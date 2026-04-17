Weekly Love Horoscope 20 to 26 April 2026: इस सप्ताह प्रेम जीवन में भावनाओं की गहराई, रिश्तों में नई समझ और कई राशियों के लिए नए आरंभ के संकेत बन रहे हैं. कुछ लोगों के लिए यह समय पुराने रिश्तों को सुधारने का है, तो कुछ के लिए दिल के नए दरवाजे खुलने का. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से सभी राशियों का इस हफ्ते का लव राशिफल.

मेष राशि (Aries)

इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की पहले, दूसरे, तीसरे तथा अंतिम दिन चौथे भाव में रहेंगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को द्वादश भाव में उदय होंगे पहले भाव में सूर्य और शुक्र की युति रहेगी लेकिन 19 अप्रैल को शुक्र आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेंग.

इस सप्ताह मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में ऊर्जा, आकर्षण और उत्साह का नया प्रवाह देखने को मिलेगा.

पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और एक-दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलेगा.

किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान निकल सकता है जिससे रिश्ते में राहत महसूस होगी.

सिंगल लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन सकता है जो धीरे-धीरे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. हालांकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं इसलिए धैर्य जरूरी रहेगा.

अहंकार या गुस्से से रिश्तों में दूरी आ सकती है, इसे नियंत्रित करना आवश्यक होगा.

पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में स्पष्टता और भरोसा बढ़ेगा. सप्ताह के मध्य में रोमांस और समझदारी दोनों का संतुलन बेहतर होगा. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन में सकारात्मक और स्थिर बदलाव देखने को मिलेंगे.

शुभ नंबर: 3

शुभ रंग: चटख लाल

उपाय: सुबह उठकर सूर्य को गुड़ मिला जल अर्पित करें

वृषभ राशि (Taurus)

वृष राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की द्वादश, पहले ,दूसरे तथा अंतिम दिन तीसरे भाव में संचरण करेगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को एकादश भाव में उदय होंगे तथा शुक्र और सूर्य की युति द्वादश भाव में हुआ है 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में स्थिरता, भरोसा और भावनात्मक गहराई लेकर आएगा.

पार्टनर के साथ रिश्तों में समझ और अपनापन बढ़ेगा जिससे संबंध और मजबूत होंगे. जिनके बीच दूरी या गलतफहमियां थीं, उनमें धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा.

सिंगल लोगों के लिए किसी पुराने परिचित से भावनात्मक जुड़ाव बनने की संभावना है. रिश्तों में ईमानदारी और धैर्य इस समय सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे.

जिद या अत्यधिक अपेक्षाएं रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं इसलिए लचीलापन अपनाना जरूरी होगा.

पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा और आपका सहयोग करेगा.

सप्ताह के मध्य में रोमांटिक पल बढ़ेंगे और साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी.

परिवार का समर्थन भी प्रेम जीवन को मजबूती देगा. सप्ताह के अंत तक रिश्ता अधिक स्थिर, भरोसेमंद और गहरा हो जाएगा.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: पिस्ता ग्रीन

उपाय: घर में सुगंधित दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की एकादश, द्वादश,पहले तथा सप्ताह के अंतिम दिन दूसरे भाव में रहेंगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को दशम भाव में उदय होंगे तथा शुक्र और सूर्य की युति एकादश भाव में हुआ है 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संवाद, आकर्षण और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

पार्टनर के साथ बातचीत बढ़ेगी जिससे रिश्तों में नई ऊर्जा और ताजगी आएगी. छोटी-छोटी गलतफहमियां बढ़ने से पहले ही सुलझ जाएंगी, यदि आप स्पष्टता बनाए रखें.

सिंगल लोगों को सोशल मीडिया, मित्र मंडली या यात्रा के दौरान कोई खास व्यक्ति आकर्षित कर सकता है.

शुरुआत में यह आकर्षण हल्का रहेगा लेकिन धीरे-धीरे गहराई ले सकता है.

पार्टनर आपकी सोच और बातचीत के तरीके से प्रभावित रहेंगे. कभी-कभी असमंजस की स्थिति बनेगी लेकिन समय के साथ स्थिति साफ हो जाएगी.

सप्ताह के मध्य में रोमांटिक बातचीत या मुलाकात रिश्तों को नई दिशा दे सकती है.

हल्की नोकझोंक के बाद प्रेम और समझ दोनों में वृद्धि होगी. सप्ताह के अंत तक लव लाइफ अधिक संतुलित, स्पष्ट और सकारात्मक हो जाएगी.

शुभ नंबर: 5

शुभ रंग: टील ग्रीन

उपाय: बुधवार को हरी मूंग का दान करें

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की , दशम ,एकादश द्वादश तथा सप्ताह के अंतिम दिन पहले भाव में रहेंगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को नवम भाव में उदय होंगे तथा शुक्र और सूर्य की युति दशम भाव में हुआ है 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि की एकादश में संचरण करेगे.

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक गहराई, संवेदनशीलता और आत्मीयता से भरा रहेगा.

पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा. किसी पुरानी याद या भावनात्मक घटना से रिश्तों में फिर से गर्माहट आ सकती है.

सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा जो धीरे-धीरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल सकता है.

परिवार का सहयोग प्रेम जीवन को मजबूती देगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना जरूरी होगा.

छोटी बातों को लेकर मन में गलतफहमी न पालें. सप्ताह के मध्य में रोमांटिक पल और भावनात्मक बातचीत बढ़ेगी.

पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ता और गहरा और भरोसेमंद बनेगा. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन स्थिर, शांत और भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा.

शुभ नंबर: 2

शुभ रंग: पेस्टल ब्लू

उपाय: घर के मंदिर में सफेद फूल चढ़ाकर शांत मन से प्रार्थना करें

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सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की , नवम ,दशम ,एकादश तथा सप्ताह के अंतिम दिन द्वादश भाव में रहेंगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को आठवें भाव में उदय होंगे शुक्र और सूर्य की युति नवम भाव में हुआ है 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि की दशम में संचरण करेगे.

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में मिश्रित अनुभव लेकर आएगा.

रिश्तों में अहंकार या गलतफहमी तनाव का कारण बन सकती है, लेकिन सही संवाद से स्थिति सुधर सकती है.

पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना इस समय सबसे जरूरी रहेगा. सिंगल लोगों के लिए आकर्षण तो रहेगा लेकिन निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर होगा.

पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं लेकिन उनका समाधान संभव है. रिश्तों में धैर्य, समझदारी और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

सप्ताह के मध्य में स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और भावनात्मक दूरी कम होगी. पार्टनर के साथ रिश्तों में स्पष्टता और भरोसा बढ़ेगा.

रोमांटिक जीवन में धीरे-धीरे स्थिरता लौटेगी. सप्ताह के अंत तक लव लाइफ संतुलित और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी.

शुभ नंबर: 1

शुभ रंग: ब्राइट ऑरेंज

उपाय: रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्पष्टता, समझदारी और भावनात्मक स्थिरता लेकर आएगा.

पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियां खत्म होंगी और रिश्तों में नई मजबूती आएगी.

सिंगल लोगों के लिए किसी गंभीर और भरोसेमंद रिश्ते की शुरुआत के संकेत हैं.

आपकी ईमानदारी और व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. अत्यधिक सोचने की आदत कभी-कभी निर्णय लेने में बाधा डाल सकती है, इसलिए सहज रहना जरूरी होगा.

पार्टनर आपकी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझेगा और सहयोग देगा. सप्ताह के मध्य में रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी.

रिश्तों में भरोसा और गहराई पहले से अधिक मजबूत होगी. भावनात्मक जुड़ाव इस सप्ताह और गहरा होगा. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन स्थिर, संतुलित और सकारात्मक रहेगा.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

उपाय: तुलसी के पास दीप जलाकर परिक्रमा करें

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की , सप्तम अष्टम,नवम ,तथा सप्ताह के अंतिम दिन दशम भाव में रहेंगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को छठे भाव में उदय होंगे शुक्र और सूर्य की युति सातवें भाव में हुआ है 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि की अष्टम में संचरण करेगे.

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक संतुलन से भरपूर रहेगा.

पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और एक-दूसरे के प्रति समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.

लंबे समय से चल रही नाराजगी या दूरी अब धीरे-धीरे खत्म हो सकती है.

सिंगल लोगों के जीवन में कोई नया आकर्षण प्रवेश कर सकता है जो भावनात्मक रूप से काफी प्रभावशाली होगा.

आपकी पर्सनैलिटी और संवाद शैली लोगों को आकर्षित करेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर बढ़ेंगे और रिश्तों में रोमांस गहराएगा.

सप्ताह के मध्य में छोटी यात्राएं या मुलाकातें रिश्तों को नई दिशा देंगी. भावनात्मक जुड़ाव और सामंजस्य दोनों मजबूत होंगे. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन अधिक संतुलित, सुखद और स्थिर महसूस होगा.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: रोज पिंक

उपाय: शुक्रवार को इत्र या सुगंधित वस्तु मंदिर में अर्पित करें

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की , छठे,सप्तम अष्टम ,तथा सप्ताह के अंतिम दिन नवम भाव में रहेंगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को पंचम भाव में उदय होंगे शुक्र और सूर्य की युति छठे भाव में हुआ है 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि की सप्तम में संचरण करेगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह गहरी भावनाओं, जुनून और मजबूत रिश्तों का समय रहेगा. पार्टनर के साथ विश्वास और आकर्षण दोनों में वृद्धि होगी जिससे रिश्ता और गहरा बनेगा.

सिंगल लोगों के लिए कोई रहस्यमय और आकर्षक व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है जो भावनात्मक रूप से प्रभावित करेगा.

पुराने मतभेद और गलतफहमियां खत्म होने की संभावना है. भावनाओं की तीव्रता अधिक रहेगी इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

सप्ताह के मध्य में रिश्तों में नजदीकियां और संवाद बढ़ेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और समझ बढ़ेगी.

रिश्तों में ईमानदारी इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन स्थिर, गहरा और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: वाइन रेड

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और ध्यान करें

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की , पंचम छठे, सातवें ,तथा सप्ताह के अंतिम दिन आठवें भाव में रहेंगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को चौथे भाव में उदय होंगे शुक्र और सूर्य की युति पंचम भाव में हुआ है 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि की छठे में संचरण करेगे.

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांच, स्वतंत्रता और नए अनुभवों से भरा रहेगा.

पार्टनर के साथ रिश्तों में विश्वास और समझ दोनों मजबूत होंगे जिससे संबंध अधिक सहज बनेंगे.

सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत संभव है जो आगे चलकर महत्वपूर्ण रूप ले सकता है.

यात्रा या किसी मुलाकात के माध्यम से प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

जल्दबाजी में लिए गए निर्णय रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए सोच-समझकर आगे बढ़ें.

बातचीत और स्पष्टता रिश्तों को मजबूत बनाएगी. सप्ताह के मध्य में रोमांटिक पल बढ़ेंगे और भावनात्मक ऊर्जा अच्छी रहेगी.

पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ता और गहरा होगा. सप्ताह के अंत तक लव लाइफ संतुलित, खुशहाल और स्थिर महसूस होगी.

शुभ नंबर: 3

शुभ रंग: सैफरन

उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कर मंदिर जाएं

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की , चौथे,पंचम छठे ,तथा सप्ताह के अंतिम दिन सातवें भाव में रहेंगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को तीसरे भाव में उदय होंगे शुक्र और सूर्य की युति चौथे भाव में हुआ है 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि की पंचम में संचरण करेगे.

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारी, स्थिरता और भावनात्मक गंभीरता लेकर आएगा.

पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं बन सकती हैं जो रिश्ते को नई दिशा देंगी.

सिंगल लोगों के लिए स्थिर और भरोसेमंद रिश्ता मिलने के संकेत हैं. काम का दबाव कभी-कभी रिश्तों पर असर डाल सकता है इसलिए संतुलन जरूरी होगा.

भावनाओं को दबाने की बजाय खुलकर व्यक्त करना लाभकारी रहेगा. पार्टनर को समय देना और समझना इस सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होगा.

सप्ताह के मध्य में रिश्तों में सुधार और नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रेम जीवन में धीरे-धीरे मजबूती और स्थिरता आएगी.

रिश्तों में विश्वास और समझ दोनों गहरे होंगे. सप्ताह के अंत तक स्थिति सकारात्मक और संतुलित रहेगी.

शुभ नंबर: 4

शुभ रंग: चारकोल ग्रे

उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे तिल का दीपक जलाएं

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वाले को इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि की , तीसरे चौथे,पंचम,तथा सप्ताह के अंतिम दिन छठे भाव में रहेंगे साथ ही शनि 22 अप्रैल को दूसरे भाव में उदय होंगे शुक्र और सूर्य की युति तीसरे भाव में हुआ है 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि की चौथे में संचरण करेगे.

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अनुभव, भावनात्मक बदलाव और रिश्तों में नई समझ लेकर आएगा.

रिश्तों में दोस्ती और प्रेम दोनों का सुंदर संतुलन देखने को मिलेगा. पार्टनर के साथ बातचीत और समझ बढ़ने से रिश्ता और मजबूत होगा.

सिंगल लोगों के लिए कोई नया आकर्षण जीवन में प्रवेश कर सकता है जो धीरे-धीरे गहराई लेगा.

भावनाओं को छुपाने से दूरी बढ़ सकती है इसलिए खुलकर संवाद करना जरूरी होगा. सप्ताह के मध्य में रिश्तों में सुधार और नजदीकियां बढ़ेंगी.

पार्टनर के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. प्रेम जीवन में स्थिरता धीरे-धीरे वापस आएगी.

रिश्तों में पारदर्शिता इस सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहेगी. सप्ताह के अंत तक स्थिति सकारात्मक, संतुलित और बेहतर हो जाएगी.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: सॉफ्ट इंडिगो

उपाय: जरूरतमंदों को पानी या नीला वस्त्र दान करें

मीन राशि (Pisces)

यह सप्ताह उत्साह और उमंग से भरा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे, तीसरे, चौथे तथा सप्ताह के अंतिम दिन पंचम भाव में रहेंगे. शनि 22 अप्रैल को आपकी राशि में उदय होंगे. 19 अप्रैल को शुक्र आपकी राशि के दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में संचरण करेंगे.

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद रोमांटिक, भावनात्मक और सपनों से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.

सिंगल लोगों के लिए सच्चे प्रेम की शुरुआत के प्रबल संकेत हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं.

पुराने रिश्ते फिर से जुड़ने की संभावना भी बन सकती है जिससे भावनात्मक संतुलन मिलेगा.

आपकी संवेदनशीलता रिश्तों को और अधिक गहराई और मजबूती देगी. भावनाओं में बहने से बचना जरूरी होगा ताकि निर्णय व्यावहारिक रहें.

सप्ताह के मध्य में रोमांस, नजदीकियां और भावनात्मक बातचीत बढ़ेगी. पार्टनर के साथ बिताया समय यादगार और बेहद खास रहेगा.

रिश्तों में विश्वास, अपनापन और स्थिरता बढ़ेगी. सप्ताह के अंत तक प्रेम जीवन सुखद, संतुलित और भावनात्मक रूप से पूर्ण महसूस होगा.

शुभ नंबर: 3

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

उपाय: गुरुवार को मंदिर में पीले पुष्प और चना दाल अर्पित करें

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