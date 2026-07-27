Kokila Vrat 2026: सुहागिन महिलाएं क्यों रखती हैं कोकिला व्रत? जानें पूजा विधि व महत्व

Kokila Vrat 2026: हिंदू धर्म में सावन महीने को भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है. सावन में कई व्रत और त्योहार आते हैं, जिनमें कोकिला व्रत का भी विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है. मान्यता है कि यह व्रत खासतौर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना से रखती हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कोकिला व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है. इस दिन श्रद्धा से व्रत रखकर शिव-पार्वती की पूजा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहने की कामना की जाती है.

कोकिला व्रत क्यों रखा जाता है?

पौराणिक मान्यताओं में कोकिला व्रत का संबंध माता पार्वती से बताया जाता है. मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. इसी कथा से इस व्रत को जोड़कर देखा जाता है.

सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की कामना से यह व्रत रखती हैं. वहीं अविवाहित कन्याएं भी मनचाहा जीवनसाथी पाने की इच्छा से इस व्रत को रखने की धार्मिक परंपरा मानती हैं.

कोकिला व्रत 2026 कब है?

कोकिला व्रत की तिथि क्षेत्रीय पंचांग और पूर्णिमांत-अमांत परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. इसलिए 2026 में व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार तिथि और पूजा का शुभ समय देखना चाहिए.

कोकिला व्रत की पूजा विधि

व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद घर के पूजा स्थान की सफाई करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें.

शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र, अक्षत, फूल और फल चढ़ाएं. माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करना भी कई परंपराओं में शुभ माना जाता है.

इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें. दिनभर व्रत रखने के बाद शाम के समय दोबारा पूजा और आरती की जा सकती है.

कोकिला व्रत में कोयल का क्या महत्व है?

कोकिला व्रत के नाम में ही कोकिला यानी कोयल का उल्लेख मिलता है. धार्मिक कथाओं में माता पार्वती के कोयल रूप से इस व्रत की कथा को जोड़ा जाता है. इसी वजह से कोकिला व्रत में कोयल का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है.

कुछ परंपराओं में इस दिन कोयल के दर्शन या उसका स्मरण शुभ माना जाता है. हालांकि, किसी पक्षी को परेशान करना या उसे पकड़ना धार्मिक रूप से उचित नहीं है.

सुहागिन महिलाओं के लिए क्यों खास है यह व्रत?

कोकिला व्रत को दांपत्य सुख से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है.

सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं. वहीं अविवाहित लड़कियां अच्छे जीवनसाथी की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकती हैं.

कोकिला व्रत में इन बातों का रखें ध्यान

व्रत के दौरान मन को शांत रखने और किसी से विवाद न करने की धार्मिक मान्यता है. पूजा में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. अपनी सेहत के अनुसार ही उपवास करें. अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, गर्भावस्था है या डॉक्टर ने उपवास से मना किया है, तो व्रत रखने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है.

क्या कहते हैं धार्मिक मत?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कोकिला व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का दिन है. इस दिन व्रत से ज्यादा महत्वपूर्ण श्रद्धा, संयम और अच्छे भाव को माना जाता है. पति-पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बनाए रखना भी इस व्रत की भावना से जुड़ा माना जाता है.

इसलिए व्रत के दौरान केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि परिवार में प्रेम, शांति और सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने पर भी ध्यान देना चाहिए.

FAQ

कोकिला व्रत किस भगवान को समर्पित है?

कोकिला व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है.

सुहागिन महिलाएं कोकिला व्रत क्यों रखती हैं?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना से यह व्रत रखती हैं.

क्या अविवाहित लड़कियां भी कोकिला व्रत रख सकती हैं?

हां, धार्मिक मान्यता के अनुसार अविवाहित कन्याएं अच्छे और मनचाहे जीवनसाथी की कामना से कोकिला व्रत रख सकती हैं.

कोकिला व्रत में किसकी पूजा की जाती है?

इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और उनके परिवार की श्रद्धा से पूजा की जाती है.

कोकिला व्रत में क्या चढ़ाना चाहिए?

भगवान शिव को जल, बेलपत्र, फूल, अक्षत और फल अर्पित किए जा सकते हैं. माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने की भी परंपरा है.

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