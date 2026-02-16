हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan Dates 2026: सऊदी अरब में 17 फरवरी को चांद देखने की अपील, जानें भारत में कब शुरू होगा रमजान

Ramadan Date 2026: नया चांद नजर आने पर रमजान की तारीख तय होती है. सऊदी अरब में 17 फरवरी को चांद देखने की अपील की गई है और 18 फरवरी को पहला रोजा रखा जा सकता है. जानें भारत में कब शुरू होगा माह-ए-रमजान.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Feb 2026 04:29 PM (IST)
Ramadan Dates 2026: माह-ए-रमजान इस्लाम का सबसे पवित्र महीना है. सऊदी अरब हो पाकिस्तान हो, भारत हो या फिर अन्य मुस्लिम देश नया चांद नजर आने पर ही रमजान की शुरुआत होती है. इसलिए रमजान में रोजा की शुरुआत करने से पहले चांद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है. चांद दिखने की अगली सुबह से ही रोजा रखने की शुरुआत हो जाती है.

सऊदी अरब का नया चांद क्यों खास

सऊदी अरब में चांद नजर आने के एक दिन बाद भारत में रमजान की शुरुआत होती है. कई बार जब भारत में चांद दिखाई नहीं देता, तो सऊदी अरब के एक दिन बाद से रोजा रखने की शुरुआत हो जाती है. इसलिए हर मुसलमान की नजर सऊदी अरब के चांद की तारीख पर रहती है.

सऊदी में 17 को देखा जाएगा चांद (Ramadan 2026 Moon Sighting In Saudi Arabia)

सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में मुसलमानों से 17 फरवरी 2026 की शाम नया चांद देखने की अपील की है. मुसलमान शाम की नमाज के बाद आसमान में नया चांद देखेंगे. यदि इस दिन चांद नजर आ जाता है तो मुसलमान 18 फरवरी को पहला रोजा रखेंगे. वहीं भारत में पहला रोजा 19 फरवरी को रखा जा सकता है.

भारतीय मुसलमान कब देखें नया चांद

भारत में बहुत अधिक संभावना है कि, रहमान महीने का पहला रोजा 19 फरवरी 2026 को रखा जा सकता है और 18 फरवरी को चांद देखा जाएगा. लेकिन 18 फरवरी को चांद नजर नहीं आता तो पहला रोजा भारत में 20 फरवरी को रखा जाएगा. हालांकि अंतिम फैसला स्थानीय चांद दिखने पर ही होता है.

हर साल बदल जाती है रमजान की तारीख

इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है. इसलिए हर साल रमजान की तारीख लगभग 10-11 दिन पहले आ जाती है. इस वर्ष भी रमजान महीने की शुरुआत 10-11 दिन पहले हो रही है. 2025 में रमजान की शुरुआत 1 मार्च से हुई थी.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 16 Feb 2026 04:29 PM (IST)
Roza Ramadan Islamic Holy Month Ramadan 2026 Ramadan Dates 2026
