर्च या गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शक या सोच से बचना होगा, वरना गलतफहमी हो सकती है.
- स्वास्थ्य: नींद और आराम पर ध्यान देना जरूरी है, वरना सिर भारीपन या थकान महसूस हो सकती है.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: गहरा लाल
- उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें.
- आज क्या करें: हर बात को दिल पर लेने की बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं.
धनु राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेंगे आज आपका दिन काफी खुला और उत्साह से भरा रहेगा. आपको लगेगा कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी. किसी यात्रा या बाहर जाने का प्लान बन सकता है, जो आपके मन को ताजगी देगा. लोग आपकी सकारात्मक सोच से प्रभावित होंगे और आपसे सलाह भी ले सकते हैं. दिन के बीच में कुछ छोटे-छोटे काम आपको व्यस्त रखेंगे, लेकिन आप उन्हें एंजॉय करेंगे. शाम को आपको संतुष्टि का एहसास होगा कि आपने दिन का अच्छा उपयोग किया.
- पारिवारिक जीवन: घर में खुशी का माहौल रहेगा और किसी छोटे आयोजन या बातचीत से सभी के बीच नजदीकी बढ़ेगी.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके करियर को आगे ले जाएगी. बिजनेस में नए अवसर सामने आएंगे, जिन्हें समझदारी से अपनाना होगा.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन सीखने और समझने का है. नए विषयों में रुचि बढ़ेगी और आगे की योजना बनाने का समय मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, आप दोनों के बीच विश्वास और समझ और मजबूत होगी.
- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, लेकिन भागदौड़ के कारण पैरों में थकान हो सकती है.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: बैंगनी
- उपाय: पीले फल या मिठाई का दान करें.
- आज क्या करें: नए अवसरों को सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं.
मकर राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों से भरा रहेगा, लेकिन आप उन्हें पूरी गंभीरता के साथ निभाएंगे. आपको लगेगा कि काम थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन सब कुछ संभाल लेगा. धीरे-धीरे किए गए काम का अच्छा परिणाम मिलेगा और लोग आपकी स्थिरता की तारीफ करेंगे. किसी पुराने काम को पूरा करने का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे सफलतापूर्वक खत्म कर देंगे. दिन के अंत में आपको संतोष का अनुभव होगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में सामान्य लेकिन सहयोगपूर्ण माहौल रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की मदद करनी पड़ सकती है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन मेहनत अधिक करनी होगी. बिजनेस में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों को लगातार मेहनत करनी होगी. जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे अच्छा परिणाम मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में समझदारी और धैर्य रखना जरूरी होगा, छोटी बातों को बड़ा न बनाएं.
- स्वास्थ्य: शरीर में थकान या जकड़न महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: गहरा भूरा
- उपाय: शनिदेव के मंदिर जाएं.
- आज क्या करें: काम को अनुशासन और धैर्य के साथ पूरा करें.
कुंभ राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेंगेआज आपका दिमाग काफी तेज और क्रिएटिव रहेगा. आप नए आइडिया सोचेंगे और उन्हें लागू करने की इच्छा भी रखेंगे. दोस्तों या सहकर्मियों के साथ बातचीत से आपको कुछ नए रास्ते समझ में आ सकते हैं. दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन आप उसे सकारात्मक तरीके से लेंगे. अचानक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, जो आपके मूड को और बेहतर कर देगी.
- पारिवारिक जीवन: घर में हल्का-फुल्का और खुशहाल माहौल रहेगा. किसी सदस्य के साथ समय बिताने से रिश्तों में गर्माहट आएगी.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है. आपकी सोच और सुझावों को महत्व मिलेगा. बिजनेस में नई दिशा मिलने के संकेत हैं.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन इनोवेशन और नए आइडिया का है. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा, आप दोनों के बीच समझ और नजदीकी बढ़ेगी.
- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों पर असर पड़ सकता है.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: आसमानी नीला
- उपाय: जरूरतमंदों को पानी या कपड़े दान करें.
- आज क्या करें: अपने आइडियाज को सही दिशा में आगे बढ़ाएं.
मीन राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेंगेआज आप अपने भीतर की आवाज को ज्यादा महत्व देंगे और उसी के आधार पर फैसले लेने की कोशिश करेंगे. दिन भावनात्मक रूप से गहरा रह सकता है, लेकिन यही गहराई आपको सही दिशा भी दिखाएगी. किसी पुराने काम या योजना का परिणाम सामने आ सकता है, जिससे आपको संतोष मिलेगा. आप दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे रिश्तों में सुधार होगा. दिन के अंत तक मन काफी शांत और स्थिर महसूस करेगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. किसी करीबी की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी. किसी पुराने प्रयास का परिणाम आज मिल सकता है.
- करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है, पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा और समझ भी बेहतर होगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, पार्टनर के साथ विश्वास और मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में लें और खुद को रिलैक्स रखें.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: हल्का गुलाबी
- उपाय: मछलियों को आटा खिलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें.
- आज क्या करें: अपने दिल और दिमाग दोनों को संतुलन में रखकर निर्णय लें.
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