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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 18 April 2026: शुक्रादित्य योग इन 5 राशियों के स्टूडेंट्स को दिला सकता है कामयाबी ,जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Rashifal 18 April 2026: शुक्रादित्य योग इन 5 राशियों के स्टूडेंट्स को दिला सकता है कामयाबी ,जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Rashifal 18 April 2026: बैसाख शुक्ल प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 17 Apr 2026 05:00 PM (IST)
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Rashifal: आज 18 अप्रैल 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि प्रतिपदा दोपहर 03 बजकर 15 मिनट तक रहेगा,उपरांत द्वितीय तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि (Aries)

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे. आज का दिन मेष राशि वालों के लिए थोड़ा एक्टिव और भागदौड़ भरा रह सकता है. मन में कई तरह के विचार चलते रहेंगे जिससे निर्णय लेने में थोड़ी उलझन हो सकती है. लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में चीजें अपने आप संभलती नजर आएंगी. कोई पुरानी बात फिर से दिमाग में आ सकती है. परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. धैर्य से काम लेने पर फायदा होगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में कुछ नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. किसी सदस्य से बातचीत करते समय थोड़ा नरम रहना जरूरी होगा. पुराने मतभेद खत्म होने की संभावना है.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में अचानक दबाव बढ़ सकता है लेकिन आप संभाल लेंगे. नौकरी में मेहनत का पूरा फल धीरे-धीरे मिलेगा.
  • करियर तथा शिक्षा: छात्रों को फोकस बनाए रखना होगा वरना ध्यान भटक सकता है. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ा इमोशनल उतार-चढ़ाव रहेगा लेकिन समझदारी से सब ठीक हो जाएगा.
  • स्वास्थ्य: थकान और सिरदर्द की समस्या हो सकती है, आराम जरूरी है.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.
  • आज क्या करें: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

वृषभ राशि (Taurus)

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला रहेगा, लेकिन जो भी कदम उठाएंगे उसका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा. सुबह के समय थोड़ा आलस या मन में उलझन रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीजें साफ होती जाएंगी.

किसी पुराने काम का रिजल्ट या रुका हुआ फैसला आज सामने आ सकता है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा. परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभाल लेंगे. कुल मिलाकर दिन स्थिरता और धैर्य मांगता है.

  • पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत रहेगा लेकिन किसी छोटी बात को लेकर हल्की नोकझोंक हो सकती है. किसी बुजुर्ग की सलाह आज आपके काम आएगी. रिश्तों में अपनापन महसूस होगा लेकिन बातचीत में थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा और रुके हुए पैसे मिलने की संभावना बन रही है. नौकरी में सीनियर्स आपके काम को नोटिस करेंगे. कोई नया ऑफर भी सामने आ सकता है.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा ध्यान भटकाने वाला रहेगा लेकिन मेहनत का रिजल्ट देर से सही, अच्छा मिलेगा. करियर में स्थिरता की ओर कदम बढ़ेंगे.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में भरोसा मजबूत होगा लेकिन ज्यादा उम्मीदें न रखें. पार्टनर का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में समझ बढ़ेगी.
  • स्वास्थ्य: गले या हल्की सर्दी-जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है. दिनचर्या सही रखें.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी को खीर और सफेद मिठाई अर्पित करें.
  • आज क्या करें: जल्दबाजी में खर्च करने से बचें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन काफी एक्टिव और बदलावों से भरा रहेगा. सुबह से ही किसी नए काम की शुरुआत या अचानक जिम्मेदारी मिल सकती है.

आपका कम्युनिकेशन स्किल आज सबसे बड़ी ताकत रहेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. लेकिन एक साथ कई चीजों को संभालने की कोशिश थोड़ी थकान दे सकती है. दोस्तों या सोशल नेटवर्क से कोई अच्छी जानकारी मिल सकती है. दिन में कुछ अचानक फैसले भी लेने पड़ सकते हैं.

  • पारिवारिक जीवन: घर का माहौल हल्का और सामान्य रहेगा लेकिन किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है. किसी पुराने रिश्तेदार से बातचीत हो सकती है जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में तेजी आएगी और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. नौकरी में आपकी बातों का असर बढ़ेगा. टीम वर्क में आप लीड रोल निभा सकते हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है लेकिन फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. करियर में नई दिशा या अवसर मिलने के संकेत हैं.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में थोड़ा रोमांच और नई शुरुआत के संकेत हैं. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा लेकिन गलतफहमियों से बचें.
  • स्वास्थ्य: मानसिक थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है. भागादौड़ी से बचें. शरीर को आराम दें.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल और दीपक जलाएं.

आज क्या करें: एक साथ बहुत सारे काम हाथ में न लें.

कर्क राशि (Cancer)

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए भावनाओं से भरा रह सकता है. मन में कभी खुशी तो कभी हल्की बेचैनी महसूस होगी. परिवार और घर से जुड़ी बातें आज आपके लिए सबसे अहम रहेंगी. किसी पुराने मामले का समाधान मिलने की संभावना है जिससे मन हल्का होगा. कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी लेकिन मन थोड़ा इमोशनल हो सकता है. किसी करीबी से दिल की बात शेयर करने का मन करेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में अपनापन बढ़ेगा और किसी पुराने मतभेद का अंत हो सकता है. परिवार का सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी और स्थिरता बनी रहेगी. नौकरी में आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम हो सकता है लेकिन समझदारी से चीजें संभल जाएंगी. करियर में धैर्य रखना जरूरी है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनाएं ज्यादा हावी रहेंगी. पार्टनर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा लेकिन गलतफहमी से बचें.
  • स्वास्थ्य: नींद और मानसिक तनाव पर ध्यान देना जरूरी है. स्ट्रेस दूर करने के लिए किसी विश्वासी के साथ बातें शेयर करें.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: सफेद
  • उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.

सिंह राशि (Leo)

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे.आज सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और पहचान का दिन रहेगा. आपकी पर्सनैलिटी लोगों को आकर्षित करेगी और काम में आपकी राय को महत्व मिलेगा. कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया अवसर मिल सकता है. हालांकि अहंकार से बचना जरूरी होगा क्योंकि यही चीज रिश्तों में दूरी ला सकती है. दिन का दूसरा हिस्सा काफी अच्छा और फलदायक रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और प्रदर्शन अच्छा रहेगा. प्रमोशन या सराहना के संकेत हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ मिल सकता है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आकर्षण और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा. खाने पीने का ध्यान रखें. दिन बेहतर है.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: घमंड से दूर रहें.

कन्या राशि (Virgo)

आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में संचरण करेगे.आज कन्या राशि वालों के लिए दिन मेहनत और जिम्मेदारी से भरा रहेगा. काम का बोझ थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है लेकिन आप अपनी समझदारी से सब संभाल लेंगे. छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. दिन के अंत तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में सहयोग मिलेगा लेकिन कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. माहौल सामान्य रहेगा. घर के बड़ों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में व्यस्तता रहेगी और आपकी मेहनत का असर दिखेगा. नए अवसर मिल सकते हैं. बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिलेगा. नौकरी में बॉस से सराहना मिल सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन रहेगा लेकिन लगातार फोकस जरूरी है. आज सराहना मिलने की संभावना बन रही है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. अपने मन की बात पार्टनर से शेयर करें. आपसी विश्वास बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: थकान और तनाव हो सकता है. गर्मी में बाहर निकलने से पहले सावधानी जरूर बरतें. पानी अपने साथ रखेंद्ध
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: नीला
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
  • आज क्या करें: समय का सही उपयोग करें.

तुला राशि (Libra)

आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेगे.आज तुला राशि वालों के लिए संतुलन और समझदारी का दिन रहेगा. आप हर स्थिति को शांत दिमाग से संभालने की कोशिश करेंगे. किसी पुराने मामले में राहत मिलने की संभावना है. रिश्तों में सुधार होगा और काम में भी धीरे-धीरे स्थिरता आएगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में शांति और सहयोग बना रहेगा. किसी शुभ चर्चा का माहौल बन सकता है. आपकी प्यार बना रहेगा. बड़ों का अशीर्वाद मिलेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार होगा और नए अवसर मिल सकते हैं. रिस्क लेने से बचें. सोच समझ कर ही काम संबंधी निर्णय लें.
  • करियर तथा शिक्षा: नई दिशा मिलने के संकेत हैं. छात्र पढ़ाई पर फोकस करें. स्कूल-कॉलेज से मिल टास्क समय पर पूरा करने से सराहना मिलेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्ते मजबूत होंगे और भरोसा बढ़ेगा. पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं. क्वालिटी टाइम मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: आज आपका सामान्य रहेगा. नींद जरूरी पूरी करें. गर्मी के कारण परेशानी हो सकती है. पानी भरपूर पीएं.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: गुलाबी
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
  • आज क्या करें: बैलेंस बनाए रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अंदरूनी तौर पर काफी गहरा और सोच-विचार से भरा रहेगा. आप हर चीज को बहुत ध्यान से परखेंगे और किसी भी फैसले को लेने से पहले पूरी तरह सोचेंगे.

सुबह के समय मन थोड़ा भारी या गंभीर महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजों में स्पष्टता आती जाएगी. किसी पुराने मुद्दे का हल निकल सकता है जिससे मन हल्का होगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज मजबूत रहेगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. कामकाज में आप अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेंगे. कुल मिलाकर दिन आपको मानसिक रूप से थोड़ा व्यस्त लेकिन परिणाम के हिसाब से फायदेमंद रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में माहौल सामान्य रहेगा लेकिन किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है. आप अपनी समझदारी से स्थिति को शांत कर देंगे. परिवार के किसी सदस्य से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है और आप किसी की मदद भी कर सकते हैं.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और आप अपने टारगेट समय पर पूरे कर सकते हैं. नौकरी में आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा. किसी नए प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका अहम हो सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: करियर में स्थिरता के साथ धीरे-धीरे ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं. स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है लेकिन एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा. रिसर्च या डीप स्टडी करने वालों के लिए समय अनुकूल है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:M रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना होगा. पार्टनर के साथ ईमानदारी से बातचीत करने पर रिश्ते और मजबूत होंगे.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है, इसलिए खुद को रिलैक्स करना जरूरी है. नींद और पानी की मात्रा का ध्यान रखें.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: मैरून
  • उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • आज क्या करें: किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा दिल पर न लें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.आज धनु राशि वालों के लिए दिन काफी उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. आप खुद को पहले से ज्यादा एक्टिव और मोटिवेटेड महसूस करेंगे. कोई नया मौका या सूचना आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकती है.

दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बनने लगेंगी. यात्रा या किसी नए काम की शुरुआत के योग बन रहे हैं. आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. कुल मिलाकर यह दिन आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. किसी सदस्य से अच्छी बातचीत हो सकती है जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. नौकरी में आपके आइडिया को सराहा जाएगा. कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है जो भविष्य में लाभ देगी.
  • करियर तथा शिक्षा: करियर में ग्रोथ के संकेत मजबूत हैं. स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना बढ़ रही है. नई स्किल सीखने का मौका मिल सकता है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ताजगी और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ कोई अच्छा प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है. पानी और आराम का ध्यान रखें.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: पीला
  • उपाय: गुरु ग्रह को प्रणाम करें और पीले वस्त्र पहनें.
  • आज क्या करें: नए मौके को हाथ से जाने न दें.

मकर राशि (Capricorn)

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज मकर राशि वालों के लिए दिन मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. काम का दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है लेकिन आपकी स्थिर सोच और अनुशासन आपको हर स्थिति में आगे रखेगा.

सुबह से ही कुछ जरूरी काम आपके ध्यान की मांग करेंगे. धीरे-धीरे आप चीजों को कंट्रोल में लेते जाएंगे. किसी पुराने काम का रिजल्ट आज मिल सकता है जो आपके लिए राहत लेकर आएगा. दिन के अंत में संतोष महसूस होगा क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं लेकिन परिवार का सहयोग आपको मजबूत बनाएगा. किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है. रिश्तों में गंभीरता और समझ बनी रहेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में व्यस्तता रहेगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे. नौकरी में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: करियर में स्थिर प्रगति के संकेत हैं. स्टूडेंट्स के लिए दिन मेहनत वाला है लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा. लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. पार्टनर का सहयोग मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: थकान और कमर दर्द जैसी समस्या हो सकती है, आराम जरूरी है.
  • लकी अंक: 10
  • लकी कलर: भूरा
  • उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
  • आज क्या करें: काम को टालने की आदत से बचें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन क्रिएटिव और नए विचारों से भरा रहेगा. आपके दिमाग में कई नए आइडिया आएंगे जो भविष्य में फायदा दे सकते हैं. आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना की शुरुआत कर सकते हैं. दिन के बीच में कुछ अप्रत्याशित बदलाव भी हो सकते हैं लेकिन आप उन्हें आसानी से संभाल लेंगे. दोस्तों या सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. कुल मिलाकर दिन आपको आगे बढ़ने के नए रास्ते दिखाएगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में माहौल हल्का और सहयोगपूर्ण रहेगा. किसी सदस्य से बातचीत आपके लिए प्रेरणादायक हो सकती है. रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में नए आइडिया से फायदा होगा. नौकरी में आपकी क्रिएटिव सोच की तारीफ होगी. टीम वर्क में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
  • करियर तथा शिक्षा: करियर में नए अवसर मिलने के संकेत हैं. स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, खासकर रिसर्च और टेक्निकल फील्ड वालों के लिए.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ताजगी आएगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. नया रिश्ता बनने की संभावना है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक रूप से आप एक्टिव रहेंगे लेकिन नींद का ध्यान रखें.
  • लकी अंक: 11
  • लकी कलर: नीला
  • उपाय: गरीबों को पानी या भोजन दान करें.
  • आज क्या करें: नए विचारों को नजरअंदाज न करें.

मीन राशि (Pisces)

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेगे.आज मीन राशि वालों के लिए दिन शांत, भावनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. आपका मन काफी हल्का और क्रिएटिव रहेगा. आप किसी पुराने सपने या योजना पर दोबारा काम शुरू कर सकते हैं.

सुबह का समय थोड़ा सोच-विचार में निकल सकता है लेकिन दिन आगे बढ़ने पर परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आती जाएंगी. किसी करीबी से अच्छी बातचीत आपका मूड बेहतर करेगी. कामकाज में स्थिरता रहेगी और आप अपने टारगेट को आसानी से संभाल पाएंगे. कुल मिलाकर दिन आपको मानसिक शांति और संतुलन देने वाला रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में प्यार और अपनापन महसूस होगा. किसी पुराने रिश्ते में सुधार हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए सुकून देने वाला रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा. नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी. कोई नया अवसर धीरे-धीरे सामने आ सकता है.
  • करियर तथा शिक्षा: करियर में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं. स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, खासकर आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समझ और प्यार मजबूत होगा.
  • स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी लेकिन नींद पूरी करना जरूरी है. भोजन पर विशेष ध्यान दें. बाहर का खाना खाने से बचें.
  • लकी अंक: 12
  • लकी कलर: बैंगनी
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: शांति और धैर्य बनाए रखें

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 17 Apr 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Today's Horoscope 18 April 2026 Rashifal

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और उन्हें किस बात से बचना चाहिए?

कर्क राशि वालों का दिन भावनाओं से भरा रहेगा। उन्हें भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना चाहिए।

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